한동훈 직격 박주민 "소추와 불소추의 쓰이는 '소추'가 서로 다른가"

큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원은 6일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 한동훈 전 국민의힘 대표의 '계엄 발언'을 비판했다.

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (08:50~09:25)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박주민 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 자, 바로 이어서 가보죠. 여러분들이 일 잘한다, 열심히 하고 있다라고 응원하시는 분입니다. 박주민 민주당 의원 함께합니다. 안녕하십니까?◎ 박주민 > 예. 안녕하십니까.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다. 어우 박수가 나오네요. 일 잘한다는 목소리가 여기까지 들리고 있습니다. 하하하.◎ 박주민 > 하하하. 아니 어제 이제 행안부 장관, 행안부하고 행안위 이제 당정협의회에서 혐오 현수막을 떼는 지침을 하고, 그다음에 11개 정도의 다른 법을 개정하는 것으로 이야기가 나눠졌습니다. 그동안 저희가 이 혐오 현수막 확실하게 없애자라고 얘기했고.◎ 박정호 > 맞아요. 제일 앞장서서.◎ 박주민 > 예. 관련돼서 이제 저도 행안부 장관하고 계속 상의를 했었었는데. 뭐 어제 당정협의회 결과는 그렇게 나왔습니다.◎ 박정호 > 성과가 지금 눈에 보이고. 실질적으로 어떻게 될지, 현수막이 사라질지 봐야겠네요.◎ 박주민 > 네. 11월 이후에는 아마 자치단체들이 적극적으로 나서서 혐오, 가짜뉴스를 담은 그런 현수막들은 제거하기 시작할 거고요. 그때쯤 되면 서울 경기 이런 쪽은 좀 눈이 좀 시원한. 다니시면서 불편함이 덜한 그런 거리가 형성되지 않을까 싶습니다.◎ 박정호 > 그리고 뭐 이거 아니다, 이상하다라는 것은 박주민 의원실로 신고하면 되잖아요, 그렇죠?◎ 박주민 > 네.◎ 박정호 > 신고하면 바로바로 조치가 또 됩니다. 기대를 해보도록 하겠고요. 자, 일단은 이재명 대통령 이제 몸살 때문에 어제 일정 소화하지 못했다. 이런 얘기도 했는데, 저희가.◎ 박주민 > 시정연설 하러 오셨을 때도 목이 거의 잠겨 있었고 극도로 피곤해 보이시더라고요. 그래서 제가 물어봤더니 컨디션이 너무 안 좋으시다고. 근데 드디어 몸살까지.◎ 박정호 > 아유 이거 많은 분들이 걱정하시는데 오늘 또 일정을 소화할 것 같다 그래서. 완전히 회복을 했는지 이거 좀 봐야겠지만 어쨌든 대통령 그 자리에 있는 입장으로서는 일정 소화를 안 할 수가 없는 거 아니겠습니까?◎ 박주민 > 그렇죠.◎ 박정호 > 아무래도 많은 분들이 걱정하실 것 같은데, 있다 한번 일정 소화하는 모습도 한번 지켜보도록 하겠습니다.◎ 박주민 > 네.◎ 박정호 > 자, 저희가 보여드리고 있지만 이렇게 이제 박수를 받으면서 이재명 대통령이 그야말로 금의환향 하는 모습. 저희가 보면서 뿌듯했어요. 그리고 시정연설하는 그 내용 자체도 대한민국의 미래를 향해서 나아갈 수 있는 그 방향, 그걸 분명히 하지 않았습니까? 윤석열 정권 때와는 너무나 다른.◎ 박주민 > 그니까 사실은 이제 저 시정연설을 보면서 많은 분들이 놀랐던 게 인공지능이라는 단어를 굉장히 많이 사용하셨고 또 그것을 통해서 산업 재편, 경제 재편, 우리나라의 미래 전망, 이런 얘기를 쭉 엮어서 얘기하시고. 또 실질적으로 거기에 대규모 예산이 전에 없었던 많은 R&D 예산과 AI 관련된 예산을 이제 배정을 했기 때문에 확실히 미래지향적인 예산 편성이었고 정부의 의지가 확실히 읽혀지는 그런 시정연설이었어요. 