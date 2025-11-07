어머니가 좋아하는 음식을 끝내 알지 못했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

나들이하기 좋은 계절이다. 11월 초, 며칠 동안 남쪽 바닷가에서 시작해 지리산 곳곳을 누볐다. 하늘은 맑고, 들은 풍요로웠다.해마다 이맘때가 되면, 몇 해 전 세상을 떠난 어머니가 생각난다. 올해는 유난히 그때의 기억이 또렷하게 다가왔다.어느 해 어머니가 뒷좌석에서 중얼거렸다. 시골집에서 혼자 계시던 어머니를 모시고 우리 집으로 오던 길이었다. 늦가을, 고속도로 옆에 있는 논은 추수가 끝나서 황량했다. 어머니의 기억은 그해 봄에 멈춰있었다.아버지가 세상을 떠난 뒤에도 어머니는 홀로 시골집을 지켰다. 마당에 보리를 심고, 키우고, 거두었다. 손수 볶아 보리차를 끓여 마시라며 보내주기도 했다. 어머니가 아들 집에 오고 싶다고 하면 새벽같이 달려가서 모셔 왔다. 열흘 쯤 지나면 시골집으로 가고 싶다고 했다. 일 핑계를 대면서 한 주만 더 계시라고 붙들었다.집사람은 어머니가 심심하지 않게 바느질 거리를 모아 놓곤 했다. 아흔 살이 넘어서도 돋보기 없이 바늘귀를 꿰고, 터진 양말과 해진 속옷을 정갈히 기워 놓았다. 오랫동안 쪼그려 앉아 바느질한 뒤에는 허리가 아프신지 한참 드러누웠다. 아들 집과 시골집 오가는 것을 되풀이했다.시골집에 홀로 계시던 어머니는 시간이 흐르며 점점 살기 힘들어했다. 치매증이 보인다고 연락이 왔다. 결국 어머니를 집으로 모셨다. 아이스크림도 사다 드리고, 빵도 사다 드렸다. 맛있게 드셨다. 노래를 불러보라고 하면 '목포의 눈물'을 구슬프게 불렀다. 딸이 아이를 데리고 자주 놀러 왔다. 어머니는 증손주가 재롱을 부리면 환하게 웃었다.맛있는 음식을 사드리고 싶었지만, 무엇이 드시고 싶냐고 여쭈면 고개를 저었다. 그제야 어머니가 어떤 음식을 좋아하는지 모른다는 사실을 깨달았다. 좋아하는 음식은 자식들에게만 있었고, 어머니에게는 없었다. 어머니는 평생 자식들이 먹고 싶은 것만 드셨다.시간이 지날수록 치매가 점점 깊어졌다. 뭔가를 내쫓는다고 지팡이로 거실을 헤집고 다니고, 세상을 떠난 외삼촌을 찾았다. 한밤중에 가로등 불빛을 보고 불이 났다며 자는 사람을 깨우기도 했다. 밤낮이 따로 없는 날이 계속되었다. 어머니의 움직임은 점점 줄어들고, 누워있는 시간은 길어졌다. 그해 설날, 모두 모인 사람들 틈에서도 주무시기만 했다.우리 집에 오신 지 다섯 달 만에 어머니는 돌아가셨다. 천사가 바빠서 대신 보낸 어머니, 꽃으로 태어났으나 들풀처럼 살다 가셨다. 자식들에게 사랑만 남기고 떠났다. 좋아하는 음식을 알려주지도 않고, 맛있는 음식을 대접할 기회도 주지 않았다. 장례를 치른 뒤, 누이들 앞에서 울면서 물었다.