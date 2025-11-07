주력 산업 불황으로 여수시·광양시 재정 '절벽'

큰사진보기 ▲전남 여수국가산단 전경. ⓒ 여수 관련사진보기

전남 동부권 경제의 양대 축인 여수시와 광양시가 주력 산업의 장기 불황으로 재정에 위기를 맞고 있는 것으로 나타났다. 석유화학과 철강이라는 단일 산업에 대한 높은 의존도가 재정 건전성을 위협하고 있기 때문이다.7일 지방재정통합공개시스템 '지방재정 365'에 따르면, 석유화학산업 중심지인 여수시의 법인지방소득세는 지난 2022년 1671억 원에서 2024년 567억 원으로 3분의 1 수준까지 떨어졌다.이로 인해 전체 세입 중 지방세와 세외수입 등 자체 재원이 차지하는 비율을 나타내는 재정자립도도 지난 2022년 29%대에서 2025년에는 23%대로 6% 포인트 급락할 것으로 예상됐다.또 60.5%로 지난 2022년 전국 시단위에서 최고 수준이었던 여수시의 재정자주도도 2024년에 55.25%까지 떨어지면서 하락세가 계속되고 있다. 재정자주도는 지자체 세입 중 지자체가 사용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비중을 말한다.포스코 의존도가 높은 광양시 역시 재정에 어려움을 겪고 있다. 글로벌 철강 공급 과잉과 주요 수출국의 수입 쿼터 감축 등 대외 여건 악화로 포스코의 영업이익 감소했기 때문이다.실제로 2022년 876억 원이었던 광양시의 법인지방소득세는 2024년 78억 원으로 무려 10분의 1로 수준으로 줄었다. 이에 광양시 전체 지방세 수입은 지난 2022년 1121억 원에서 2024년 246억 원까지 떨어졌다.특히 광양시의 재정자립도는 2025년 기준 28.2%로 2000년대 들어 최저치를 기록했다. 철강 호황기였던 2000년대 중후반 49%대까지 치솟았던 재정자립도가 20% 포인트 이상 하락한 셈이다.광양시의 재정자주도도 지난 2022년 67.7%에서 2024년에는 61.2%로 6.5% 포인트나 감소했다. 이 역시 25년 만에 최저치다.윤석열 정부 당시 법인세 감세도 두 도시의 재정 압박에 한몫을 하고 있다. 법인세는 전년도 소득을 기준으로 산정되는데, 기업 실적 부진과 감세 정책이 맞물리면서 법인지방소득세 세입 감소를 더욱 가속화시키고 있다.여기에 세수는 줄었지만 복지 수요에 대한 지출은 늘고 있는 실정이어서 어려움 더하고 있다. 2026 여수세계섬박람회 등과 같은 대규모 계속 사업에 지출을 줄이기도 여의치 않은 실정이다.이런 상황에 대해 김양구 광양상공회의소 사무국장은 "주력 산업에 대한 과도한 의존도는 글로벌 경기 침체 등 외부 환경 변화에 극도로 취약할 수밖에 없다"며 "도시의 지속적인 발전을 위해서라도 다양한 인프라를 활용해 산업 생태계를 고도화하고, 장기적 관점에서 지속 가능한 발전 모델을 모색해야 한다"고 말했다.이어 "중앙 정부의 세제 정책 역시 지방 재정에 미치는 파급 효과가 크므로 세제 개편을 통한 지자체와의 상생 방안 마련도 필요하다"고 덧붙였다.