반면에 국민의힘은.◎ 박정호 > 국민의힘은.◎ 박주민 > 하, 이런 상황에서도 들어오지도 않고 추경호 수사했다고. 근데 아시다시피 추경호 원내대표 수가 이번이 처음이었습니까? 전에도 있었잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠. 계속돼왔고.◎ 박주민 > 그리고 예정돼 있었잖아요. 본인들도 다 알던 사항 아닙니까? 근데 추경호 의원에 대한 수사에 대해서 저렇게 극렬하게 저항하는 것을 보고, 또 더 나아가서 저항하는 것을 넘어서 시정연설에도 불참하고. 참, 이게 국익에 대한 고민을 하는 것인지 아니면 자기네들, 자기네 당의 이익만 생각하는 건지 알 수가 없는 상황입니다.◎ 박정호 > 네. 지방선거를 앞두고 지지층 결집하는 그런 뭐 이벤트성 모습을 보이는 게 아니냐, 이런 지적도 있고.◎ 박주민 > 그런데 저렇게 하면 지지층도 결집 안 해요.◎ 박정호 > 아 그래요?◎ 박주민 > 네. 아니, 누가 봐도 명백히 훌륭한 성과를 낳았던 한미관세협상이나 APEC 관련된 보고. 또 거기에 겸해서 내년도 예산을 어떻게 짜겠다는 것에 대한 보고. 이런 것들을 겸하는 자리잖아요. 야당일수록 더 잘 들어야죠. 그리고 더 비판할 지점이 있는지 찾아봐야죠. 근데 아예 그냥 다 문 걸어 잠그고 듣지도 않고 보지도 않겠다. 저기에 대해서 과연, 아무리 보수라 그래도. 조갑제라는 보수 논객이 한 말이 있잖아요. 민주당 쪽은 AI나 이렇게 미래 이야기하는데 국민의힘은 역사의 어둠 속에서 마치 기어 다니는 바퀴벌레처럼 부정선거 음모론에 허우적거리고 있다.◎ 박정호 > 아, 그러게 말입니다. 우리 국민들께서, 시청자분들께서 평가를 해주고 계실 것 같고. 추경호 전 원내대표의 구속영장 청구에 대해 반발을 하면서 시정연설에까지 들어오지 않았는데. 자, 추경호 전 원내대표 체포동의안, 어제 법무부가 국회에 제출했습니다. 아마 14일 그때 표결한다, 뭐 그런 얘기도 있고. 추경호 의원이 뭐 이미 국회의원 불체포특권 포기하겠다고 밝혔고. 이거는 근데 그냥 절차는 진행돼야 되는 것이고.◎ 박주민 > 네. 절차는 진행돼야 됩니다. 헌법에 규정돼있기 때문에. 그 체포에 관련돼서 동의하는 표결은 진행될 거고. 지난번에 권성동 의원 때처럼 아마 국민의힘은 들어오지 않을 것으로 보여집니다. 권성동 의원 때도 신상 발언만 하고 국민의힘 의원들은 전부 퇴장을 해가지고 표결에 참여하지는 않았어요. 그래서 뭐 우리 당하고, 또 뭐 조국혁신당, 이런 당들이 남아서 표결해가지고 체포 동의를 했죠.◎ 박정호 > 이번에도 그런 그림이 만들어질 것이다라고 볼 수가 있는데. 추경호 전 원내대표는 계속해서 주장을 하는 게 체포 앞두고, 이거 표결 방해한 적도 없고 또 국민의힘 의원들은 표결 방해받은 적 없다, 이런 입장을 계속 내놓고 있어요.◎ 박주민 > 그렇지 않죠. 이미 이제 뭐 특검에서 밝힌 바와 같이 우원식 의장이 국회로 집결해라라는 문자를 돌렸음에도 불구하고, 그런 연락을 받았음에도 불구하고 회의 장소를 당사로 바꿨다는 거잖아요, 그걸 받은 다음에. 그게 있고. 또 제가 목격한 바도 있어요. 뭘 목격했냐면, 그때 이제 12월 3일날 제가 이제 국회에 딱 들어가서 조금 있다 보니까 한동훈 그 당시 대표하고 몇몇 의원들이 본회의장에는 들어가지 못하면서 밖에서 불안하게 떨면서 전화를 하고 있었어요. 근데 그 전화를 들어보면 원내대표 쪽으로 전화하고 있었다는 걸 충분히 알 수 있었어요. 그리고 제가 물어도 봤어요. 그 옆에 서 있는 사람한테 누구한테 전화하고 있냐고. 원내대표 쪽으로 전화를 하고 있다. 정확히 추경호한테 하는지, 아니면 원내지도부의 누군가하고 소통하는지는 모르겠지만. 그런데 대화 내용은 이런 거예요. 