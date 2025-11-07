임금체불 피해 이주노동자, '강제퇴거' 걱정없이 노동부에 갈수 있는 길 열려

큰사진보기 ▲법무부(장관 정성호)는 6일부터 ‘임금체불 피해 외국인 통보의무 면제 제도’를 시행한다고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

법무부(장관 정성호)는 6일부터 '임금체불 피해 외국인 통보의무 면제 제도'를 시행한다고 밝혔다.이는 외국인 이주노동자의 안정적인 노동환경 조성과 임금체불 피해를 최소화하기 위해서다.현행 '출입국관리법'은 국가나 지방자치단체 공무원이 직무수행 중 외국인의 불법체류 사실을 알게 되는 경우 지체없이 지방출입국·외국인관서의 장에게 알리도록 규정하고 있다.이로 인해 임금체불 등 피해를 당한 외국인 근로자가 강제출국 우려 때문에 권리구제를 위한 신고·진정을 주저하는 문제가 꾸준히 제기되어 왔다.이에 법무부는 임금체불 등의 피해를 입은 외국인에 대해서는 고용노동부 근로감독관의 통보의무를 면제하도록 시행규칙을 개정했다.기존 '출입국관리법 시행규칙'은 △ 유치원 및 초․중․고 재학생, △ 공공보건의료기관 환자, △ 아동복지시설 아동, △ 청소년상담복지센터 상담 아동, △범죄피해자 및 인권침해 구제 대상 등만 면제대상으로 한정했다.정성호 법무부장관은 "이번 제도 시행으로 외국인 노동자들이 최소한의 권리를 보장받을 수 있는 환경이 마련되었다"며 "앞으로도 법무부는 근로 현장에서 발생하는 문제에 대해 적극적으로 대응하여 사회적 약자의 권익 보호에 힘쓰겠다"고 밝혔다.