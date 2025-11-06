"AI시대, 누구도 소외되지 않게... 디지털 포용은 인권 문제"

큰사진보기 ▲대전 서구의회 서다운 의원은 6일 서구의회 간담회장에서 '디지털 포용 시대, 지방정부의 책임과 기회'를 주제로 정책토론회를 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전 서구의회 서다운 의원은 6일 서구의회 간담회장에서 '디지털 포용 시대, 지방정부의 책임과 기회'를 주제로 정책토론회를 개최했다. ⓒ 대전서구의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전 서구의회 서다운(사진) 의원은 6일 서구의회 간담회장에서 '디지털 포용 시대, 지방정부의 책임과 기회'를 주제로 정책토론회를 개최했다. ⓒ 대전서구의회 관련사진보기

오는 1월 '디지털포용법' 시행을 앞두고, 지방정부의 역할과 책임을 모색하는 자리가 마련됐다.대전 서구의회 서다운(더불어민주당·용문동, 탄방동, 갈마1·2동)의원은 6일 서구의회 간담회장에서 '디지털 포용 시대, 지방정부의 책임과 기회'를 주제로 정책토론회를 개최했다.이번 토론회는 AI 기술의 급속한 발전 속에서 시민의 디지털 접근권과 참여권을 어떻게 보장할 것인지에 대한 지방자치단체의 대응 전략을 모색하기 위해 열렸다.서다운 의원은 개회사를 통해 "AI 고속도로 시대를 향해 달려가는 지금, 기술의 진보 속에서 시민이 소외되지 않도록 지방정부가 적극적인 정책과 교육으로 대응해야 한다"며 "오늘 토론이 서구가 '사람 중심의 디지털 도시'로 나아가는 출발점이 되길 바란다"고 밝혔다.이날 토론회에는 박범계 국회의원을 비롯해 서구의원, 시민단체 관계자, 복지·교육 현장 전문가 등 30여 명이 참석했다.이날 발제에 나선 맹수석 충남대학교 법학전문대학원 명예교수는 '디지털포용법의 제정 배경과 지방자치단체의 과제'를 주제로 발표했다.맹 교수는 "디지털포용법(2025년 1월 제정, 2026년 1월 시행)은 정보 접근과 활용의 격차를 해소하고, 장애인·고령층 등 정보 취약계층이 실질적인 시민권을 보장받도록 한 최초의 기본법"이라며 "그러나 이 법이 실제로 작동하려면 지방정부의 구체적이고 세부적인 정책 집행이 뒷받침되어야 한다"고 강조했다.그는 지방자치단체가 앞으로 수행해야 할 다섯 가지 과제를 제시했다.첫째, 정책 목표를 단순한 접근성 향상에 그치지 않고 디지털 참여·표현·자기 결정권을 권리로 실현하는 방향으로 설정해야 한다고 제언했다.둘째, '디지털 시민성 교육'을 제도화해 비판적 정보 활용 능력, 권리·책임 인식, 차별 대응 역량을 체계적으로 강화해야 한다고 설명했다. 특히 청소년과 고령층 등 세대별 맞춤형 교육이 필요하며, "핀란드·영국 등은 학교 교육을 중심으로 디지털 리터러시와 온라인 안전 교육을 제도화해 시민 의식을 높이고 있다"고 소개했다.셋째, 차별과 혐오에 대응할 수 있는 지역 차원의 규정과 구제 절차 마련이 시급하다고 지적했다. 사이버 괴롭힘과 온라인 혐오 표현이 늘어나는 현실 속에서, 지방자치단체가 자체 조례를 통해 보호체계를 구축해야 한다는 것이다.넷째, 중앙·지방정부·시민사회·기업이 함께 참여하는 거버넌스 체계를 제도화할 필요가 있다고 강조했다. 맹 교수는 "디지털포용법 제10조는 민간의 정책 참여를, 제13조는 전문기관 지정, 제15조는 디지털역량센터 설치를 규정하고 있다"며 "지역 간 격차를 줄이고 집행력을 높이기 위해 지방정부가 주도적으로 거버넌스를 조직해야 한다"고 말했다.다섯째, 디지털 취약계층의 조건적 접근 한계를 해소하기 위한 지방정부의 지원 확대를 주문했다. 그는 "저소득층은 여전히 디지털 기기를 사용할 경제적 여건이 부족하다"며 "지자체 평생학습관을 중심으로 디지털 시민 교양 프로그램을 정례화하고, 고령층과 이주민 등 소외계층을 대상으로 맞춤형 교육을 강화해야 한다"고 제안했다.맹 교수는 또한 "디지털포용법 제3조는 지방자치단체가 주민의 디지털역량 함양을 위해 노력하고, 포용 정책 실적을 매년 과학기술정보통신부에 제출하도록 명시하고 있다"며 "디지털역량센터 지정과 지원체계 마련, 예산 확보가 지방정부의 주요 과제가 될 것"이라고 말했다.이어진 지정토론에서는 조강숙 시민기자, 민순옥 탄방길작은도서관 관장, 남영시 서구노인복지관 사무국장, 오승상 서구청 홍보담당관이 참여해 현장의 목소리를 전했다.토론자들은 디지털 소외가 단순한 기술 격차를 넘어 사회적 불평등으로 이어지고 있다고 지적하며, 특히 고령층과 장애인, 정보접근이 어려운 시민을 위한 지자체의 정책적 책임과 교육 지원이 절실하다고 입을 모았다.서다운 의원은 토론을 마무리하며 "디지털 포용은 기술의 문제가 아니라 시민의 기본권이자 사회적 포용의 새로운 축"이라며 "오늘 논의된 내용이 서구의 디지털 정책에 반영돼, 누구도 소외되지 않는 포용적 도시로 나아가는 밑거름이 되길 기대한다"고 밝혔다.