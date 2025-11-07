남해 마늘연구소, 베트남 업체와 협약 체결 ... 수출 기대

남해마늘연구소는 6일 베트남 비꽌 유한책임회사(Công ty TNHH Vi Quân)와 '보물섬 유자 C 콜라겐 젤리스틱'의 수출을 위한 '수출의향 및 공동연구를 통한 제품개발 업무협약'을 체결하였다.
2001년 설립된 비꽌(Vi Quân)사는 베트남 기반의 브랜드·유통·전시 및 프로모션 전문 기업으로, 30년 이상의 경험과 노하우를 바탕으로 베트남 특산물을 한국, 일본, 유럽 등 국내외 시장과 연결하는 종합 상업·문화 프로모션 업무를 수행하고 있다. 최근에는 건강 지향 식음료(Wellness F&B) 제품의 개발과 유통에도 집중하고 있다.
이번 협약은 다년간 진주 국제농식품박람회 해외관을 유치해 온 ㈜더나눔트레이딩 박종무 대표의 중계로 추진되었다.
'보물섬 유자 C 콜라겐 젤리스틱'은 마늘연구소가 신규 구축한 젤리스틱 장비의 활용성을 높이고 남해군 특산물의 홍보와 부가가치 향상을 위해 개발한 제품으로 제조 방법은 특허가 출원되어 있다.
마늘연구소 관계자는 '이번 협약은 남해 특산물의 부가가치를 높이는 계기가 될 뿐만 아니라, 지역 농산물의 해외 진출 기반을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "향후에도 연구소가 중심이 되어 다양한 기능성 식품 개발과 글로벌 유통망 확대에 적극 나설 계획"이라고 밝혔다.