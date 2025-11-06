'진주 비단 100년 역사 담은' 진주실크박물관 문 열어

큰사진보기 ▲진주실크박물관 개관식. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주실크박물관, 6일 개관식 ⓒ 진주시청 관련사진보기

대한민국 비단(실크)산업의 중심지 진주에 100여년의 역사와 기술, 문화, 예술적 가치를 모은 진주실크박물관이 문을 열었다. 진주시는 6일 문산읍에 들어선 진주실크박물관 야외광장에서 개관식을 가졌다.이날 개관식에는 조규일 진주시장을 비롯해 시민과 실크산업 종사자, 예술인들이 함께 해 진주실크의 100년 역사가 오늘의 문화로 되살아나는 역사적인 순간을 함께 했다.개관식에 이어 '진주실크 패션쇼'가 열렸다.조규일 진주시장은 "100년 진주실크의 발자취가 오늘 이 공간을 통해 시민들의 일상 속에서 다시 피어나기를 바란다"며 "전통산업을 넘어 문화와 예술, 미래 창조산업으로 확장되는 '실크도시 진주'의 새로운 출발점이 될 것이다"고 강조했다.개관식 마지막에 박건우 작가는 '실크 매듭풀기'를 선보였다. 내빈들이 실크스카프로 매듭지어진 길이 12m의 돌돌 말린 흰색 실크천을 동시에 풀어내자, 대형 실크천이 펼쳐지며 작품이 서서히 모습을 드러냈다. 작품이 서서히 드러나자 실크박물관의 개관을 축하하는 상징적인 순간이 연출됐다.매듭이 풀리며 순백의 비단 위에 박물관의 형상과 '대한민국 실크의 중심'이라는 글귀가 드러났다.'진주실크 패션쇼'는 진주실크 특유의 은은한 광택과 감각적인 색채를 현대적인 디자인과 결합해 전통의 품격과 현대적 세련미가 공존하는 무대를 선보여 박수갈채를 받았다.진주시는 향후 패션·공예·디자인 분야 예술가들과 협업해 실크를 기반으로 한 창의적 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.진주실크박물관은 상설·기획전시실을 비롯해, 파노라마 영상실, 체험교육실, 카페·아트숍 등 다양한 기능을 갖춘 열린 문화시설로, 운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며 매주 월요일에는 휴관한다.