당대표가 여기 있고, 이 계엄을 해제하기 위해서 표결도 필요하니 국회로 들어와라. 그런데 그쪽에서 아마 상대, 전화 상대방이 안 들어가겠다고 얘기하는 것 같아요. 막 언성을 엄청 높이더라고요. 당대표가 들어오라고 하는데 왜 안 들어온다는 거냐, 막 이렇게 소리를 질렀거든요. 제가 그걸 보고 들었어요. 원내대표 쪽의 누군가하고 통화하면서 언성을 높이면서 들어오라 그랬는데 저쪽은 안 들어오겠다고 하는 그 상황을 제가 봤어요.◎ 박정호 > 그렇네요. 그러니까 이런 의원님의 진술, 이런 것들을 특검이 다 확보하고 있지 않겠습니까?◎ 박주민 > 뭐 다 알고 있는 거고요. 그다음에 이제 다 아시는 것처럼 곽종근이라는 사람이 얼마 전에 재판에서 작년 10월 1일에 벌써 윤석열이 그 당시에도 한동훈 데려와라, 총으로 쏴버리겠다, 이런 얘기를 했다는 거잖아요. 그러면 머릿속에 이미 뭔가 그런 군사력을 동원해서 자기 말을 안 듣는 정치인들을 어떻게 해서 뭐 하겠다. 이런 생각이 계속 있었다는 거 아니에요.◎ 박정호 > 윤석열 머릿속에 있었다.◎ 박주민 > 그렇죠. 그렇다면 그런 이야기를 추경호 원내대표하고는 12월 3일의 일주일 전에 저녁을 먹었다는 거 아니에요. 얘기 안 했을까요?◎ 박정호 > 그때 또 이제 소맥 말아먹으면서.◎ 박주민 > 얘기했겠죠.◎ 박정호 > 뭔가 또 얘기가 있지 않았을까라는 의심.◎ 박주민 > 그리고 아시다시피 가장 많은 병력을 투입한 데가 국회에요. 왜냐, 국회만 막으면, 그래서 계엄 해제 표결만 못 하게 하면 우리는 성공한다라고 생각하고 있었을 텐데. 그렇게 작전을 짜고 있는 상황에서 당시 여당 원내대표하고 자리를 하면서, 술자리를 하면서, 일주일 후에 있을 일을 앞두고, 그 일주일 후에 있을 일의 핵심 타깃은 국회인데 얘기를 안 했겠어요?◎ 박정호 > 아하. 상식적으로 봐도.◎ 박주민 > 상식적으로 말이 안 되죠.◎ 박정호 > 얘기를 하고 뭔가 언질을 주고.◎ 박주민 > 협조도 구하고. 협조를 구하는 정도가 아니라, 말 안 들으면 쏴버린다, 이렇게 하지 않았을까 싶어요. 제 얘기는.◎ 박정호 > 그리고 이제 그 내란의 밤 때도 홍철호 수석, 뭐 한덕수 당시 총리, 윤석열, 계속 통화를 했다. 이거는 밝혀진 것이고.◎ 박주민 > 그러니까요.◎ 박정호 > 과연 통화를 하면서 무슨 얘기를 했겠느냐.◎ 박주민 > 한덕수 같은 경우에는 오늘 나온 보도를 보면 최상목의 특검에서의 진술이 지금 재판을 통해서 공개가 됐잖아요. 한덕수한테 따졌다는 거예요. 왜 반대를 안 하냐. 그러면 한덕수도 찬성했다는 거 아니에요. 그러면 결국 찬성한 한덕수하고 통화했을 때 무슨 얘기를 나눴겠어요, 추경호가? 계엄을 찬성했고 계엄에 협조했던 한덕수하고 통화할 때. 추경호가 무슨 얘기를 들었겠고 어떻게 했어요.◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 박주민 > 이거 다 그냥 보이는 거잖아요. 그래서 그런지 추경호 지금 전 원내대표의 눈빛을 보세요. 자신감이 하나도 없고 상당히 겁에 질려 있어요.◎ 박정호 > 겁에 질려 있다. 보니까 이제 지금 특검.◎ 박주민 > 어 지금, 지금, 지금 봐요. 지금 봐요.◎ 박정호 > 예. 출석하는 현장 모습인데.◎ 박주민 > 예. 지금 보세요.◎ 박정호 > 목소리가 떨리고 막 그러더라고요. 지금 표정도.◎ 박주민 > 아유 걸어들어오는 자세도 평상시 자세가 아니잖아요.◎ 박정호 > 으흠. 떨고 있는.◎ 박주민 > 당당히 못 맞서고 있잖아요, 지금.◎ 박정호 > 나 떨고 있니. 뭐 그런 느낌이다. 그리고 국회에서 의총장에 참석한 모습도 표정이 어둡고.◎ 박주민 > 어둡고.◎ 박정호 > 자, 그러면 이 영장 발부 여부. 이거는 뭐 아직 시간은 좀 남았지만 발부될 가능성이 크다라고 의원님은 보시는 거고.