"민생회복 발목잡기, 내란정당 국힘 해체" 곳곳 1인시위

큰사진보기 ▲내란적폐청산 사회대개혁 거제운동본부, “내란청산 방해, 민생회복 발목잡기, 내란정당 국민의힘 해체하라” 1인시위. ⓒ 거제운동본부 관련사진보기

내란적폐청산 사회대개혁 거제운동본부는 "내란청산 방해, 민생회복 발목잡기, 내란정당 국민의힘 해체하라"는 구호를 내걸고 지난 5일 5곳에서 1인시위를 벌였다.거제운동본부는 11월 첫주부터 매주 수요일마다 1인시위를 벌이기로 했고, 이날 소속 단체들이 참여했다.거제운동본부는 "대한민국의 민주주의를 파괴했던 내란세력 국민의힘은 반성은커녕, 아직까지 내란을 옹호하고, 마치 자신들이 정치적 탄압을 받고 있는 양, 국민 앞에 호도를 하고 사회 갈등을 부추기고 있으며, 심지어 지역 경제 회복을 위한 민생회복 사업에도 소모적인 정쟁으로 발목잡기 행태를 지속하고 있다"라고 밝혔다.1인시위 첫날에는 노자산지키기시민행동이 거제시청 앞, 노무현재단 거제지회가 고현터미널 앞, 거제교육연대가 장평오거리, 금속노조 한화오션지회가 한화오션 거제사업장 남문 앞, 금속노조 웰리브지회가 옥포 오션플라자 앞에서 손팻말을 들고 행동했다.내란청산거제본부는 "내란청산과 민생회복을 가로막고 있는 내란정당 국민의힘의 해체만이 대한민국 민주주의 회복의 길임을 거제시민들에게 알려가는 활동을 지속해 갈 것"이라고 밝혔다.이들은 오는 12월 3일, 내란선포 1년을 맞아 "내란세력 청산과 사회대개혁을 바라는 거제시민들의 광장집회"를 연다.