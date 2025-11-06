'첫 기사'에 날아온 선생님의 문자, 눈시울이 뜨거워졌다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
지난 4일 아침, 아이들을 등교시키고 서둘러 출근해 자리를 정리하고 있을 때 휴대폰이 울렸다. 익숙한 알림창이었지만, 내용 만큼은 평소와 달랐다.
"기자님의 기사가 방금 채택되었습니다."
순간 머릿속이 멍해지고 가슴이 두근두근했다. 얼른 검색해 들어가 보니, 내가 전날 썼던 글이 '오마이뉴스 시민기자'라는 이름으로 발행되어 있었다. 믿기지 않았다. 내가 쓴 글이 기사로 세상에 나가다니, 꿈인지 현실인지 구분되지 않았다.
내 마음 속에 오래 남은 그 말
소식을 접하고 가장 먼저 떠오른 사람은 첫째 아이가 방과 후 수업으로 듣고 있는 독서 논술 선생님이었다. 글쓰기를 시작할 용기를 건네주신 분. 아이가 수업을 마친 목요일, 교재 이야기를 나누다가 선생님이 조심스레 말씀하셨다.
"글쓰는 거 좋아하신다면서요? <오마이뉴스> '사는 이야기' 코너에 한번 보내보세요."
그 말이 마음 속에 유난히 오래 남았다. 글쓰는 것을 좋아하는 첫째 아이에게도 엄마의 모습이 긍정적으로 작용하지 않을까 하는 생각이 들었다.
"그래, 한번 써보자."
그렇게 시작된 게 내 인생 첫 기사였다(관련기사 : 영월의 '쉼표 같은 정원', 공기부터 다르네요
). 며칠 뒤, 선생님이 내 기사를 보고 글을 쓰셨다며 링크와 함께 문자를 보내왔다. 제목은 "누군가의 첫 기사 채택 소식, 왜 웃음이 났냐면요
" 그 제목을 보는 순간, 왠지 모르게 눈시울이 뜨거워졌다.
누군가가 내 이야기를 보고 기쁜 마음으로 글을 썼다는 그 사실이 낯설고도 따뜻했다. 선생님 글에는 나를 향한 축하와 따뜻한 응원이 가득했다. 선생님은 그 글에서 이렇게 적으셨다.
"글을 쓰면 내 마음을 내가 들어줘요."
그 문장이 참 오래 남았다. 글을 쓴다는 건 결국 나 스스로에게 말을 거는 일이라는 걸 알게 됐다. 무슨 뜻인지 처음엔 잘 이해가 되지 않았지만, 막상 글을 쓰다 보니 조금은 알 것 같았다. 내 안에서 정리되지 못했던 감정들이 문장으로 나올 때, 비로소 내 마음이 들린다.
감사한 마음에 보답하는 조용한 답장
사실 <오마이뉴스>에 글을 처음 보낼 때는 많이 망설였다. '이거 괜찮나? 너무 어색하지는 않나?' 몇 번을 썼다 지우고 다시 쓰기를 반복하다가 결국 "전송" 버튼을 눌렀다. 그런데 막상 내 글이 채택되었다는 문자를 받고 나니, 걱정으로 가득했던 마음이 순식간에 설렘으로 바뀌었다. 누군가 내 글을 읽고 공감하고, 위로 받았다는 사실만으로도 충분했다. 그것 하나만으로도. 글이란 참 이상하지만 강한 힘이 있다. 이제는 나도 누군가에게 그렇게 말해주고 싶다.
"당신의 이야기도 써보세요. 누가 읽지 않아도 괜찮아요. 당신이 읽어주면 그것으로도 충분하니까요."
선생님이 쓰신 기사 글 마지막에 이런 문구가 있다.
"아이에서 부모로, 부모에서 선생님으로, 그리고 다시 세상으로."
누군가의 마음에 닿은 문장이 또 다른 이야기를 만들어 내고, 그 이야기가 또 다시 누군가의 하루를 위로한다. 선생님께 너무 감사드린다. 그날 건네주신 한 문장으로 내 인생의 새로운 장이 열렸다. 이 글은 그 마음에 보답하는 조용한 답장이다. 글은 멈추지 않는다. 오늘의 내가 내일의 누군가를 다독이고, 그렇게 세상은 한 문장씩 따뜻해진다.