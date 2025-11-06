큰사진보기 ▲범한그룹, 가족돌봄아동 지원 위해 3천만 원 후원 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 6일 경남교육청 교육감 집무실에서 범한그룹, 초록우산어린이재단 경남지역본부와 함께 '가족돌봄아동지원사업' 후원금 전달식을 개최했다.이번 전달식은 교육복지안전망 '꿈꾸는 아이, 희망지원 네트워크' 사업의 하나로 추진되었으며 경남교육청은 학교 현장과 교육지원청을 중심으로 도움이 필요한 가족돌봄아동을 발굴하고 지역사회 자원과 연계하는 역할을 수행하고 있다.범한그룹은 총 3,000만 원(아동 1인당 100만 원)을 후원금으로 전달했으며 해당 금액은 아동의 생활비, 교통비, 교육비, 의료비, 주거비, 자기돌봄비 등 실질적인 돌봄 부담을 완화하는 데 사용될 예정이다.경남교육청은 이번 후원을 통해 도내 가족돌봄아동 30명을 발굴하고 초록우산어린이재단과 연계하여 지속적인 지원을 이어갈 계획이다.정영식 범한그룹 회장은 "가족을 돌보며 힘든 시간을 보내는 아동들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"라고 말했다.박종훈 교육감은 "경남교육청은 계속해서 학교 현장에서 도움이 필요한 학생을 세심히 발굴하고, 지역사회와 협력해 필요한 지원이 끊기지 않도록 노력하겠다"라며, "지역 기업의 나눔은 아이들의 삶을 변화시키는 큰 힘이 되고 있다"라고 감사의 뜻을 전했다.