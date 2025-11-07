"'휠체어석 맨 뒷열로 옮기라'는 진해아트홀 관장, 사퇴해야"

큰사진보기 ▲최진기 경남장애인자립생활센터협의회 대표가 7일 오후 창원문화재단을 찾아 최춘환 대표이사직무대행한테 지연숙 진해아트홀 관장의 장애인 비하 발언 관련한 항의서한문을 전달하고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

장애인 비하 발언으로 논란을 빚은 지연숙 창원문화재단 진해아트홀 관장의 사퇴를 촉구하는 목소리가 계속 나오고 있다. 장애인단체들은 지난 10월 23일 공동성명을 낸데 이어 7일 오후 창원문화재단을 항의 방문해 항의서한을 전달하면서 지연숙 관장의 사퇴를 요구했다.지 관장은 지난 9월 24일 진해아트홀 신설 관련 회의에서 "클래식처럼 품격 있는 공연을 할 때 장애인들이 맨 앞에서 소리를 지르면 어떻게 하느냐", "공연장 앞 열에 이미 설치된 휠체어석을 맨 뒷열로 옮기라"는 발언을 했다.이 발언은 창원문화재단노동조합의 규탄 성명을 통해 알려졌다. 이후 지 관장은 사과문을 발표했다. 창원문화재단도 사과문을 통해 "진해아트홀 관장의 부적절한 발언으로 인해 장애인과 시민 여러분께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.경남장애인자립생활센터협의회, 경남장애인평생학교협의회, 전국장애인이동권연대 창원시지부, 전국권리중심중증장애인공공일자리협회 창원시지부, 진해장애인자립생활센터, 진해장애인인권센터, 진해장애인평생학교, 창원시장애인동료상담개발원 등 장애인단체들은 이날 창원문화재단을 항의 방문했다.최진기 경남장애인자립생활센터협의회 회장이 이날 오후 창원문화재단을 찾아 최춘환 대표이상직무대행한테 항의서한문을 전달했다.지연숙 관장이 낸 사과문에 대해 장애인단체들은 "면밀히 검토했지만 장애를 가진 시민의 인권과 문화 향유권을 수호하는 입장에서 해당 사과문은 깊은 실망과 함께 납득하기 어려운 지점들을 발견했다"고 평가했다. 이어 단체들은 "이에 강력히 항의하며 근본적인 성찰과 책임 있는 조치를 요구한다"고 밝혔다.지연숙 관장이 낸 사과문에 대해, 이들은 "면밀히 검토하였으나, 장애를 가진 시민의 인권과 문화 향유권을 수호하는 입장에서 해당 사과문에 대해 깊은 실망과 함께 납득하기 어려운 지점들을 발견했다"라며 "이에 강력한 항의의 뜻을 밝히며, 근본적인 성찰과 책임 있는 조치를 요구한다"라고 밝혔다.지 관장은 사과문에서 논란이 된 발언을 '미숙한 표현력'이나 '부족한 표현'의 문제로 축소했다. 그러나 장애인단체들은 "문제의 핵심은 단순히 '말솜씨'의 기술적 미숙이 아니라 장애인을 대하는 근본적인 인식과 태도의 부재"라고 비판했다. 이어 "공공문화기관의 책임자가 장애인의 문화 접근권을 '편의 증진'이 아닌 '배제 또는 제한의 대상'으로 인식할 수 있다는 점은 심각한 문제"라고 지적했다.또한 "발언의 의도가 '불편을 덜기 위한 취지'였다고 하더라도, '장애인석을 옮기자'는 논의로 이어진 결과는 장애인 관객의 접근권을 제한하는 행위로 비칠 수밖에 없다"라며 "결과적으로 '배제'의 효과를 가져온 발언을 단순한 '표현의 부족'으로 치부하는 것은 책임 회피이다"라고 강조했다.장애인단체들은 지 관장이 '장애인석을 뒤로 옮기라는 지시는 하지 않았다'고 주장한 데 대해 "관장의 발언은 사실상 부하 직원들에게 지시나 강한 압박으로 작용해 자유로운 의견 개진을 어렵게 한다"고 지적했다.이들은 '장애물 없는 생활환경(BF) 인증' 전 논의의 부적절성도 문제로 들었다. 단체는 "BF 인증 결과도 나오기 전에 '휠체어석을 옮길 수도 있다'는 논의를 시작한 행위는 진해아트홀 운영진이 '장애인 좌석은 언제든지 변경될 수 있는 부차적 자리'라는 위험한 인식을 내포하고 있음을 스스로 증명하는 것이다. 이는 장애인 문화 접근권에 대한 명백한 훼손이다"라고 비판했다.장애인단체들은 지 관장이 사과문에서 과거 봉사활동 경험을 언급하며 '장애인에 대해 편견이 있는 사람이라면 가능하지 않았을 것'이라고 주장한 것에 대해서도 "개인의 봉사활동은 공적 책임의 면죄부가 될 수 없다"며 "이번 논란의 본질적인 책임을 희석시키려는 시도로 느껴져 깊은 유감을 표한다. 개인적 선행 경험은 훌륭하지만, 이는 공공문화기관 책임자로서 갖추어야 할 장애인 인권 및 문화 접근권 이해와 실행 능력을 대체할 수 없다"고 강조했다.장애인단체들은 "진정성이 결여되고 변명으로 일관한 사과문을 제출한 지연숙 관장은 이번 사태에 대한 최종적인 책임을 지고 즉시 사퇴하고, 창원 시민에게 공식적으로 사과해야 한다"고 촉구했다.또 "해당 사안에 대한 징계위원회 구성 시, 사건의 본질을 명확히 파악하고 공정성을 확보하기 위해 우리 단체의 추천인이 외부 위원으로 참여할 수 있도록 보장해달라"라고 요청했다.창원문화재단은 지난 4일 낸 자료를 통해 "진해아트홀 관장의 부적절한 발언과 관련된 보도 직후 사건 경위 조사에 착수했다"고 밝혔다. 재단은 "현재 조사는 마무리 단계에 있으며, 이는 정상적인 절차에 따라 결코 늦지 않게 진행하고 있다"라고 설명했다.재단은 조사 결과를 바탕으로 인사위원회 개최 여부를 결정하고, 관련 규정에 따라 문책 수위를 정할 계획이라고 밝혔다.그러면서 재단은 "이번 사안을 엄중히 인식하고, 임직원 전체의 인권 감수성을 제고하기 위해 장애인 인식 개선 교육을 실시하였다"라며 "다만 일부 언론에서 보도된 '직무배제' 관련 내용은 결정된 바가 없고, 향후 조사 결과와 인사규정에 따라 '직위해제' 등 후속 조치를 검토할 수 있다"라고 전했다.