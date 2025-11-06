학교급식실 '죽음의 밥상' 더 이상 방치 안돼… 대통령의 직접 답변 요구

큰사진보기 ▲11월 4일 기자회견‘더 이상 동료의 장례식장에 가고 싶지 않다’… 학교급식 노동자, 폐암 산재 대책 촉구 ⓒ 전국학교비정규직노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국학교비정규직노동조합용산 대통령실 앞 농성 ⓒ 전국학교비정규직노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월 5일 108배전국학교비정규직노동조합 중집위원 108배 ⓒ 전국학교비정규직노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲용산역100만청원서명운동 ⓒ 전국학교비정규직노동조합 관련사진보기

지난 4일 전국학교비정규직노동조합(위원장 민태호)이 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 "학교 급식실에서 반복되는 폐암 산재 문제 해결"과 "이재명 대통령과의 직접 면담"을 촉구했다."더 이상 동료의 장례식장에 가고 싶지 않다"는 절절한 호소와 함께, 기자회견 직후 노동자들은 대통령실 앞 농성에 돌입했다.현장에서는 노동강도 완화와 인력 충원, 조리흄 유해물질 지정, 학교급식법 개정 등 실질적인 제도 개선이 시급하다는 목소리가 이어졌다.민태호 위원장은 "삼성·코레일은 산재 사망에 공식사과하고 책임졌지만, 학교 현장은 아무런 사과도 보상도 없다"며 대통령의 직접 대책 마련을 거듭 촉구했다.충남 지역 한다혜 부위원장은 "900여 명 이상이 폐 이상 판정을 받고 불안 속에 일하고 있다"며 "아이들을 위해 일하는 사람들이 병들고 죽어가는 현실을 더는 두고 볼 수 없다"고 말했다.정치권과 시민사회도 연대 의사를 밝혔다. 김창년 진보당 공동대표는 "국회에 이미 13개의 학교급식법 개정안이 올라와 있다"며 "여야를 떠나 올해 안에 반드시 처리해야 할 문제"라고 말했다.서비스연맹 홍창의 수석부위원장은 "공식적으로 산재가 인정된 폐암 환자만 178명, 그중 15명은 이미 세상을 떠났다"며, "이는 단순한 개인의 불운이 아니라 구조적인 직업병 피해"라고 강조했다기자회견 다음날인 5일과 6일에도 폐암 산재 노동자와 조합원들은 대통령실 앞에서 오전 8시 30분부터 1시간 가량 '108배'를 올리며 대통령의 직접 면담과 대책 마련을 호소했다.폐암 진단을 받고 투병 중인 당사자들은 "내가 왜 이런 병에 걸렸는지, 하루하루가 두렵다. 대통령께서 직접 노동자의 목소리를 들어달라"는 편지와 절을 올리며 간절한 염원을 전했다.용산역 앞에서 오전 11시 30분부터 1시간 가량 "안전한 노동, 행복한 급식 100만 청원운동"이 펼쳐졌다. 전국학교비정규직노동조합은 학교급식법 개정과 조리흄 유해물질 지정, 인력 충원 예산 확보를 촉구하며 시민들의 서명을 받고 있다.시민들은 "아이들의 건강을 책임지는 급식 노동자들이 안전하게 일할 권리는 당연하다"며 청원에 동참하는 모습을 보였다.전국학교비정규직노동조합은 농성을 이어가며 ▲ 대통령실 앞 108배 ▲ 용산역 100만 청원운동, ▲ 면담 요구 및 책임 촉구 캠페인 등 연내 학교급식법 개정과 제도 개선에 총력을 기울일 방침이다.노동자들은 "노동자의 안전이 지켜져야 아이들의 밥상이 안전하다"며, 정부와 대통령의 신속한 결단과 실질 대책 마련을 강력히 요구했다.