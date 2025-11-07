메뉴 건너뛰기

구조된 울산화력 매몰자 2명 숨져... 사망자 3명으로 늘어

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.11.07 13:13최종 업데이트 25.11.07 13:13

구조된 매몰자 이송하는 구급차 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 7일 오전 구급차가 심정지 상태로 구조된 매몰자를 이송하고 있다.
구조된 매몰자 이송하는 구급차울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 7일 오전 구급차가 심정지 상태로 구조된 매몰자를 이송하고 있다. ⓒ 연합뉴스

(울산=연합뉴스) 허광무 김근주 기자 = 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고로 인한 사망자가 3명으로 늘었다.

소방 당국은 7일 현장 브리핑에서 매몰됐다가 이날 오전 구조된 2명이 모두 숨졌다고 밝혔다.

오전 9시 6분께 구조된 1명은 병원으로 이송돼 사망 판정을 받았고, 11시 15분에 구조된 1명은 현장에 설치된 응급의료소에서 의료진으로부터 사망 판정을 받은 뒤 병원으로 옮겨졌다.

또 전날 붕괴 사고로 구조물에 낀 채 발견된 1명은 밤샘 구조작업이 진행됐으나, 이날 오전 4시 53분께 끝내 사망 판정을 받았다.

이에 따라 사고 당시 작업자 9명 가운데 사망자는 3명으로 늘었다.

다른 2명은 구조물에 깔린 상태로 발견돼 현재 구조가 이뤄지고 있지만, 모두 사망한 것으로 추정된다.

나머지 2명은 아직 매몰 지점조차 확인되지 않은 실종 상태다.

사고 직후 병원으로 이송된 부상자 2명은 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.


#울산화력발전소

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

