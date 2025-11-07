군인권센터 "'내란 동조 의혹' 마포경찰서장 직위해제하라"

▲마포경찰서 홈페이지 공지사항으로 지난 5일 올라온 '특정 유튜버 의혹 제기에 대한 마포경찰서장 입장'. 김완기 마포경찰서장은 입장문에서 "제가 '내란에 동조하겠습니다'라고 발언했다는 주장은 전혀 사실이 아니다"라면서 "당시 현장에 모인 시민들의 안전을 최우선으로 생각하여 불필요한 충돌을 방지하고자 배치된 경찰관 경력 일부를 후방으로 재배치하는 등 계엄에 대한 어떠한 동조 행위를 한 적이 없다"라고 밝혔다. ⓒ 마포경찰서 홈페이지 관련사진보기