◎ 박주민 > 법리적으로 보면 당연히 발부가 돼야 되는데 최근에 보시면 아시겠지만 박성재 전 법무부 장관에 대해서도 발부가 안 됐어요. 그때 논리가 뭐냐면 계엄 당시, 그러니까 12월 3일 당시 계엄 자체의 불법성을 그 당시에 바로 인식할 수 있었겠느냐라는 걸로 풀어준 거예요, 사실상. 근데 이 논리가 벌써부터 나경원도 쓰고 있잖아요. 우리가 12월 3일날 이게 불법인지 어떻게 알았겠어요. 좀 지나고 나서 보니까 이상하다는 걸 알았죠, 이렇게 얘기를 하고 있다는 거예요. 그러면 추경호도 그렇게 얘기하겠죠. 우리가 그날 당장 이게 불법인지 아닌지 어떻게 압니까라고 얘기를 하겠죠.◎ 박정호 > 그래요. 하, 그러니까 이 사법부를 우리가 이제 믿을 수가 없기 때문에 이렇게.◎ 박주민 > 황당한 거죠. 시민들은 그 상황을 보고 다 국회로 왔죠. 왜? 이게 불법하다고 생각하기 때문에.◎ 박정호 > 근데 그거를 사법부에서 어 뭐 이거 인식 못 한 거 아니야? 뭐 이렇게 보고 있으니.◎ 박주민 > 그러니까요. 박성재의 주장을 그냥 받아들여서.◎ 박정호 > 참 조마조마하게 볼 수밖에 없습니다.◎ 박주민 > 근데 이게 이제 저번에도 제가 말씀드렸지만 이 논리가 확장되면 많은 사람들이 면피할 수 있어요.◎ 박정호 > 그러면 윤석열까지 이거 어떻게 되느냐, 이거 풀려나는 게 아니냐, 이런 생각도 들고.◎ 박주민 > 아니 윤석열은 뭐 이 논리로 빠져나가기는 어렵겠지만 적어도 뭐 국민의힘 다수 의원들.◎ 박정호 > 아하.◎ 박주민 > 그죠? 추경호.◎ 박정호 > 정당해산까지 지금 닥쳐오고 있는 국민의힘이.◎ 박주민 > 그날, 그날 당장 우리는 이게 불법한 건지, 그냥 대통령령이 권한 행사를 적법하게 했다고 생각했어요. 이래 버릴 수도 있다는 거잖아요.◎ 박정호 > 근데 그런 주장을 또 사법부에서 받아들이고. 아 맞아, 뭐 좀 몰랐을 수도 있지, 이렇게 넘어가면 큰일 난다는 거죠.◎ 박주민 > 얘네들 다 바보 멍청이들인데 알았겠어요? 시민들보다 훨씬 못한 존재들인데 뭐. 조갑제 말대로 바퀴벌레들이야. 막 이러면서 다 무죄 해주겠죠.◎ 박정호 > 아 그렇게 되네요, 논리로 또.◎ 박주민 > 하하하.◎ 박정호 > 하, 이런 걱정까지 하게 됩니다. 하게 되고. 자, 추경호 전 원내대표 영장, 그 앞서서 체포동의안 상황까지 지켜보도록 하죠. 자, 이제 서울시 얘기를 저희가 좀 해봐야 되는데. 오세훈 서울시장이 이재명 정부의 소비쿠폰 정책을 서울 부동산 시장 과열 원인으로 지목을 했습니다.◎ 박주민 > 이 얘기는 처음 있었던 얘기가 아니라요, 전에도 한 번 오세훈 시장이 얘기했었는데 말이 안 되는 거죠. 부동산 가격 상승을 이 소비쿠폰이 일으켰다라는 건 누구도 믿지 않고, 여러 가지 경제 연구기관이나 공적 기관에서도 이거는 터무니없는 말이라고 하는 겁니다. 그러니까 이거는 제가 보기에는 막 던지는 말이죠. 제가 전에도 말씀드렸지만 이 주택 가격, 특히 서울의 주택 가격 상승의 주범은 오세훈이에요. 말씀드렸던 것처럼 전임 시장 때보다 연간 1만5천 호에서 2만 호씩 적게 공급했던 게 바로 오세훈 시장입니다. 특히 26년, 내년은 공급 절벽을 만들어 놓은 게 오세훈 시장이에요. 이렇게 공급을 줄여놓은 상태에서 토허제, 올해 상반기에 풀었다 조였다 하면서 불안심리 자극해서 매수 촉발시켰잖아요. 이게 다 오세훈이 한 거잖아요. 그리고 최근에 아파트 가격이 올라가고 있는 상황에서 이 사람이 한 게 뭐냐. 각 재건축 재개발 단지에 다니면서 용적률 상한에 1.2배나 1.3배를 주겠다라고 얘기한 거예요. 그래서 뭔가 더 매물이 잠기게 만들고 사람들은 또 재건축 재개발 기대하게 되면서 집값 상승을 더 부추겼죠, 이 사람이. 본인들이 그렇게 한 거에 대해서는 얘기를 안 해요. 