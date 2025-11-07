메뉴 건너뛰기

학교 안 '윤석열 국정목표 액자', 교육부 "신속히 철거하라"

교육

25.11.07 09:53최종 업데이트 25.11.07 10:16

[보도뒤] 전국 학교에 긴급 공문...국무조정실 "12월까지 새 국정목표 액자 제작"

서울시교육청이 7일자로 보낸 '교육부 공문' 이첩 공문.
서울시교육청이 7일자로 보낸 '교육부 공문' 이첩 공문. ⓒ 제보자

"이재명 정부 출범 5개월이 지났지만, 일선 학교와 교육지원청 등에 '윤석열 정부 국정목표' 액자가 여전히 걸려 있다"라는 6일 <오마이뉴스> 보도와 관련, 교육부가 "신속히 철거하라"라는 긴급 공문을 보냈다. (관련기사 : [단독] 이재명 정부 출범 5개월, 교육기관에 윤석열 '국정목표' 액자 그대로 https://omn.kr/2fy82)

7일 <오마이뉴스>는 서울시교육청이 이 지역 전체 학교와 직속 기관 등에 보낸 '교육부 공문' 이첩 공문 '국정목표 게시물 정비 협조 요청'을 살펴봤다. 이 공문은 오마이뉴스 보도 직후 교육부가 6일 전국 시도교육청에 보낸 것이다.

이 공문에서 교육부는 "국민주권정부의 국정목표와 관련하여, 이전 정부의 국정목표 액자가 여전히 게시된 기관 사례가 언론에 보도된 바 있다"라면서 "이에 각 기관에서는 이전 정부 국정목표 액자를 신속히 철거하고, 향후 국민주권정부의 국정목표 액자가 제작·배포되는 대로 게시하여 주시기 바란다"라고 요구했다.

강원도교육청이 지난 6일 오후, 이 지역 초중고 교장들에게 보낸 긴급 쪽지.
강원도교육청이 지난 6일 오후, 이 지역 초중고 교장들에게 보낸 긴급 쪽지. ⓒ 제보자

강원도와 광주광역시 교육청 등 시도 교육청은 이미 지난 6일, '윤석열 정부 국정목표 제거' 긴급 쪽지를 학교 교장들에게 보냈다. 강원도교육청은 메시지에서 "긴급하여 교장선생님들께 바로 쪽지를 드린다"라면서 "모 학교 교장실에 윤석열 정부 국정목표 액자가 부착되어 있다는 <오마이뉴스> 기사가 보도됐다. 이에 교장실에 이전 정부의 국정목표 액자가 부착되어 있다면 탈거하여 주시면 감사하겠다"라고 요청했다.

<오마이뉴스> 보도 뒤 국무조정실이 교육부에 '조처' 요청

지난 6일, 국무조정실 관계자는 <오마이뉴스>에 "해당 보도를 본 직후 교육부에 '윤석열 정부 국정목표' 액자에 대해 조처해 줄 것을 요청했다"라면서 "국민주권정부 국정목표 액자는 국민 의견을 폭 넓게 담기 위해 대국민 디자인 공모전 등 절차를 밟아 오는 12월까지 제작해 각 기관에 보낼 것"이라고 밝혔다.

강원 A학교 교장실에 걸려 있는 '윤석열 정부 국정목표' 액자.
강원 A학교 교장실에 걸려 있는 '윤석열 정부 국정목표' 액자. ⓒ 제보자


#윤석열#국정목표

윤근혁 (bulgom) 내방

오마이뉴스에서 교육기사를 쓰고 있습니다. '살아움직이며실천하는진짜기자'가 꿈입니다. 제보는 bulgom@gmail.com

