'생태도시 대전' 주제로 한 '생각하는 숲, 말하는 강' 전시회

큰사진보기 ▲대전충남녹색연합은 11월 11일(화)부터 21일(금)까지 대전 동구 정동에 위치한 갤러리 공간구석으로부터에서 '살아 있는 자연을 존중하는 생태도시 대전'을 주제로 한 시각예술 전시회 '생각하는 숲, 말하는 강'을 개최한다. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

[전시 정보]

▲전시명: 생각하는 숲, 말하는 강: 그대로 존재할 자연의 권리를 위해

▲기간: 2025년 11월 11일(화) ~ 11월 21일(금)

▲장소: 공간구석으로부터 (대전 동구 정동 36-11)

▲참가비: 무료 (별도 예약 없음)

▲문의: 대전충남녹색연합 시민참여팀 ☎ 042-253-3241 / 010-6485-3249

▲자세한 내용:

https://greendaejeon.org/?p=109457

대전충남녹색연합이 '살아 있는 자연을 존중하는 생태도시 대전'을 주제로 한 시각예술 전시회를 연다.이번 전시는 지구의 모든 생명이 태어난 그대로 존재하고 살아갈 권리를 지녔음을 알리고, 인간과 자연이 공존하는 도시의 미래를 함께 상상하기 위한 자리다.'생각하는 숲, 말하는 강: 그대로 존재할 자연의 권리를 위해'라는 제목의 이번 전시는 11월 11일(화)부터 21일(금)까지 대전 동구 정동에 위치한 갤러리 공간구석으로부터에서 열린다.별도의 참가비나 사전 예약 없이 누구나 자유롭게 관람할 수 있으며, (재)아름다운가게의 '아름다운 희망나누기' 사업의 지원으로 진행된다.이번 전시는 지난 4월부터 10월까지 진행된 '함께 만드는 공존의 법, 자연의 권리 생태 컬리지' 강연의 연장선으로 마련됐다.강연에 참여한 시민들과 지역의 시각예술가 5인(김은경, 김진희, 이소영, 이지연, 이태연)이 일 년간의 학습과 토론을 바탕으로 창작한 작품들을 선보인다.참여 작가들은 회화, 조각, 사진 등 다양한 매체를 통해 '태어나 살아갈 권리를 빼앗긴 지구의 생명들', 그리고 '법의 테두리 안에서 자연 그 자체의 권리를 어떻게 보장할 수 있을까'라는 질문을 예술적으로 풀어냈다.또한 인간 중심의 도시가 아닌 '함께 존재하는 생태도시'의 가능성을 시각적으로 표현한 작품 총 26점을 전시한다.대전충남녹색연합은 이번 전시에 대해 "자연의 권리를 법적 담론으로만 논의하는 것이 아니라, 시민의 감성과 상상력을 통해 생태적 공감과 책임을 확장하는 계기로 삼고자 했다"고 밝혔다.또한 "생각하는 숲과 말하는 강이 상징하듯, 이번 전시는 인간이 아닌 존재들의 목소리를 예술로 번역한 시도"라며 "자연이 우리 곁에서 함께 살아 숨 쉬는 도시를 그리는 상상력이 대전에서 확산되길 바란다"고 전했다.