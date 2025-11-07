메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
카메라 든 <오마이뉴스> 시민기자의 기록, 106편의 증언

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.11.07 10:57최종 업데이트 25.11.07 10:57

카메라 든 <오마이뉴스> 시민기자의 기록, 106편의 증언

노동자의 땀방울부터 사라져가는 생명의 순간까지 카메라에 담다

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
"사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다." - 필자의 <오마이뉴스> 시민기자 프로필

첫 기사, 2023. 3. 6. [사진] 가덕도 국수봉 동사면을 동백이 품고 있다
첫 기사, 2023. 3. 6. [사진] 가덕도 국수봉 동사면을 동백이 품고 있다 ⓒ 정남준

사진은 언제나 현실을 마주하는 필자의 방식이었다. 카메라를 든다는 것은 세상과 일정한 거리를 두되, 그 거리 안에서 사람의 체온을 느끼는 일이다.

필자는 <오마이뉴스> 시민기자로서 지난 세월 동안 나는 노동자의 땀방울이 떨어지는 현장에 섰고, 철거 통보서가 붙은 골목의 벽 앞에서 숨죽인 사람들과 눈을 마주했다. 그리고 물길이 막힌 하천과 사라져가는 생명의 시간에도 카메라를 들었다. 그렇게 쌓인 기록이 어느덧 106편의 기사로 세상에 전해졌다.

2024. 8. 22. [사진] 파업 700일 맞이한 한 여성 노동자의 안부를 묻다
2024. 8. 22. [사진] 파업 700일 맞이한 한 여성 노동자의 안부를 묻다 ⓒ 정남준

필자는 '기록의 윤리'라는 말을 자주 떠올린다. 기록은 단지 보관이 아니라, 존재의 증명이다. 누군가의 삶을 카메라에 담는다는 것은 그 삶이 이 사회에 실재했음을 증언하는 일이다.

AD
그래서 다큐멘터리 사진은 늘 필자에게 질문을 던진다. "당신은 무엇을 보고 있는가?", "이 장면을 통해 누구와 함께하려 하는가?" 그 물음에 답하기 위해 필자는 여전히 현장으로 향한다.

<오마이뉴스>는 필자의 여정에서 든든한 동반자였다. 시민 누구나 기자가 될 수 있는 공간이자 사회의 언어를 스스로 만들어갈 수 있는 지면. 그곳은 제도언론이 비켜간 자리에 놓인 이야기들을 세상에 내보내는 통로였다.

한 장의 사진이 사회의 한 단면을 드러내고, 그 사진에 덧붙인 짧은 글이 사람들의 마음을 움직일 때마다, 필자는 '기자의 역할'이란 무엇인지 새삼 깨닫곤 했다.
24. 10. 2. [사진]500년 넘은 노거수의 가을 안부
24. 10. 2. [사진]500년 넘은 노거수의 가을 안부 ⓒ 정남준

사진기사는 사진 한 장으로 완성되지 않는다. 장면 뒤에는 삶이 있고, 그 삶을 둘러싼 구조가 있다. 필자는 늘 그 구조의 그림자를 드러내고 싶었다.

왜 이 노동자는 거리에서 싸우고 있는가, 왜 이 마을은 사라지고 있는가, 왜 자연은 이토록 쉽게 파괴되는가. 사진은 묻고, 글은 답한다. 그리고 그 둘이 만나면, 기록은 하나의 증언이 된다. <오마이뉴스>의 지면은 그 증언을 세상에 전달하는 통로였다.
2025. 3. 14, [사진] 윤석열에 성난 부산 시민들 "마! 쫌! 끄지라!"
2025. 3. 14, [사진] 윤석열에 성난 부산 시민들 "마! 쫌! 끄지라!" ⓒ 정남준

2023년 3월 6일, 채택된 첫 기사로부터 이어진 106편이라는 숫자는 단지 통계가 아니다. 그것은 필자가 만난 사람들의 얼굴 수이자 한 사회가 가진 상처의 깊이였다. 이름 없는 이들의 삶 속에서 필자는 늘 '존엄'이라는 단어를 보았다. 가난해도, 소외되어도, 그들은 자기 자리에서 묵묵히 하루를 살아냈다. 사진은 그 존엄을 드러내는 최소한의 연대였다.

2025. 6. 12. [사진] 기억과 위로였던 따뜻한 밥 한 그릇
2025. 6. 12. [사진] 기억과 위로였던 따뜻한 밥 한 그릇 ⓒ 정남준

돌아보면 <오마이뉴스>와 함께한 이 시간은 '진실을 향한 길'이었다. 진실은 멀리 있지 않았다. 현장의 흙먼지, 손의 굳은살, 바람에 나부끼는 피켓, 그리고 그 사이를 스치는 눈빛 속에 있었다. 필자는 그 작은 조각들을 하나하나 모아 사진으로 기록했다. 그것이 필자의 언어이자 저항이었다.

25. 9. 13. [10년 기록] 관광객 붐비던 부산 벽화마을, 이젠 볼 수 없습니다
25. 9. 13. [10년 기록] 관광객 붐비던 부산 벽화마을, 이젠 볼 수 없습니다 ⓒ 정남준

이제 또 다른 현장을 향해 카메라를 든다. 세상은 여전히 기록되어야 할 일들로 가득하다. 오마이뉴스가 있었기에, 필자는 그 길을 꾸준히 걸을 수 있었다. 사회적 약자와 함께 울고 웃으며, 사진이라는 언어로 그들의 이야기를 세상에 전할 수 있었던 모든 시간에 감사한다. 기록은 끝나지 않는다. 셔터를 누르는 순간마다, 필자는 다시 진실을 향해 나아간다.

#오마이뉴스#시민기자

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

이 기자의 최신기사[사진] 주거환경개선사업-지역주택조합, '공공'의 이름으로 삶을 밀어내다

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초