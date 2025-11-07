노동장관, 울산화력발전소 붕괴에 "강제수사 추진"... 중수본 가동

큰사진보기 ▲6일 오후 2시 7분께 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이 보일러 타워가 무너졌다. 사진은 붕괴 현장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

다수의 매몰자가 발생한 울산화력발전소 붕괴 사고와 관련해 김영훈 고용노동부 장관이 6일 "압수수색 등 강제수사를 적극 추진해 철저히 사고 원인을 규명하겠다"고 밝혔다.소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 7분께 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 철거를 앞둔 60ｍ 높이 보일러 타워가 무너졌다.현장 작업자 9명 중 2명은 사고 직후 구조돼 병원으로 이송됐다. 다른 2명은 구조물 등에 낀 상태로 발견돼 구조 작업이 진행 중이다.나머지 매몰된 5명은 생사나 매몰 지점 등이 확인되지 않고 있다.김영훈 장관은 사고 상황을 보고받고 현장에 즉시 출동했으며 재해자 구조작업 후 사고 원인을 철저히 규명할 것을 지시했다.노동부는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등에 대한 엄정히 수사한다는 방침이다.발전시설 소관 부처인 기후에너지환경부는 행정안전부, 노동부와 함께 중앙사고수습본부(중수본)를 꾸렸다. 본부장은 김성환 기후부 장관이다. 중수본은 신속하고 체계적인 사고 수습을 지원할 계획이다.김성환 장관은 소방청의 원활한 구조작업을 위해 발전소의 협조를 당부했고, 발전사 등에 유사 작업 현장 긴급 안전 점검을 지시했다.