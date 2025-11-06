"못 할 짓 없다" 미 이민당국, 아동 앞에서 유치원 교사 체포

큰사진보기 ▲미국 이민세관단속국(ICE)이 공개한 로스앤젤레스 불법이민자 체포 사진. 기사와 직접 관련 없는 자료사진. ⓒ ICE 관련사진보기

도널드 트럼프 행정부가 무차별적인 불법 이민자 단속에 나선 가운데 이민세관단속국(ICE) 요원들이 유치원 건물 안까지 들어가 학부모와 아이들 앞에서 교사를 체포하는 사건이 발생했다.목격자와 현장 영상에 따르면 5일(현지시각) 오전 7시께 일리노이주 시카고에서 한 여성 교사가 승용차의 조수석에 앉아 사립 유치원 '라이토 데 솔'로 출근하던 중 ICE 요원들이 탑승한 차량이 이를 뒤따라왔다.이 교사가 차에서 내려 유치원 안으로 들어가자 검은 조끼를 입은 ICE 무장 요원들이 따라 들어가 체포에 나섰다.시카고의 부촌에 있는 유치원은 스페인어 집중 교육을 하며 중남미 출신 교사들이 상당수 근무하고 있다. 붙잡힌 교사는 스페인어로 "(합법적 체류) 서류를 가지고 있다"라고 소리쳤지만, ICE 요원들은 이 교사를 건물 밖으로 끌고 나갔다.당시 유치원에 있던 학부모 교직원들은 이 상황을 지켜보며 충격과 두려움을 감추지 못했고, 아이들을 데리고 건물 밖으로 대피하기도 했다.<워싱턴포스트>는 "트럼프 2기 행정부에서 ICE 요원이 학교 부지로 들어간 첫 사건"이라며 "과거에는 학교가 '민감 장소'로 지정돼 극히 예외적인 경우를 제외하고는 공권력의 출입이 엄격히 금지됐지만, 트럼프 행정부가 이를 폐지하면서 이민 단속이 가능해졌다"라고 설명했다.자녀가 이 유치원에 다니는 변호사 타라 구다르지는 "ICE 요원들이 교사를 납치했다"라고 표현하면서 "이를 본 아이들, 선생님, 학부모가 모두 울고 있었는데 너무 충격적이었다(traumatizing)"라고 말했다.그러면서 "아이들이 지켜보고 있는 것을 전혀 신경 쓰지 않고 이런 짓을 하는 걸 보면 "이 사람들(ICE 요원들)이 못 할 짓은 하나도 없을 것"이라고 비판했다.당시 현장 상황을 영상으로 촬영한 다른 학부모는 "방탄복을 입고 무장한 ICE 요원들을 봤고, 무언가 잘못되고 있다는 느낌이 들었다"라며 "지금 이 나라에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 세상이 알아야 한다"라고 목소리를 높였다.AP통신은 "학부모들이 모여 분노와 실망감을 표출했다"라며 "이 사건은 갈수록 공격적이 되고 있는 트럼프 행정부의 법 집행 전략을 보여준다"라고 전했다.트리샤 맥러플린 국토안보부 대변인은 "해당 교사가 유치원 안이 아닌 '현관'에서 체포됐다"라며 ICE 요원의 건물 진입 사실을 부인했다.또한 ICE 요원들이 이 교사가 탑승한 차량을 세우려고 사이렌을 울렸지만 멈추지 않았고, 유치원 안으로 들어가 아이들을 위험에 빠뜨렸다면서 체포 당시 이 교사가 자신의 신분에 대해 거짓말을 했다고도 주장했다.맥러플린 대변인은 "해당 유치원이 ICE 요원들의 단속 표적이 됐다는 것은 사실이 아니다"라고 덧붙였다.그러나 유치원 측은 학부모들에게 보낸 공지를 통해 해당 교사가 직장에 도착했을 때 체포됐고, ICE 요원들은 어떠한 영장도 제시하지 않고 건물 안으로 들어왔다고 반박했다.시카고 시의원 맷 마틴은 "유치원 측이 해당 교사의 취업 허가증을 포함한 고용 증명서를 제시했음에도 ICE가 체포했다"라며 "체포된 이후에도 무장한 ICE 요원이 유치원을 방마다 돌아다니며 다른 사람들에게 질문했고, 이 과정에서 어떠한 사법 영장도 제시하지 않았다"라고 지적했다.마틴 의원은 체포 영상에 대해 "내가 지금까지 본 영상 중 가장 소름 돋았다"라며 "아이들이 있는 곳에서 이런 일을 한다면, 아이들은 도대체 어디로 가야 하느냐"라고 반문했다.델리아 라미제르 일리노이주 상원의원(민주당)은 "국토안보부가 거짓말을 하고 있다"라며 해당 기관과 협력해 당시 상황을 촬영한 감시 카메라 영상 등을 공개하겠다고 밝혔다.