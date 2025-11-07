광주 정치권, 정부에 '군 공항 이전·AI 시범도시 구축' 촉구

광주광역시 정치권이 지역 현안 사업인 군 공항 무안 이전과 인공지능(AI) 시범도시 구축에 대한 이재명 대통령의 약속 이행을 정부에 촉구하며 지원 사격에 나섰다.
7일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전진숙(광주 북구을) 의원은 지난 6일 열린 국회 운영위원회 국정감사에서 김용범 대통령비서실 정책실장을 상대로 지지부진한 '광주 군공항 이전'에 대해 질의했다.
전 의원은 "(이 대통령의 지시로) 지난 6월 말 6자 특별기구(TF)가 구성된 이후 아직 한 차례도 공식 회의가 열리지 않았고, 구체적 진척 상황에 대한 자료도 제출되지 않았다"며 "광주시민과 전남도민이 진전 여부를 확인할 수 있도록 정부가 명확한 로드맵을 제시해야 한다"고 지적했다.
이에 김용범 대통령비서실 정책실장은 "현재 실무협의가 진행 중이며, 6자 TF는 준비 작업이 마무리되는 대로 올해 안에 공식화하겠다"고 답했다.
김 실장은 무안군이 제시한 군공항 이전지역 공모 방식에 대해 "공모 방식은 수용할 수 없다"며 "기부대양여 방식에서 무안군에 줄 수 있는 인센티브, 광주시가 할 수 있는 부분 등을 전부 점검하고 있다"고 밝혔다.
전 의원은 "광주 군공항 이전은 낙후된 서남권의 미래 성장 축을 여는 핵심 과제이자 균형발전의 출발점"이라며 "정부가 약속한 대로 올해 안에 구체적 밑그림을 제시해 달라"고 당부했다.
같은 날 열린 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서는 안도걸(광주 동남구을) 의원이 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치 실패에 따른 대안으로 광주시가 제시한 '국가 NPU(신경망처리장치) 컴퓨팅센터' 유치에 힘을 실었다.
안 의원은 "국가 AI 컴퓨팅센터 광주 유치가 대선 공약에 반영됐지만 무산돼 광주시민의 실망과 허탈감이 크다"며 "'광주를 AI 중심도시로 만들겠다'고 한 이재명 대통령의 약속 이행을 위해 명실상부한 AI 중심도시로 도약할 수 있도록 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터를 광주에 설립해야 한다"고 밝혔다.
또한 광주시가 정부에 요구하고 있는 AI 국가연구소의 연구개발(R&D) 시설 구축, 국가 AI 데이터센터의 GPU 자원 개선과 확충이 필요하다고 강조했다.
이에 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "광주를 AI 시범도시로 실현하기 위한 고민을 과기정통부도 많이 하고 있다"며 "협업을 통해 광주가 AI 대표 도시가 될 수 있도록 지원을 계속하겠다"고 답했다.
김민석 국무총리도 "광주가 AI 시범도시 구축에 저도 관심을 두고 관여했다"며 "대안을 어떻게 마련할 것인지에 대해서는 속도감 있게 결과가 나올 수 있도록 챙기고 함께 성과를 만들어 내겠다"고 밝혔다.