심지어 제가 이것도 선의로 해석하기, 이 정책도 자기는 선의다라고 얘기할지 모르겠는데, 선의로 해석하기 어려운 게 용적률 상한에 1.2배나 1.3배를 줄 수 있는 정책은요, 2023년도에 법이 개정돼서 그때부터 할 수 있었어요. 그러면 그때 해가지고 주택을 빨리 공급을 했었어야죠. 빨리 사업을 가게 만들었어야지.◎ 박정호 > 그때 왜 안 한 거예요?◎ 박주민 > 지금 한창 주택 가격 올라가는데 지금 거기에다 대고 용적률.◎ 박정호 > 오히려 기대감을 더 불러일으켜서 매물이 잠긴다. 오히려 공급이 안 되는 상황을 만들고 있다, 지금.◎ 박주민 > 그 당시 23년도부터 할 수 있었는데 왜 안 했냐? 관심이 없었어요. 제가 생각하는 오세훈 시장은 서울시정에 대해서 관심이 없는 사람입니다. 오로지 다음 스텝, 대통령, 뭐 이런 거만 관심이 있었었던 사람이에요.◎ 박정호 > 네. 그래서 이제 잘 보이게, 보기 좋게, 그런 꾸미는 데 관심이 있었다, 이렇게 보시는 건데. 어떻게 보면 한강버스도 그 가운데 하나의 모습이죠.◎ 박주민 > 한강버스도 처음에는 출퇴근 용도까지 가능한 대중교통이라고 선전했었죠.◎ 박정호 > 다 그렇게 우리 시민들이 인식하고 있었어요.◎ 박주민 > 그랬다가 출퇴근용은 안 되는 대중교통이라고 얘기했죠. 그다음에 이번에 국감 때는 속도가 왜 중요하냐고 그러고 있어요.◎ 박정호 > 속도가 왜 중요하냐.◎ 박주민 > 그럼 대중교통인데 속도가 안 중요하면 어떡합니까? 거기다 더 문제는 뭐냐면 한 달 정도 안전 테스트하는 운행을 했었잖아요. 하도 문제가 자꾸 생기니까.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박주민 > 그 당시에 배 바닥이 찢어지는 사고가 있었다는 거예요. 그런데 국감에 자료를 제출할 때는 이 배 바닥을 수리했었다는 사실을 누락한 채 선내의 좌석을 수리한 정도만 수리를 했다는 정도의 보고서를 올린 거예요. 서면 답변도 허위 서면 답변은 위증에 해당합니다. 그러니까 이 정도로 엉망으로 지금 관리하고 하면서 어떻게든 사업은 계속 가게 만들겠다, 이런 거예요. 관광용으로 하면서 관광용에 맞는 그런 안전 관리라도 하면 그나마 안심할 수 있겠어요. 저는.◎ 박정호 > 아, 그런데 그게 전혀 안 보였고 이제 사고를 은폐한 의혹이 불거져 있는 것이고.◎ 박주민 > 불안합니다. 그래서 제가 서둘러 운항 재개하지 말고 시민들이 참여하는 방식이든 객관적이고 공정하게 안전 점검 같은 걸 하고 나서 운항 재개했으면 좋겠다. 그 말을 한 다음 날 뉴스에 사고가 은폐됐었다는 보도가 나오더라고요. 불안합니다, 솔직히.◎ 박정호 > 그렇네요. 예. 불안한 상황을 이제 보고 있다. 지금 오세훈 시장이 국감장에 나와 있는 모습도 자료화면으로 보고 있는데. 이런 속도가 중요한 게 아니다라는 이 말을 들으면서 많은 분들이 한강버스 진짜 왜 하는 거냐, 이런 생각을 하실 것 같고.◎ 박주민 > 유람선이에요, 유람선.◎ 박정호 > 유람선을 하고 싶었다.◎ 박주민 > 근데 유람선으로 보기에는 또 유람선으로.◎ 박정호 > 하고 있는 게 또 있고.◎ 박주민 > 있는데. 또 유람선으로 보기에는 적합하지 않은 게 이게 버스다 보니까 다 안에 들어가 있어야만 되는, 밀폐된 데 안에 들어가 있어야만 되는 거예요. 물론 창문을 통해서 밖을 볼 수는 있지만. 보통 유람선은 바깥에서 바람도 맞고 이런 구조이지 않습니까? 이건 버스다라는 말을 포기하지 못했고 초기 컨셉을 그렇게 잡다 보니까 진짜 버스 같은 구조에요. 그러니까 유람, 본격 유람도 아니고 대중교통은 확실히 아니고. 막 이런 애매한 수단이라서. 여기에 대해서 뭐 홍보비라든지 뭐 야경 조성하는 데 쓰는 돈이라든지 뭐 정원을 눈길 닿는 데마다 다 정원을 만들어라, 막 그렇게 얘기하고 있다는데. 