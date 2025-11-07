[사진] 주거환경개선사업-지역주택조합, '공공'의 이름으로 삶을 밀어내다

큰사진보기 ▲10년이 지난 지금, 부산 영도구 봉래동의 언덕에서도 같은 이야기가 반복된다. 녹색 방수포로 덮인 지붕과 오래된 물탱크, 항아리, 엉킨 전선들이 한 세대의 시간을 말해준다. 곧 이 자리에 지상 30층, 9개동, 905세대의 아파트 단지가 들어설 예정이다. 그러나 이 지붕 아래에는 아직 사람이 살고, 밥을 짓고, 서로의 이름을 부른다. ‘개선’의 이름으로 진행되는 개발은 도시의 겉모습을 새롭게 하지만, 그 과정에서 가장 오래된 삶의 결이 조용히 지워지고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲낡은 지붕과 벗겨진 벽 사이로 부산항의 거대한 크레인이 솟아 있다. 오래된 마을과 산업의 도시가 맞닿은 이 경계에서, 봉래동의 세월은 철거 예고 속에서도 여전히 삶의 냄새를 품고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲붉은 현수막이 펄럭이는 이곳은 2016년 봄, 부산 북구 만덕동. ‘주거환경개선사업’이라는 이름 아래 세입자들이 삶의 터전에서 밀려나던 현장이다. 굴착기와 잔해 더미 속에서도 마지막으로 남은 집 한 채가 사람의 존엄을 지키려는 깃발처럼 서 있었다. 행정의 언어는 ‘개선’이라 했지만, 그날 이곳에서 개선된 것은 아무것도 없었다. 도시는 낡은 집을 철거했지만, 그와 함께 삶의 기억도 폐허 속으로 묻혔다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲빽빽한 골목과 알록달록한 지붕들 위로 고층 아파트가 그림자처럼 드리워진다. 개발의 이름 아래, 봉래동의 시간은 색색의 벽에 마지막 흔적처럼 남아 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

푸른 지붕들이 겹겹이 이어진 봉래동의 언덕마을. 오래된 시멘트벽에는 비바람에 벗겨진 페인트가 남아 있고, 옥상에는 항아리와 물탱크, 녹슨 에어컨 실외기가 세월의 무게를 버티고 있다. 이와 같은 노후 마을을 대상으로 지역주택조합을 만들어 대단위 아파트 건설을 추진 중인 곳이 영도에도 몇 곳이 있다.영도 봉래동의 경우, 지난 2024년 9월 27일 조합설립인가를 받은 봉래지역주택조합이 부산 영도구 봉래동5가 80-3번지 일대 36,100.5㎡ 규모의 대지를 조성하여 지상 30층, 9개 동, 905세대 규모의 아파트 단지를 예정하고 있다. 사업이 본격화되면서 주민들은 떠날 준비를 강요받고 있다. 또 일부 지역주택조합원들은 조합 탈퇴나 분담금 반환 청구 소송을 제기하며, 사업 추진 과정에 대한 불만을 토로하기도 한다.위 사진 속 풍경은 낯설지 않다. 2016년 북구 만덕동에서는 '주거환경개선사업'을 빌미로 강제철거가 진행되었다. 그때 붉은 현수막 아래에서 외쳤던 "이윤보다 사람이 먼저다", "여기 사람이 살고 있다"는 문장은 여전히 도시의 다른 골목들에서도 되풀이되고 있다. 행정의 언어 속에서 '개선'은 복지의 이름을 달고 있지만, 실상은 '퇴거'와 '이주'의 강요로 이어지고 있고, 무엇보다 세입자에 대한 이주대책이 우선시 되어야 한다는 현안은 이곳에서도 마찬가지다.봉래동의 녹색 지붕 아래에는 여전히 삶이 있다. 전기세를 내고, 밥을 짓고, 아이들이 자라난다. 그러나 지도 위에서 이곳은 이미 '사업지구'로 표시되어 있고, 행정의 계획 속에서 '이주대상자'로 분류된 이들의 시간은 점점 축소되고 있다.