안규백 "합참 장성 교체, 분위기 쇄신 차원에서 합참의장이 지시했을 것"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

합동참모본부(합참)가 장군과 주요 영관급 장교들을 대거 교체하는 대규모 인적 쇄신에 들어간 것으로 확인된 가운데, 안규백 국방부 장관은 7일 "적법 절차를 유지한 가운데 분위기 쇄신 차원에서 합참의장이(지시했을 것)"이라고 밝혔다.안 장관은 또 "합참의장 말을 보면 한꺼번에 바꾼다는 게 아니라 연한이 찬 인원을 (순차적으로) 교체하겠다는 것"이라고 덧붙였다.이날 오전 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에 참석한 안 장관은 '합참 장군 교체를 장관이 지시했느냐'는 임종득 국민의힘 의원 질의에 이같이 답변했다.전날(6일) 군 당국에 따르면 진영승 합참의장(공군 대장)은 최근 합참에 근무하는 장성 전원과 2년 이상 근무한 중령과 대령들을 모두 교체하라는 지시를 내린 것으로 알려졌다.이에 따라 합참 소속 장성들 약 40명은 국방부와 각 군으로 재배치되고 새로운 장성들이 그 자리를 채울 전망이다. 또 진급 인사가 마무리된 중령들은 11월 말, 대령과 장군들은 이르면 12월 늦어도 오는 2026년 1월에는 교체될 것으로 보인다.다만 교체 규모는 아직 확정되지 않은 것으로 알려졌다. 합참에는 대령 100여 명, 중령 400~500명이 근무하고 있으며, 이 가운데 2년 이상 근무자는 약 300명으로 추산된다.군 고위 관계자는 "12.3 비상계엄 여파로 인한 인적 쇄신 차원"이라며 "계엄 당시 책임자뿐 아니라 장기간 동일 보직을 맡아온 간부들을 폭넓게 교체할 계획"이라고 설명했다.이번 조치는 진 의장 취임 한 달 만에 단행하는 대규모 인사 쇄신으로, 임기 초반부터 조직 개편과 기강 확립에 방점을 찍은 것으로 풀이된다. 진 의장은 지난 10월 14일 국회 국방위원회 국정감사에서 "헌법적 가치를 수호하는 국민의 군대로 새롭게 거듭날 것을 약속드린다"고 천명했다.이재명 정부 출범 이후 군은 12.3 불법계엄에 연루된 군 인사들을 진급에서 배제하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.이재명 대통령은 지난달 14일 국무회의에서 "12.3 비상계엄에 가담한 군 인사는 승진에서 배제해야 한다"고 못 박으며 "확인이 되면 당연히 (승진 인사에서)배제할 수 있고, 승진 후라도 취소하면 된다"고 안규백 장관에게 지시했다.