계속 돈은 들어가는데 어느 정도 효용성이 나올지는 좀 더 지켜봐야 될 것 같아요.◎ 박정호 > 그렇네요. 이렇게 버스가, 한강버스가 다니는 그 강변으로 해서 뭔가 또 꾸미고 해야 되니.◎ 박주민 > 정원을 만들라라고 지시를 이미 했고. 밤에 야경이 좋아야 되니 야경을 강화하라는 지시도 내려왔고. 홍보를 더 해라, 홍보비 쓰고 있고 그러고 있는 상황이에요.◎ 박정호 > 아이고. 이번에, 최근에 밝혀진 여러 사고 얘기도 있지만 운항 재개한 한강버스가 접안 중에 충격으로 거기 이제 커피, 스타벅스 매장 정전이 됐다.◎ 박주민 > 커피점 전원이 나가기도 했죠. 그니까 이게 뭐냐면, 대중교통은 정시성과 예측 가능성이 있어야 되고. 특히 정시성과 예측 가능성을 위해서 일정한 속도를 보장해줘야 되잖아요. 그런데 속도를 보장하려면 접안, 이안 이게 굉장히 신속하게 이루어져야 되고 각종 변수가 차단돼야 되는데 사실 그게 어렵거든요. 근데 서두르다 보니까 접안하다 부딪치고 이안하다 문제 생기고 이렇게 되는 거예요. 차라리 그래서 제가 말씀드리는 게 안전 점검을 좀 철저히 하자. 그다음에 정 안 되겠으면 대중교통이라는 딱지 떼고 그냥 유람으로 가고 좀 더 유람에 적합한 형태로 변하면서 안전하게.◎ 박정호 > 안전하게 가야 된다. 그런데 서울시는 이제 보도자료를 통해서 한 달 동안 훈련 기간을 거치면서 안정성과 접안 이안 숙련도가 향상돼서 정시성이 높아졌다라고 했는데. 이번에 이런 사고도 있었고. 지금 보니까.◎ 박주민 > 근데 이제 참, 이제 이것도 행정에서는 해서는 안 되는 일인데요. 실컷 운항하다가 중단해서 훈련시켜서 다시 하고. 원래 보통은 이런 교통수단을 오픈하고 대중들이 이용하게 하려면 안전 점검이라든지 이런 게 다 된 다음에 하죠. 하다가 중단하다가 하다, 이거는 아니죠. 얼마나 급하고 얼마나 자기 치적이 필요하고. 예.◎ 박정호 > 네. 지금 보니까 이제 언론에서 기자들이 직접 이거 이제 타보고 하면서 여러 가지 문제점을 또 지적하고 보도를 하고 있는데. 외국어 안내방송도 부족하고, 안내도 부족하고. 선착장에 내리라는 안내방송도 제때 나오지 않고 뭐 정해진 출발 시각보다 먼저 떠나는 경우도 많고. 구명조끼 등 안내하는 안전 안내 미흡하고. 안전 수칙 영상만 내보낼 뿐 안전 수칙 안내 오디오도 작게 들리고. 구명조끼 착용법, 비상 장소 위치 같은 위급 상황 시 대처법과 관련된 직접적인 안내는 없고. 199명 정원 버스 안에 영상을 재생할 수 있는 디스플레이는 2개뿐이고. 영상이 안 보이는 사각지대가 한 40석 정도 되고. 야, 이거 총체적 난국인데요? 이렇게 되면. 특히 안전 문제.◎ 박주민 > 그것뿐만 아니라, 그것뿐만 아니라 이제 대중교통이면 사람들이 우 타고 우 내리고 해야 되잖아요. 원래대로라면. 사실 그러면 배는 되게 위험한 게 취객. 뭐 이런 분들이 있으면 되게 위험하거든요.◎ 박정호 > 아 그렇죠. 돌발상황들.◎ 박주민 > 예, 그래서 보통은 아시다시피 국내에서 운항하는 여러 여객선들 같은 경우에는 신분증 확인 다 하고 보통 그렇게 하잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박주민 > 이거는 이제 예외가 적용돼서 그런 절차 다 안 하는데 사실 안전에 무방비인 건 맞아요. 우 타고 우 내리고 막 이러면서. 그래서 여러 가지 안전장치를 좀 더 둬야 되고 그러다 보면 사실 대중교통이라는 말로 커버는 안 될 거예요. 그런데 본인들이 이제 기후동행카드를 통한 이용객 증가라든지, 또 재정적인 투자를 많이 했는데 이거를 유람이다라고 하기에는 어려워서. 원래 한강 크루즈 얘기 계속했었던 사람이거든요, 오세훈이.◎ 박정호 > 네. 