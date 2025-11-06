시의원들 질타에도 광화문광장에 6.25 조형물 강행하겠다는 서울시

▲6.25 전쟁 22개 참전국 상징 조형물 ‘감사의 정원’ 조성터서울시는 광화문광장에 6.25 전쟁 22개 참전국을 상징하는 조형물 ‘감사의 정원’을 조성할 예정이다. 지난 10월 1일 조성이 예정된 터가 조용하다. ⓒ 이정민 관련사진보기