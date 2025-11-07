SNT모티브, 한국GM 경영현황 설명회 참석

큰사진보기 ▲GM 33rd supplier of the year 시상식. SNT모티브 권형순 대표이사(좌측)와 GM 글로벌 구매본부 임원 Marcelo Conti (우측) ⓒ SNT모티브 관련사진보기

SNT모티브는 5일부터 6일까지 부산 기장군 아난티 앳 부산 코브호텔에서 열린 '한국지엠(GM) 경영현황 설명회'에 참석했다고 7일 밝혔다.이번 설명회에는 글로벌GM 및 한국GM의 주요 임원진, 그리고 한국GM 협력사 약 260개사가 참석하여 한국GM의 경영현황과 향후 사업 방향을 공유하는 시간을 가졌다.이날 행사에서는 한국GM의 주요 경영현황과 최신 비즈니스에 대한 공유가 이뤄졌으며, 우수 공급업체에 대한 축하행사도 함께 진행됐다.SNT모티브는 지난 4월 GM의 우수 협력업체 시상식에서 '2024 올해의 우수 협력사 (SOY : Supplier Of the Year)'로 선정된 바 있어, 이번 행사에서 다시 한번 조명을 받으며 상호 간 협력의 중요성과 신뢰를 확인했다.SNT모티브 관계자는 "앞으로도 우수 협력사로서 고객사와 긴밀한 협력관계를 유지하며 급변하는 비즈니스 환경에 대응해 신속하고 단계별 혁신을 실현하는 파트너십을 구축할 수 있도록 역할을 강화해 나가겠다" 고 밝혔다.