'손절' 당하는 국힘... 이준석 "선거연대 없다" 홍준표 "차라리 자진해산"

이준석 개혁신당 대표가 내년도 전국동시지방선거를 앞두고 국민의힘과의 '연대'는 없다고 선언했다. 지난 대통령 선거에서 마지막까지 완주했던 것처럼, 다가올 지방선거에서도 개혁신당은 국민의힘과 연대하지 않겠다는 이야기였다.국민의힘이 내년도 전국동시지방선거를 앞두고 대여 '강경' 메시지로 일관하면서, 중도 외연 확장에 브레이크가 걸리는 모양새이다. 한때 국민의힘 소속이었으나 지금은 외부인이 된 주요 인사들도 국민의힘과의 '손절'을 명확히 하고 있다. 당장 중도층을 공략할 당내 인물 카드가 마땅치 않은 상황에서, 보수 야당이 '선명성'을 내세우는만큼 고립되는 딜레마가 반복되고 있다.이준석 개혁신당 대표는 6일 오전 당 최고위원회의를 주재하면서 '독자노선'을 재천명했다. 이 대표는 "최근 개혁신당이 다음 지방선거에서 국민의힘과 연대할 것인지에 대한 질문이 많아지고 있다. 이에 대한 저희의 입장을 명확히 전달드리고자 한다"라고 입을 열었다.그는 "보수진영은 2012년 총선과 대선 이후 전국단위 선거에서 거듭 패배해왔다. 그 이유는 단 한 가지, 변화를 거부하고 '뭉치면 이긴다'는 시대착오적 전략에 매달렸기 때문"이라고 꼬집었다."반면 2022년 대선과 지방선거의 승리는 달랐다"라며 "새로운 방식을 과감히 도입하고, 익숙하지 않았던 호남에서 적극적으로 캠페인을 펼쳤으며, 진영 내 건전한 논쟁 문화가 살아있었기에 가능했다"라고 평가했다. 본인이 국민의힘 당 대표로 있던 시절을 상기시킨 것.이 대표는 "계엄을 일으키고 탄핵으로 정권을 헌납한 전직 대통령 앞에서 쩔쩔매는 퇴보한 모습을 보며 국민들이 어떤 기대를 가질 수 있겠느냐?"라며 "이재명 정부를 제대로 견제해낼 수 있는 것은 국민의힘의 과거 방식이 아니라, 새로운 방식의 개혁신당이다. 우리는 새로운 방식으로 이겨내겠다"라고 목소리를 높였다.특히 "개혁신당은 작은 세력임을 두려워하지 않는다"라며 "다음 지방선거에서도 연대와 같은 산술적 정치공학보다는, 국민을 위한 새로운 도전을 지속하겠다"라고 선언했다. 그는 "매번 '완주할 수 있겠느냐'는 지적과 조롱, 압박을 받아왔지만, 당원들의 결연한 마음과 새로운 정치문화 확립에 대한 진정성으로 한 단계씩 성장해왔다"라고 강조했다.이어 "다음 지방선거를 앞둔 우리의 목표는 선명하다. 개혁신당은 이번 지방선거에서 저비용이지만 맞춤화된 방식으로 누구나 선거에 도전할 수 있는 환경을 만들어내겠다"라고 자신했다.이후 기자들과 만난 그는 "제가 제3당을 한두 번 해본 것도 아니고 바른미래당 때부터 매번 지방선거라는 거 앞두고 계속 이제 소멸시키려고 하는 노력들을 한다"라고 꼬집었다. "우리 경험해 보지 않았느냐?"라며 "지난 대통령 선거 때도 김문수 후보의 그런 어떤 퇴보적인 모습과 그리고 그 안에서 덩어리짐으로 싸우려고 하는 그 모습, 정작 이재명 후보와 맞서는 역할은 개혁신당에서 하고 그 뒤에서 오히려 그 개혁신당 표를 뜯어가려고 했던 그런 모습"을 열거했다.이 대표는 "얼마나 개탄스러웠느냐?"라며 "이기겠다는 생각보다는 '안전한 2등' 하겠다는 생각으로 갔던 국민의힘 모습이 아직도 눈에 선한데, 이번에도 아마 그런 전략으로 나온다면은 또다시 패배를 면하기 어려울 것"이라며 "익숙한 방법으로 또 지는 것은 진짜 멍청한 일일 것"이라고도 직격했다.국민의힘 전당대회 경선에서 패배한 이후 당을 떠난 홍준표 전 대구광역시장 역시 이날 제1야당을 직격하고 나섰다. 그는 자신의 페이스북에 "매일같이 쏟아지는 김건희 여사의 추문에 윤석열 전 대통령의 법정에서 전직 대통령답지 않는 처신이 국민들을 크게 실망케 한다"라며 "장동혁 대표의 몸부림이 측은하긴 하지만, 아무래도 윤통(전직 대통령 윤석열씨) 집단이 저지른 죗과를 덮기에는 힘이 부치는것 같다"라고 평가했다.그는 "국힘 해산 문제는 통진당(통합진보당) 사례를 보면 단기간에 해결되기는 어려울 것으로 보이지만, 추경호(전 원내대표) 등이 기소되고 권성동 사건에서 통일교·신천지 등의 국힘 경선 농단이 확인되면 정당 해산은 불가피할 것"이라고도 경고했다.이어 "다만 그 시기가 지방선거 전이냐 차기 총선 전이냐 차이가 있을 뿐"이라며 "차기 총선을 앞두고 정당해산 청구를 당하면 총선 참패는 불보듯 뻔한데, 강제 해산 당할 바엔 차라리 자발적 해산을 하고 윤통 세력과 윤통 정권 몰락을 초래한 한동훈 세력은 척결한 후 범보수세력들을 모두 모아 새롭게 다시 시작하는 게 보수 진영 재건을 위해 바람직 할 것"이라고 지적했다."암 덩어리를 안고 가봐야 살이 되진 않는다"라면서 친윤계와 친한계 모두를 '암'에 비유한 것이다. 사실상 현 국민의힘을 해체하고 범보수 정계 개편을 주문하는 목소리이다. 선거가 다가올수록 이같은 국민의힘의 위기는 더욱 가시화할 것으로 보인다.