인천시, 일반가구 중 1인가구 비율 32.5%

인천시(시장 유정복)는 인천시에 거주하는 1인가구를 대상으로 실시한 실태조사 결과를 11월 7일 발표했다.이번 조사는 '인천광역시 1인가구 지원 조례'에 따라 3년 주기로 시행한 것이다. 인천시는 1인가구의 생애주기별 특성과 성별에 따른 다양한 문제 및 정책 수요를 파악하기 위해 2025년 5월부터 8월까지 약 4개월간 진행했다.인천시의 1인가구는 지난 5년(2019~2024년) 동안 연평균 6.7%의 증가율을 기록했다. 전국 평균(5.5%)을 상회했다. 2024년 기준 전체 일반가구 중 1인가구 비율은 32.5%로, 다른 광역 지자체보다 다소 낮지만 꾸준한 증가 추세이다.이번 조사는 구조화된 설문지를 활용한 오프라인 조사와 그룹 인터뷰를 통한 심층면접을 병행하여 진행했다. 연령·성별·지역별 비율을 고려해 3057명의 표본을 대상으로 실태조사를 실시하고, 21개 그룹(103명)을 대상으로 심층면접을 수행해 1인가구의 실제 생활 여건과 정책적 지원이 필요한 분야를 구체적으로 파악했다.조사 결과, 1인가구가 된 주요 이유로는 이혼·별거·사별 등 관계 단절 요인(50.1%)이 가장 많았으며, 일 또는 학업(35.6%), 개인의 편의와 자유(9.7%)가 뒤를 이었다. 특히 청년층은 학업 및 직장 등 자발적 이유, 중장년층 이상은 관계 단절에 따른 비자발적 요인이 높은 것으로 나타났다.생활의 어려움으로는 아플 때나 위급 상황(29.9%), 식사 준비 등 일상적 가사활동(13.4%), 고독과 외로움(8.8%) 순으로 응답했다. 희망하는 여가 활동으로는 산책·나들이·여행(22.2%), 친구 만남 등 친목 활동(18.8%), 운동(13.7%)을 꼽았다.정책적 지원이 가장 필요한 분야로는 주거 안정(30.3%), 경제 자립(29.2%), 건강 관리(8.8%)가 선정돼, 경제 기반 확립과 주거비 부담 완화가 1인가구의 핵심 과제임이 드러났다.또한 연령대(청년·중장년·노년)와 성별(남성·여성)을 반영한 21개 그룹의 심층면접 결과를 통해, 인천시는 다양한 특성과 필요를 반영한 맞춤형 1인가구 정책 수립의 기초 자료를 마련하게 됐다.신병철 인천시 보건복지국장은 "이번 조사를 통해 지역 내 1인가구의 현황과 목소리를 면밀히 파악할 수 있었다"면서 "인천시는 앞으로 신설 예정인 '외로움국'을 중심으로 다양한 형태의 1인가구가 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 정책 발굴과 지원체계 고도화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.