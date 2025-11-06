"셀프 편성·심의" 충남 시민단체 '의원재량사업비' 전면 폐지 촉구

충남도와 충남도의회가 감사원과 행정안전부(행안부)의 금지 지침에도 불구하고 '의원재량사업비'를 사실상 유지하고 있다는 <오마이뉴스> 보도와 관련하여 충남지역 시민단체가 해당 사업의 전면 폐지를 요구하고 나섰다(관련 기사 : [단독] 충남도의원 '셀프 편성' 재량사업비, 1인당 한 해 평균 12억 원
).
충남시민사회단체연대회의(아래 연대회의)는 6일 오전 11시 30분 충남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "최근 언론 보도를 통해 2025년 본예산에 실제 편성된 의원재량사업비 내역과 편성과정이 공개되었다"며 문제를 제기했다.
매년 700억 원대 편성 지적… '셀프 심의'로 견제 기능 무너져
연대회의는 보도 내용을 인용하며 "2025년 본예산에 의원들이 '지역 현장 밀착형 건의사업'이라는 이름으로 신청한 사업비 총 574억 원이 편성되었고, 추경을 포함할 경우 총액이 720억 원, 1인당 최대 18억 원에 달할 수 있다"고 지적했다.
이들은 충남도의회 의원들이 예산편성 권한 없이 예산을 '셀프 편성'하고 스스로 심의하는 관행이 "지방의회의 견제 기능을 무너뜨리고 있다"라고 강하게 비판했다. 이어 이는 한국 지방자치의 기관대립형 구조를 훼손하고, 2011년 감사원 지적과 2013년 행안부 금지 지침을 무시한 편법적 예산 운영이라고 강조했다.
조상연 당진시의원 "세금으로 매표행위 하는 것 용인하는 것"
연대회의는 충남도가 사업비의 명분으로 내세우는 '지역 현안 해결'과는 달리, 편성된 내역에는 시급성이 낮은 일회성 행사, 이익단체 지원, 민원성 사업 등이 다수를 차지하고 있다고 분석했다. 이들은 "비공식적 과정을 통한 개별 의원 건의 사업은 주민 세금을 이용한 선심성 사업이나 사전선거운동 통로로 악용될 소지가 크다"고 우려했다.
기자회견에 참석한 조상연 당진시의회 의원은 "의원 재량사업비는 세금으로 매표행위를 하는 것을 용인하는 것"이라며, "예산편성권을 가진 도지사, 시장이 그 예산을 의원들에게 정액으로 나누어주고 의원들은 그것으로 매표행위를 하고 있다"고 지적했다. 또한, 이는 지방자치제도가 '토호 민주주의'로 변질된 큰 원인이라고 덧붙였다.
핵심 정보 비공개에 "위법성 스스로 인식"
연대회의는 충남도가 <오마이뉴스>의 정보공개청구에 '정보 부존재'로 비공개하다 거듭된 요구에 뒤늦게 자료를 공개하면서도 의원 이름, 사업명, 사업 위치 등 핵심 정보를 모두 비공개한 점을 문제 삼았다. 이에 대해 연대회의는 "이는 스스로 위법성을 인식하고 있으며, 도민의 눈을 가리려는 태도라고 해석될 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.
박진용 연대회의 대표는 "암암리에 공공연하게 운영되던 충남도의회와 행정의 부끄러운 민낯이 드러났다"며 사용처 등 집행 기준과 과정을 투명하게 공개해야 한다고 촉구했다.
연대회의는 끝으로 "충남도가 불법·편법으로 편성해온 의원재량사업비(지역현장 밀착 건의사업)를 전면 폐지할 것"을 요구하고, 주민참여예산 확대 및 공식 절차를 통한 민원 해결 시스템을 마련하여 '셀프 편성·셀프 심의' 관행을 끝내야 한다고 강조했다.
이 단체는 이후 감사원에 충남도와 충남도의회의 의원재량사업비에 대한 공익감사를 청구할 예정이라고 밝혔다.