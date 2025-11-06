대전 갑천생태호수공원, 개장 한 달 만에 22만 명 돌파

큰사진보기 ▲대전 갑천생태호수공원. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전 갑천생태호수공원. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

대전 갑천생태호수공원이 개장 한 달여 만에 누적 방문객 22만 명을 기록하며 지역의 대표적인 관광·휴식 명소로 떠오르고 있다.대전시에 따르면 지난 9월 말 임시 개장한 갑천생태호수공원에는 하루 평균 약 7,000명이 방문하고 있으며, 주말에는 최대 2만 명에 달하는 인파가 몰리고 있다. 공원 방문객의 약 70%는 가족과 연인 단위로, 주말 나들이·산책·사진 촬영·야간경관 감상 등을 즐기는 시민들이 대부분인 것으로 나타났다.특히 추석 연휴 기간인 지난 10월 3일부터 12일까지 10일 동안 약 12만 명이 갑천호수공원을 찾으며, 주차장은 연일 만차를 기록했고 진입로 주변에 긴 차량 행렬이 이어졌다. 연휴 마지막 날에는 1km 이상 차량이 정체될 정도로 시민들의 발길이 끊이지 않았다.공원을 찾은 시민들은 "도심에서 이렇게 가까운 곳에 자연스러운 호수 경관과 산책길이 있다는 게 놀랍다", "야간 조명이 아름다워 가족 단위 나들이 장소로 손색이 없다"는 반응을 보였다.대전시는 급격히 늘어난 이용객 수에 맞춰 환경 정비, 시설 안전관리, 교통 혼잡 완화 등 현장 관리 체계를 보완하고 있다. 특히 '쓰레기 되가져가기 캠페인'을 중심으로 시민이 직접 참여하는 공원 정화 활동을 확대해 쾌적한 이용 환경을 유지하겠다는 방침이다.박영철 대전시 녹지농생명국장은 "개장 한 달 만에 22만 명이 찾았다는 것은 갑천호수공원이 시민들의 새로운 도심 명소로 자리잡았다는 의미"라며 "내년 봄 정식 개장 때는 편의시설 확충과 함께 문화·체험 프로그램을 다양하게 구성해 시민 만족도를 더욱 높이겠다"고 밝혔다.대전시는 향후 갑천생태호수공원을 생태·문화 복합공간으로 발전시켜, 시민 휴식과 생태교육이 어우러지는 대표적인 도심 생태공원으로 육성할 계획이다. 이번 가을, 도심 속 자연을 느끼고 싶은 시민들에게 갑천생태호수공원은 새로운 '힐링 명소'로 자리매김하고 있다.