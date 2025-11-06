울산 화력발전소 7명 매몰 사고... 정부 "인명구조 총력"

큰사진보기 ▲6일 오후 2시 7분께 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이 보일러 타워가 무너졌다. 사진은 붕괴 현장. 2025.11.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

울산의 화력발전소에서 시설물이 무너져 노동자들이 깔리는 사고가 났다. 김민석 국무총리와 윤호중 행정안전부 장관이 총력 구조 지시를 내리는 등 추가 대응이 이어지고 있다.6일 울산소방본부에 따르면, 이날 오후 2시 6분 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 화력발전소의 철제 보일러 타워가 붕괴했다. 사용하지 않는 시설물 해체 과정에서 벌어진 일인데, 이 사고로 현장 작업자 7명(추정)이 매몰되면서 소방 당국이 구조작업을 펼치고 있다.정부 차원으로는 김민석 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관이 직접 나서서 인명구조 최우선을 지시한 상황이다. 김민석 총리는 소방은 물론 관련 기관의 인력·장비를 모두 동원해 매몰 노동자들을 구조하라고 긴급 지시했다. 이에 윤호중 행안부 장관도 바로 현장에 부처 관계자를 급파했다.울산의 긴급 사고는 국회 국정감사까지 영향을 줬다. 소식을 접한 강훈식 대통령비서실장은 현장 국감 도중 내용을 보고했다. 김병기 운영위원장이 직원 이석 여부를 확인했기 때문이다. 강 실장은 행안부 재난본부장이 현재 현장으로 가고 있단 사실과 대통령실 위기관리센터장이 대처 중이라고 설명했다.