밤샘 구조 이어졌지만... 울산화력발전소 매몰 사고 1명 사망

큰사진보기 ▲울산화력 붕괴 현장 야간작업 계속6일 오후 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 야간작업이 이어지고 있다. 이 사고로 2명이 구조됐고 7명이 매몰된 것으로 추정된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한국동서발전 울산발전본부 화력발전소 시설물 붕괴 사고로 매몰된 작업자 1명이 사망했다.6일 오후 2시 6분 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산화력발전소에서 시설물 해체 작업을 하다 철제 보일러 타워가 무너지면서 현장 작업자들이 매몰됐다. 사고 발생 후 소방 당국은 밤샘 구조작업을 펼쳤지만 1명이 숨진 것으로 확인됐다.당초 철거 작업에 나선 작업자 9명 중 2명은 사고 초기 구조됐고, 이후 소방당국이 2명의 작업자를 발견해 구조 작업을 벌였다. 소방당국에 따르면, 구조작업을 벌이던 중 구조자가 심정지에 빠지면서 7일 새벽 사망 판정을 받은 것으로 알려졌다. 현재 나머지 5명의 매몰자는 위치와 상태가 확인되지 않은 것으로 나타났다. 소방당국은 나머지 매몰 작업자들에게 전화통화를 시도했지만 응답이 없는 것으로 알려졌다.더불어민주당 울산시당은 사고 직후 김태선 의원(울산 동구)를 단장으로 하는 '사고수습 TF'를 꾸려 소방·경찰·행안부·기후부·노동부·울산시 등 관계 기관과 함께 구조 작업에 힘을 보태고 있다.사고수습 TF 위원에 참여한 김태선 의원과 손근호 울산시의원은 기자와의 통화에서 1명 사망을 확인 한 후 "3기의 보일러타워 중 가운데 보일러타워가 붕괴되었으나 양쪽 옆 보일러타워도 붕괴 위험이 있는 불안한 상황이라서 대형 장비 투입이 어렵다"며 "너무 안타까운 상황이라 남은 작업자들이 안전하게 구조되기를 바라며 힘을 보태고 있다"고 전했다.이어 "소방·경찰·행안부·기후부·노동부·울산시 등 관계 기관과 함께 구조 작업에 힘을 보태고 있다"며 "국가소방동원령 발령에 따라 700t 크레인 등 중장비, 구조견, 드론까지 총동원돼 밤샘 구조 작업이 이어졌다"고 말했다.한편 정부에서도 김민석 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관이 직접 나서서 인명구조 최우선을 지시한 상황이다. 김 총리는 소방은 물론 관련 기관의 인력·장비를 모두 동원해 매몰 노동자들을 구조하라고 긴급 지시했다. 이에 윤호중 행안부 장관도 바로 현장에 부처 관계자를 급파했다.