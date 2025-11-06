"셀프 편성·심의" 충남 시민단체 '의원재량사업비' 전면 폐지 촉구

▲충남시민사회단체연대회의(아래 연대회의)가 6일 오전 11시 30분 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 통해 충남도가 감사원과 행정안전부(행안부)의 금지 지침에도 불구하고 '의원재량사업비'를 사실상 유지하고 있다라며 폐지를 요구하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기