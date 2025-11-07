'케데헌' 후속편 나온다... "단편 제작 가능성도 검토"

AD

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 후속편 제작 소식이 전해졌다.현지시각 6일 <버라이어티>와 <할리우드리포트> 등 미국 연예매체는 넷플릭스와 소니픽처스가 최근 <케이팝 데몬 헌터스> 후속편 제작 계약을 최종 체결했다고 보도했다.보도에 따르면 양사는 2029년 공개를 목표로 하고 있다. 다만 장편 애니메이션의 특성상 제작에 오랜 시간이 걸리는 만큼 공개 시기가 변동될 수 있다고 전망했다.그 전에 단편 영화(short film)가 먼저 나올 수도 있다. 익명을 요구한 관계자는 "넷플릭스는 시청자들이 기다리는 동안 즐길 수 있는 프로그램을 추진하고 있다"라며 "단편 제작 가능성도 검토되고 있다"라고 말했다.<할리우드리포트>는 "만약 2029년 공개된다면 다음 영화를 손꼽아 기다리는 사람들에게는 끝없는 기다림일 것"이라며 "하지만 애니메이션 업계를 안다면 새 작품을 만드는 데 4년 정도 걸린다는 것은 충분히 예상할 수 있는 일"이라고 설명했다.<케이팝 데몬 헌터스> 후속편 제작은 어느 정도 예견됐던 일이다. 이 영화를 공동 연출한 매기 강 감독은 지난 8월 내한 기자회견에서 "공식적으로 확정된 것은 없다"라면서도 "여러 비하인드 스토리와 아이디어는 있다"라고 밝힌 바 있다.또한 "후속편이 나온다면 함께 작업하고 싶은 케이팝 그룹이 많다"라며 "트로트나 메탈 등 여러 장르의 한국 음악을 보여주고 싶다"라고 말했다.<포브스>는 "누가 '케이팝 데몬 헌터스'의 후속편을 연출할지는 결정되지 않았지만, 어떤 형태로든 강 감독이 참여하는 것은 확실해 보인다"라고 전했다.다만 일각에서 기대하고 있는 실사판 제작은 검토하지 않는 것으로 전해졌다. 넷플릭스와 소니픽처스는 후속편 제작과 관련한 언급을 거부했다.소니픽처스가 기획 및 제작하고 지난 6월 공개한 <케이팝 데몬 헌터스>는 넷플릭스 역대 최고의 히트작으로 떠오르며 숱한 기록을 썼다. 넷플릭스 사상 최초로 누적 시청 수 3억 회를 돌파하며 모든 영화와 드라마를 통틀어 역대 1위에 올랐다.주인공 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든'이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 정상에 오른 것을 포함해 '하우 잇츠 던', '소다 팝', '왓 잇 사운즈 라이크', '프리' 등 영화의 오리지널사운드가 잇따라 차트에 진입했다.특히 영화의 주제곡 '골든'은 내년 3월 열리는 미국 아카데미 시상식에서 유력한 주제가상 후보로 거론되고 있다.<케이팝 데몬 헌터스>는 인기 케이팝 걸그룹 '헌트릭스'의 루미·미라·조이가 사람들의 혼을 빼앗으려는 마왕 귀마가 만든 저승사자 보이그룹 '사자보이스'에 노래로 맞서 싸우며 악령을 물리친다는 줄거리다.남산 서울타워부터 낙산공원 성곽길로 펼쳐지는 서울의 풍경을 그대로 담아냈고 저승사자, 도깨비, 노리개, 기와집 등 민속적 요소와 전통 그림 호작도에서 따온 듯 친숙한 호랑이, 까치 캐릭터로 한국 문화의 과거와 현대를 아우르면서 전 세계 팬들의 관심을 끌었다.이런 엄청난 인기에 힘입어 넷플릭스는 지난 8월 싱어롱 버전을 제작해 이례적으로 영화관에서 특별 상영했으며, 최근에 핼러윈 시즌을 맞아 재상영하면서 여전히 화제를 모으고 있다.