카메라 든 <오마이뉴스> 시민기자의 기록, 106편의 증언

"사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다." - 필자의 <오마이뉴스> 시민기자 프로필

큰사진보기 ▲첫 기사, 2023. 3. 6. [사진] 가덕도 국수봉 동사면을 동백이 품고 있다 ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024. 8. 22. [사진] 파업 700일 맞이한 한 여성 노동자의 안부를 묻다 ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲24. 10. 2. [사진]500년 넘은 노거수의 가을 안부 ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025. 3. 14, [사진] 윤석열에 성난 부산 시민들 "마! 쫌! 끄지라!" ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025. 6. 12. [사진] 기억과 위로였던 따뜻한 밥 한 그릇 ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲25. 9. 13. [10년 기록] 관광객 붐비던 부산 벽화마을, 이젠 볼 수 없습니다 ⓒ 정남준 관련사진보기

사진은 언제나 현실을 마주하는 필자의 방식이었다. 카메라를 든다는 것은 세상과 일정한 거리를 두되, 그 거리 안에서 사람의 체온을 느끼는 일이다.필자는 <오마이뉴스> 시민기자로서 지난 세월 동안 나는 노동자의 땀방울이 떨어지는 현장에 섰고, 철거 통보서가 붙은 골목의 벽 앞에서 숨죽인 사람들과 눈을 마주했다. 그리고 물길이 막힌 하천과 사라져가는 생명의 시간에도 카메라를 들었다. 그렇게 쌓인 기록이 어느덧 106편의 기사로 세상에 전해졌다.필자는 '기록의 윤리'라는 말을 자주 떠올린다. 기록은 단지 보관이 아니라, 존재의 증명이다. 누군가의 삶을 카메라에 담는다는 것은 그 삶이 이 사회에 실재했음을 증언하는 일이다.그래서 다큐멘터리 사진은 늘 필자에게 질문을 던진다. "당신은 무엇을 보고 있는가?", "이 장면을 통해 누구와 함께하려 하는가?" 그 물음에 답하기 위해 필자는 여전히 현장으로 향한다.<오마이뉴스>는 필자의 여정에서 든든한 동반자였다. 시민 누구나 기자가 될 수 있는 공간이자 사회의 언어를 스스로 만들어갈 수 있는 지면. 그곳은 제도언론이 비켜간 자리에 놓인 이야기들을 세상에 내보내는 통로였다.한 장의 사진이 사회의 한 단면을 드러내고, 그 사진에 덧붙인 짧은 글이 사람들의 마음을 움직일 때마다, 필자는 '기자의 역할'이란 무엇인지 새삼 깨닫곤 했다.사진기사는 사진 한 장으로 완성되지 않는다. 장면 뒤에는 삶이 있고, 그 삶을 둘러싼 구조가 있다. 필자는 늘 그 구조의 그림자를 드러내고 싶었다.왜 이 노동자는 거리에서 싸우고 있는가, 왜 이 마을은 사라지고 있는가, 왜 자연은 이토록 쉽게 파괴되는가. 사진은 묻고, 글은 답한다. 그리고 그 둘이 만나면, 기록은 하나의 증언이 된다. <오마이뉴스>의 지면은 그 증언을 세상에 전달하는 통로였다.2023년 3월 6일, 채택된 첫 기사로부터 이어진 106편이라는 숫자는 단지 통계가 아니다. 그것은 필자가 만난 사람들의 얼굴 수이자 한 사회가 가진 상처의 깊이였다. 이름 없는 이들의 삶 속에서 필자는 늘 '존엄'이라는 단어를 보았다. 가난해도, 소외되어도, 그들은 자기 자리에서 묵묵히 하루를 살아냈다. 사진은 그 존엄을 드러내는 최소한의 연대였다.돌아보면 <오마이뉴스>와 함께한 이 시간은 '진실을 향한 길'이었다. 진실은 멀리 있지 않았다. 현장의 흙먼지, 손의 굳은살, 바람에 나부끼는 피켓, 그리고 그 사이를 스치는 눈빛 속에 있었다. 필자는 그 작은 조각들을 하나하나 모아 사진으로 기록했다. 그것이 필자의 언어이자 저항이었다.이제 또 다른 현장을 향해 카메라를 든다. 세상은 여전히 기록되어야 할 일들로 가득하다. 오마이뉴스가 있었기에, 필자는 그 길을 꾸준히 걸을 수 있었다. 사회적 약자와 함께 울고 웃으며, 사진이라는 언어로 그들의 이야기를 세상에 전할 수 있었던 모든 시간에 감사한다. 기록은 끝나지 않는다. 셔터를 누르는 순간마다, 필자는 다시 진실을 향해 나아간다.