이번에 뭐 이명박 전 대통령도 만나고 막 이러면서 물에 대한 또 집념, 뭐 이런 걸 좀 보여주고 있던데. 글쎄요, 여기에 대한 시민들의 평가는 다 이미 내려진 게 아닌가 이런 생각도 들고요.◎ 박주민 > 네. 하여튼 뭐 관광용으로 즐기실 분들은 뭐 여유 있게 좀 즐기시는 것 같은데. 그리고 호기심에 좀 이용하시는 것 같은데 대중교통이라고 하기는 굉장히 어려운.◎ 박정호 > 어렵다. 그리고 안전에 대한 미비점 걱정이 계속 나오고 있다.◎ 박주민 > 여전히 걱정은 된다. 예.◎ 박정호 > 그리고 오세훈 시장이 감사의 정원 조성을 하겠다.◎ 박주민 > 감사의 정원은 참 난리입니다.◎ 박정호 > 그래서 어제 기자회견까지 하시고 그 문제점을 지적을 했는데요.◎ 박주민 > 네. 어제 기자회견 했는데요. 아시다시피 뭐 100m짜리 태극기 봉을 만들겠다 그랬다가 시민들이 그걸 왜라고 해가지고.◎ 박정호 > 그렇죠. 광화문 광장에 왜 그걸 만들어?◎ 박주민 > 예. 사업을 포기했는데 변형되고 변형된 게 이 감사의 정원이에요.◎ 박정호 > 감사의 정원.◎ 박주민 > 예. 뭐냐면 6·25 때 참전했던 22개국으로부터 자국의 석재를 제공받아서 그 석재로 정원을 꾸미겠다는 건데 두 가지 문제가 있을 것 같아요. 이 광화문 광장이라고 하는 거는 굉장히 복합적 의미를 담고 있는 광장이잖아요. 뭐 여기 민주주의의 성지라고 보는 분들도 계시고, 또 아니면 여러 가지 문화적인 축제가 일어나는 곳이라고 보시기도 하고 다양하단 말이에요. 그런데 이제 여기에 굳이 받들어총 모양의 그런 석상들이 쭉 있는 그런 정원을 만들 필요가 있을까, 이런 생각이 좀 들고. 두 번째는 이 실현 가능성의 문제인데, 22개국 중에 그래, 돌 보내줄게 하는 나라가 6개국밖에 없었어요.◎ 박정호 > 아 그래요?◎ 박주민 > 예. 그러면 이게 원래 의도했던 의도대로 만들어질 수가 없는 거지 않습니까? 그래서 이제 지금 얘기가 나오는 게 용산에 전쟁기념관도 있으니까 그런 쪽에 그런 컨셉으로 좀 하면 좋을 것 같다. 그리고 22개국이 다 안 되니까 좀 다른 방식으로 좀 바꿔서 용산 쪽에 좀 하면 어떻겠느냐. 그리고 광화문은 아까 말씀드렸던 대로 다양한, 다양한 의미가 담겨 있고 다양한 의미를 담을 공간이니까. 뭐 6·25 참전국들을 기리지 말자는 얘기가 아니라 그렇게 했으면 좋지 않겠냐는 얘기도 많이 나오고 있고 그러다 보니까 그런 의견에 힘입어서 좀 거기서 하지 말자는 시민들의 여론이 세요. 그런데도 이제 계속하겠다는 거죠.◎ 박정호 > 받들어총 석상을 만든다. 여기도 이제 돈이 들어가는 거죠, 예산이.◎ 박주민 > 예산이 한 2백억 이상 들어가죠.◎ 박정호 > 2백억이요?◎ 박주민 > 예.◎ 박정호 > 하, 이거 참.◎ 박주민 > 뭐 서울링 1조2천억. 그다음에 노들섬 거의 4천억 원. 한강버스 지금 벌써 한 1천7백억 넘게 들어갔고. 그러니까 그런 돈들을 좀, 불요불급한 돈들을 좀 줄여서 지금 마을버스. 마을버스 지원.◎ 박정호 > 아 지금 그것도 불안 불안하죠.◎ 박주민 > 그다음에 서부선이라는 경전철 노선이 있는데 이게 공사가 오세훈 시장 들어와서 지연되고 있어요. 시작을 못 하고 있어요. 왜냐하면, 거기다 또 지연되는 동안에 공사비가 많이 올랐어요. 러우 전쟁 있고 막 그러면서.◎ 박정호 > 그러게 말입니다.◎ 박주민 > 그래서 시공사들이 조금 더 공사 단가를 달라 하고 있는데 그런 데에 조금 주면 이 공사가 되는 거거든요, 경전철. 그러면 서울 강북에 있는 여러 구의, 7개 구의 구민들이 편하게, 편하게 강남 쪽으로 이동할 수 있단 말이에요.◎ 박정호 > 그걸 원할 것 같은데, 시민들은.◎ 박주민 > 그런 데 돈을 좀 쓰면 안 될까? 하하하. 진짜 안 되겠니? 하하하.