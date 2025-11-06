'첫 기사'에 날아온 선생님의 문자, 눈시울이 뜨거워졌다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"기자님의 기사가 방금 채택되었습니다."

큰사진보기 ▲첫 기사 소식을 확인하던 아침글쓰기가 내 하루를 어떻게 바꿔놓는지 깨닫게 해준 따뜻한 순간이었다. ⓒ AI생성이미지 관련사진보기

AD

"글쓰는 거 좋아하신다면서요? <오마이뉴스> '사는 이야기' 코너에 한번 보내보세요."

"그래, 한번 써보자."

"글을 쓰면 내 마음을 내가 들어줘요."

"당신의 이야기도 써보세요. 누가 읽지 않아도 괜찮아요. 당신이 읽어주면 그것으로도 충분하니까요."

"아이에서 부모로, 부모에서 선생님으로, 그리고 다시 세상으로."