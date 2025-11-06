"하청노동자, 원청교섭 권리와 노사 자율교섭 보장하라"

큰사진보기 ▲민주노총 대전본부·세종충남본부·충북본부는 6일 대전지방노동청 앞에서 기자회견을 열고 "정부는 하청노동자 원청교섭과 노사 자율교섭을 보장하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

충청권 노동자들이 개정된 노조법 2·3조 시행을 앞두고, 하청노동자 원청 교섭과 노사 자율교섭 권리 보장을 촉구하고 나섰다.민주노총 대전본부·세종충남본부·충북본부는 6일 대전지방노동청 앞에서 기자회견을 열고 "노조법 2·3조 개정의 핵심은 하청노동자의 실질 사용자와의 교섭권 보장에 있다"며 "정부는 창구단일화 강제나 사용자성 축소 시도 없이 노사 자율교섭을 보장해야 한다"고 촉구했다.노조법 2·3조 개정안은 지난 9월 9일 공포돼 내년 3월 10일 시행을 앞두고 있다. 그러나 민주노총은 고용노동부가 시행령 개정과 매뉴얼 작성 과정에서 사용자 측 요구를 반영해 '창구단일화 절차 적용'이나 '사용자성 판단기준' 등 노동자 교섭권을 제한하는 방안을 검토하고 있다고 우려하고 있다.이들은 기자회견문을 통해 "법 개정만으로 원청교섭권이 저절로 보장되는 것은 아니다. 노동부가 진정 하청노동자의 단체교섭을 활성화하려면 창구단일화를 강제하지 말고 자율교섭을 전면 보장해야 한다"고 밝혔다.또한 "노조법 2조에 이미 실질 사용자의 정의가 충분히 담겨 있는데, 별도의 사용자성 판단기준을 만들면 오히려 교섭이 지연되고 사용자성이 축소될 위험이 있다"고 지적했다.이들은 정부가 교섭 의제에 개입하거나 가이드라인을 만들어선 안 된다고 강조했다. 이들은 "노동자가 무엇을 요구해야 하는지는 현장을 가장 잘 아는 노동자 자신들이 결정해야 한다"며 "정부는 교섭 의제를 통제할 것이 아니라 원·하청 간 자율교섭을 촉진하고 교섭을 회피하는 사용자에 대한 행정지도를 강화해야 한다"고 덧붙였다.민주노총은 노동부에 전달한 의견서를 통해 ▲실질 사용자성 판단기준의 나열 금지 ▲교섭 의제는 노사 자율로 결정 ▲창구단일화 강제 반대 및 자율교섭 보장 ▲정부는 원·하청 단체교섭이 가능하도록 지원하고 교섭 해태를 막는 행정 역할 수행 ▲노조활동에 대한 부당 개입과 사용자 책임 회피를 엄정히 규제해야 한다는 등을 요구했다.이날 발언에 나선 김율현 민주노총대전본부장은 "노조법 개정의 취지는 하청·특수고용 노동자들이 진짜 사장과 교섭해 차별을 해소하고 노동시장 양극화를 완화하자는 사회적 합의에 있다"며 "정부는 이를 훼손하지 말고 자율교섭을 최대한 보장해야 한다"고 밝혔다.이상규 금속노조 충남지부 현대제철비정규직지회장도 "노조법 개정은 수많은 노동자의 희생 끝에 얻어낸 헌법적 권리의 회복"이라며 "노동부는 교섭 제한이나 창구단일화 강제를 시도하지 말고, 현대제철처럼 법원이 이미 실질 사용자로 인정한 원청들이 교섭에 나서도록 제도적으로 뒷받침해야 한다"고 강조했다.아울러 박옥주 민주노총충북본부장은 "경총이 이미 법 시행 전부터 '보완 입법'을 요구하며 노동부를 압박하고 있다"며 "정부가 자본의 요구를 반영한 가이드라인을 만들면 노조법 개정의 의미가 무너질 것"이라고 비판했다. 그는 또 "공공부문부터 모범적인 교섭사례를 만들어야 하며, 사용자성 판단기준은 현장 노동자가 가장 잘 알고 있다"고 지적했다.이날 참석자들은 "교섭 의제 판단 가이드라인 거부한다", "창구단일화 강제 반대한다", "노동부의 사용자성 판단 거부한다", "하청노동자의 노사 자율교섭 보장하라" 등의 구호를 외치며 정부의 태도 변화를 촉구했다.한편, 이들은 기자회견을 마친 뒤 대전지방노동청장을 면담하고, 하청노동자들이 원청 사장과 교섭할 권리를 보장받을 수 있도록 고용노동부가 적극 나설 것을 요구했다.