96년 전 학생들이 보여준 희망, 지금 우리에게 필요한 '교과서'다

3일 광주 서구 화정동 학생독립운동기념탑에서 제96주년 학생독립운동 기념식이 열리고 있다.

지난 3일은 광주학생독립운동 96주년이 되는 날이다. 3일 광주광역시 서구 학생독립운동기념탑 앞에서 국가보훈부 주최 '제96주년 학생독립운동 기념식'이 열렸다. 행사는 '환하게 밝힐 내일을 꿈꾸며'라는 주제로 진행돼 1929년 학생들이 품었던 독립과 희망의 염원을 되새기는 시간으로 이어졌다.당시 광주학생독립운동에 참여했던 광주제일고·광주자연과학고·전남여자고 등 고등학교 6곳 학생들과 독립유공자 유족, 보훈단체 회원 등 약 350명이 참석해 뜻을 함께했다. 보이그룹 DAY6의 곡 '한 페이지가 될 수 있게'의 피아노 편곡이 잔잔히 울려 퍼지며 행사의 분위기를 끌어올렸다는 뉴스를 접하며 다행이라 생각했다. 광주학생독립운동의 정신을 '환하게 밝힐 내일을 꿈꾸며'라는 주제로 제시하며 광주학생독립운동을 기억 계승하는 일은 의미있는 일이기 때문이다.광주학생독립운동은 1929년 10월 30일, 나주역에서 한일 학생간의 충돌 사건으로 시작되었다. 일제의 식민지 차별 정책에 학생들의 불만과 저항이 촉발된 사건으로 학생들의 외침은 단순한 우발적 사건이 아니었다.전남 나주에서 발화된 학생독립운동은 11월 3일 광주에서 분연히 일어나게 되었다. 식민지 학생들이 "나라 없는 교육은 의미가 없다"고 외쳤던 그날, 조선의 미래를 향한 의식이 깨어났고, 전국의 5만여 학생이 독립 만세의 물결에 합류했다. 광주학생독립운동은 3·1운동 이후 최대 규모의 항일 민족운동이자, 청년·학생이 주체가 된 항일독립운동의 불꽃이었다.광주학생독립운동의 정신은 세 가지로 설명할 수 있다.첫째, 자주와 주체성의 정신이다. 일제의 탄압과 억압에도 당당하게 의롭게 스스로 판단하고 행동했던 그 용기는 자주독립 정신을 표출한 것이다. 이러한 정신은 오늘날 인공지능 시대의 청소년이 단순한 정보의 소비자가 아니라 지식의 창조자로 바로 서야 한다는 메시지를 던져주고 있다.둘째, 저항과 연대의 정신이다. 당시 학생들은 나주에서 광주로, 그리고 전국으로 지역과 학교의 벽을 넘어 전국적인 항일시위를 했다. 그것은 성진회와 소녀회라는 독서 조직을 만들어 사회과학을 토론하며 독립의지를 각성하는 등 깨어 있었기 때문에 가능했다. 이는 오늘날 청소년이 지역과 세대의 차이를 넘어 사회문제에 참여하는 시민적 행동으로 이어질 수 있다는 시사점을 주고 있다.셋째, 비폭력과 평화의 정신이다. 그들은 폭력이 아닌 선언과 조직으로 저항했다. 태극기를 흔들고, 백지동맹 등으로 구속 학생들의 석방을 요구하며 일제의 탄압에도 굴하지 않고 만세 시위를 진행했다. 이러한 태도는 SNS와 디지털 환경 속에서도 혐오 대신 대화로 세상을 바꾸려는 자세와 연결될 수 있다.오늘 우리가 이 운동을 다시 기억해야 하는 이유는 단지 과거의 영광을 기리는 데 있지 않다. 그 정신은 여전히 현재를 비추는 거울이기 때문이다. 1929년의 학생들은 일제의 식민지 정책에 맞서 '자주독립'를 외쳤고, 그 중심에는 식민지 교육 철폐, 조선 본위의 교육의 본질에 대한 질문이 있었다. 미래 세대를 준비하는 학생들의 의롭고 당당한 실천은 새로운 시대를 열어가는 핵심적인 가치이기 때문이다.현재 우리 교육의 당면한 위기는 경쟁 중심의 입시, 지역 불균형, 청소년의 무기력감이 팽배하고 있다는 점이다. 최근 전국교직원노동조합에서 제96주년 '학생의 날'을 맞아 '중·고등학생 고민과 사회 인식 조사'를 실시했다. 지난 10월 22일부터 29일까지 전국 중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 1,556명의 학생을 대상으로 일주일간 실시된 이 조사는 중·고등학생들이 느끼는 고민과 이를 해결할 방법을 알아보고, 사회 인식 경로를 파악하여 학생들의 삶을 위한 대책을 만들고자 하는 취지였다.중·고등학생의 가장 높은 고민 항목은 진로·진학(83.7%)으로, 입시 중심의 사회 구조가 청소년의 일상적 스트레스 요인으로 작용함을 보여주었다. 특히 진로·진학에 대한 고민은 중1(65.6%)에서 고3(92.8%)으로, 학년이 올라갈수록 경쟁 체감과 불안 수준이 함께 높아지는 경향을 보여주고 있다. 현재 학생들의 외침은 '배움은 인간을 자유롭게 한다'는 교육적 본질을 다시 고민하게 한다.광주학생독립운동의 100주년이 머지 않았다. 그러나 기념식 몇 번으로 끝날 일이 아니다. 학교 교육과정 속에서 학생독립운동사를 지역사와 연계해 배우고, 체험형 프로그램으로 확장해야 한다. 지역의 독립운동 현장을 답사하며 살아 있는 역사를 경험하는 학습은 단순한 지식 전달을 넘어 자주와 정의, 공동체 의식을 키우는 인성교육의 장이 될 수 있다.96년 전 광주의 학생들이 외쳤던 '우리의 배움은 민족의 미래를 위한 것'이라는 다짐은 오늘 우리에게 묻고 있다. 우리는 과연 어떤 교육을 통해 자유와 정의를 배우고 있는가? 광주학생독립운동의 정신은 과거의 유물이 아니라 민주사회 시민으로 성장하기 위한 오늘의 교과서다.역사를 기억하는 일은 단순한 추억이 아니라 새로운 실천의 출발점이 되어야 한다.김남철 전남교육연구소