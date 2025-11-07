청양군 "지천댐 반대 천막농성장 강제 철거하겠다"... 주민 반발

큰사진보기 ▲지난해 9월 충남 청양군청 앞에 설치된 지천댐 반대 천막농성장이 철거될 위기에 놓였다. ⓒ 이재환 관련사진보기

충남 청양군이 지천댐 반대 투쟁을 위해 주민들이 설치한 천막을 철거하겠다고 나서면서 주민들이 반발하고 있다. 청양군청 앞에 설치된 지천댐 천막농성장에는 최근 천막의 강제 철거를 알리는 계고장이 붙었다. 주민들은 "행정이 우리를 겁박하는 것인가"라고 토로하고 있다.앞서 지난 2024년 9월부터 지천댐 반대 대책위 주민들은 청양군청 앞에 천막농성장을 꾸리고 지천댐 건설을 반대했다. 청양군(군수 김돈곤)은 지난 8일 3차 행정대집행 영장(계고장)을 통해 '오는 14일 지천댐 반대 농성 천막을 철거하겠다'고 밝혔다. 계고장에는 1500만 원 상당의 철거 비용이 명시되어 있다. 철거 비용은 주민대책위가 지불해야 한다.청양군 관계자는 7일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지금이라도 주민들이 천막을 자진 철거 하기를 바란다"라고 입장을 밝혔다. 다만 이 관계자는 "자진철거 되지 않는다면 계획대로 철거를 진행할 것"이라고 말했다.이 관계자는 "천막이 설치된 지 1년이 넘었다. 민원도 있었다. 행정대집행을 갑작스럽게 진행하는 것은 아니다. 원상복구명령 2회, 행정대집행 계고도 4회를 했다"고 부연했다.하지만 주민들은 자진철거는 불가하다는 입장이다. 김명숙 지전댐 반대대책위 공동위원장은 "천막을 우리 손으로 뜯을 수는 없다. 청양군은 지천댐 문제와 관련해 주민들과 어떤 토론도 하지 않았다"며 "행정이 권력을 이용해 주민들을 겁박하는 것으로 볼 수밖에 없다"고 성토했다. 그러면서 "우리 주민들은 지천댐이 백지화될 때까지 투쟁을 이어갈 것이다"라고 덧붙였다.한편, 윤석열 정부의 기후대응댐 후보지(안)에 포함됐던 지천댐은 정권이 바뀌었지만 취소되지 않았다. 환경부(장관 김성환)은 지난 9월 30일 동복천댐(화순)을 비롯해 윤석열 정권에서 추진한 7개 댐 건설을 전격 취소했다. 하지만 후보지(안)에 포함됐던 지천댐은 공론화 위원회를 통해 추진 여부를 결정하겠다는 입장을 밝혔다.이에 대해 청양주민들은 "후보지안에 불과한 지천댐이 취소되지 않고 공론화위원회로 넘어가는 것은 납득할 수 없다"며 불만을 토로하고 있다.