경남도, 경남대 '산학협력 우수사례' 현장 점검

경상남도는 대학‧공공기관‧기업이 함께 하는 라이즈(RISE)사업을 통해 추진 중인 산학협력 인재양성과 기업연계 성과를 현장에서 점검하고 나섰다. 경남도는 국립창원대, 인제대에 이어 지난 5일 경남대에서 현장 사례를 살폈다고 6일 밝혔다.박명균 경남도 행정부지사가 경남대를 찾아 홍정효 교학부총장, 최선욱 라이즈사업단장, 박종원 지엠비코리아 전동화센터장, 이재승 코렌스 연구소장 등 산학협력 관계자들과 함께 사업추진현황과 성과 확산방향을 논의했다.경남대는 산업단지공단 미니클러스터에서 출발한 산학협의체를 '올셋(ALL-SET) 협의체'로 확대하고 라이즈 사업을 통해 체계적으로 운영하고 있으며, 올해 약 20억 원 규모의 국책과제를 수주하는 성과를 거뒀다.또 이 대학 기계공학부 학생 6명은 방학기간 동안 라이즈 사업비로 운영된 '스마트 e-모빌리티 자작자동차 설계·제작 프로그램'에 참여해 차량 설계·조립·성능 검증 전 과정을 직접 수행했다.경남대 전력변환연구실은 지엠비코리아 등 지역 미래차 기업과 함께 전력변환 제어기술 공동연구를 수행하고 있다.박명균 부지사는 "라이즈는 대학의 교육과 연구가 지역 기업의 성장과 직접 연결되는 체계를 만드는 사업이고, 경남대학교의 올셋 협의체 운영과 실전형 교육 프로그램은 대학·기업·학생이 함께 성장하는 모범 모델"이라며, "경남도는 이러한 성과가 도내 전 대학으로 확산될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.경남도는 앞으로도 라이즈 사업을 통해 △기업참여형 교육과정 확대, △산학 공동연구 기반 고도화, △지역 유망산업 맞춤형 청년 인재양성 체계 강화 등 지역과 대학의 혁신 성과를 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.경남도는 오는 25일 경상국립대를 찾아 현장 점검할 예정이다.