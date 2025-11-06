독립운동가 이관술, 79년 만에 재심 개시 결정... 임성욱 박사 탄원서 주목

큰사진보기 ▲이관술 도쿄고등사범학교 졸업앨범 ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2023년 6월 29일 ‘이관술과 그의 시대’ 학술회의에서 한국외국어대 임성욱 교수가 ‘정판사 위폐 사건 조작 사건’에 대하 발표를 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

조선정판사 '위조지폐' 사건의 주모자로 몰려 무기징역을 선고받고 6·25 전쟁 중 처형된 독립운동가 이관술(1902~1950)에 대한 재심 결정과 관련, 법원에 제출된 임성욱 박사의 탄원서가 주목받고 있다.서울중앙지법 형사21부(재판장 이현복 부장판사)는 지난달 13일 위조통화 등 혐의로 무기징역이 확정됐던 이관술 사건에 대해 재심 개시를 결정했다. 이는 유족이 재심을 청구한 지 약 2년여 만이며, 원심 판결이 내려진 1946년 이후 약 79년 만의 일이다.이와 관련하여 조선정판사 위조지폐 사건을 학술적으로 연구한 임성욱 박사가 재심 여부를 심리하는 재판부에 제출한 탄원서와 그의 논문( 미군정기 조선정판사 '위조지폐' 사건 연구, 박사 학위 논문, 2015년, 한국외국어대학교 국제지역대학원 한국학과)에 이목이 쏠리고 있다. 임 박사는 자신의 논문에서 이 사건이 조작된 사건이며 피고인들은 전원 무죄라는 결론을 내린 바 있다.임 박사는 탄원서를 통해서도 "이관술 선생이 일제강점기 민족말살통치 시기에도 변절하지 않고 독립운동에 투신했던 '노블리스 오블리주'의 표상 같은 삶을 살았다"라고 강조했다. 부잣집 장손 출신이자 당대 최고 엘리트 지식인이었으나 편안한 삶을 마다하고 모든 것을 바쳤다는 것이다.그는 "민족의 지도자로 추앙받던 이관술 선생은 해방된 지 1년도 안 되어 실체가 없는 '정판사 위폐 사건'의 주모자로 지목되어 체포되었고, 결국 항일 독립운동가로서의 명예를 완전히 잃고 파렴치범으로 낙인찍힌 후 잔인하게 학살됐다"고 설명하며, 재심 개시를 통해 당시 사법부와 수사 기관의 불법 행위가 명확히 규명되어야 한다고 강조했다.임 박사는 재심 이유로 구체적으로 '불법 구금과 고문을 통한 허위 자백'과 '결정적인 증거물 및 유죄 입증 자료의 부재'를 꼽았다. 그는 "불법적으로 60일 이상 구금한 상태에서 담당 경찰과 검찰이 허위 자백을 통해 억지로 사건을 꾸며내 사건의 근본적인 정당성을 훼손했다"라며 "당시 재판부는 유죄를 입증할 증거물(인쇄판, 위조지폐 등)을 단 하나도 제시하지 못했으며, 심지어 피고인의 부재 증명을 제대로 반박하지 못했음에도 유죄 판결을 내리는 치명적인 논리적, 법적 문제점을 지니고 있다"고 강조했다.임 박사는 재판부와 검찰이 공조하여 유죄 판결을 강행함으로써 "사법부의 기본적인 공정성을 스스로 무너뜨렸다"고 비판했다.이관술 선생은 1심에서 무기징역형을 선고받고 대전형무소에 수감되어 있던 중, 1950년 6.25 전쟁 발발 직후 이승만 정부의 불법 처형 명령에 의해 대전 산내 골령골로 끌려가 학살되었다. 이에 대해 진실화해위원회는 2010년에 진실규명 결정을 내린 바 있다.임 박사는 "불법 처형이 없었다면 이관술 선생에게 이후 재심 청구의 기회가 있었겠지만, 학살로 인해 억울한 누명을 풀 기회가 영구히 사라지고 말았다"며 과거의 잘못된 역사를 바로잡기 위해서는 재심이 반드시 개시되어야 한다고 역설했다.서울중앙지법 형사21부는 임 박사의 탄원 내용을 비롯한 여러 정황을 심리한 끝에, 1946년 당시 수사를 담당했던 사법경찰관들이 피고인들을 법이 정한 유치기간(10일)을 크게 초과하여 60일 이상 불법 구금한 사실이 불법구금죄, 특별공무원직권남용죄에 해당하는 범죄 행위로 재심 사유에 해당한다고 판단했다.이관술에 대한 재심 첫 공판은 오는 11일 오전 10시 40분 서울중앙지법 502호 법정에서 열리며, 이날 방청은 누구나 가능하다.이관술의 외손녀인 손옥희씨는 "늦었지만 외할아버지에 대한 재심 결정을 환영한다"며 "재심을 통해 명예 회복이 이루어지길 바란다"고 말했다. 손씨는 그동안 외조부의 명예 회복과 유산 보존에 앞장서 왔다.