◎ 박정호 > 아, 그러니까 예전에 세빛둥둥섬부터 해가지고 DDP도 그렇지만 여러 가지로 돈 들어가는, 디자인 서울이라는 그런 미명 아래 여러 가지 사업을 해왔는데.◎ 박주민 > 맞습니다. 저는, 만약에 저한테 그런 1조몇천억, 막 이런 돈 있으면 저는 이런 거 해보고 싶어요. 응급실 뺑뺑이가 없는 서울. 소아과 오픈런 없는 서울. 이런 거 좋잖아요. 강남북 교통 격차가 없는 서울. 시민의 발이 불편하지 않은 서울. 이 돈이면 다 할 수 있어요.◎ 박정호 > 그렇네요. 서울시장으로서 할 수 있는 것들이 이렇게 많은데.◎ 박주민 > 예. 시민들의 삶을 편하고, 시민들의 삶을 정말 어떻게 보면 좀 낮은 비용으로라도 풍족한 삶을 살 수 있게 해드리고. 그게 자신의 치적이 되면 안 돼요? 무슨 링이 막 돌아가고 뭐 한강에 배가 떠다니고 뭐.◎ 박정호 > 그렇네. 뭐가 우선순위가 앞서는지 이걸 좀 봐야 된다, 이렇게 지적을 해주고 계시고. 자, 이 오세훈 시장, 어떻게 보면 가장 어떻게 보면 앞서가고 있는 그러한, 그쪽 진영의 서울시장 후보라고 볼 수가 있는데. 보니까 뭐 한동훈 전 대표 얘기도 좀 나오고.◎ 박주민 > 오세훈이 만약 기소돼서 못 나온다면 뭐 한동훈이 어떤가라는 얘기를 하시는 분도 있긴 있더라고요.◎ 박정호 > 그러니까요. 뭐 한동훈 전 대표, 나경원 의원, 여러 얘기가 좀 나오고 있는데. 최근 들어서, 뭐 한동훈 전 대표 입장에서는 좀 더 주목을 받고 싶은지는 모르겠지만, 이재명 대통령 계엄 할 수도 있다. 재판 재개되면. 그 얘기를 방송에서 하고. 어제도 계속 그런 주장을 이어가고 있어요. 이재명 대통령이 계엄을 하면 민주당이 막겠다는 말을 왜 못 하냐, 이런 주장. 그리고 이재명 대통령이 재판 재개돼도 계엄 안 한다고 약속하라. 또 이재명 대통령에게 얘기하고 있고.◎ 박주민 > 한동훈 이분은 본인이 과거에 뭘 했는지도 기억을 못 하시는 분인 것 같아요.◎ 박정호 > 그래요?◎ 박주민 > 예. 어떤 일이 있었냐면요, 기억하실지 모르겠지만 제가 이제 법사위 간사 하면서 검경 수사권 2차 조정을 했잖아요?◎ 박정호 > 네.◎ 박주민 > 그래서 2대 범죄. 물론 저는 '중'으로 했지만 이게 본회의에서 저하고 한마디 상의 없이 '등'으로 바뀌었지만. 그렇게 법을 만들었더니 이 법을 가지고 검찰의 권한을 침해했다고 권한쟁의를 이 법무부 장관, 당시에, 제기한 적이 있었어요. 그때 재판과정에서, 헌재 재판과정에서 재판관이 물어봅니다. 소추에, 검찰의 기능에, 권한에 소추가 있잖아요. 자, 소추에 재판 진행도 포함되는 겁니까? 이렇게 물어봐요. 뭐라고 답했을까요? 법무부 쪽에서. 한동훈 장관도 나와 있었어요, 그 자리에. 뭐라고 얘기했을까요?◎ 박정호 > 아 포함된다고.◎ 박주민 > 재판 진행도 포함됩니다. 저희 권한이에요. 그러면 불소추 특권은 뭐예요?◎ 박정호 > 그렇네. 재판도 또 포함돼 있는 거네.◎ 박주민 > 자기가 한 말인데 기억을 못 하는지, 아니면 일부로 잊어먹은 건지.◎ 박정호 > 아 그렇네. 직접 이제 딱 들으셨으니, 그 상황을 아시니까.◎ 박주민 > 아니, 재판관이, 헌재 재판관이 물어봐요. 자, 여기 소추에, 소추라는 단어에 재판 진행도 포함되는 것이죠? 확인차 다시 한번 여쭤봅니다. 이랬더니 한동훈 장관이 여기 앉아있고 그 한동훈 장관 옆에 있는 변호사가 예, 저희는 당연히 포함된다고 봅니다. 한동훈 장관은 (끄덕끄덕) 이러고 있어요.◎ 박정호 > 그런데 이제 와서.◎ 박주민 > 그런데 왜 이랬는데 불소추 특권에 재판 진행은 또 포함이 안 된대요? 그럼 소추와 불소추의 쓰이는 소추가 서로 다른가? 하하하. 다르니? 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 아 오늘 약간 원빈 느낌이 나는데요. 하하하.◎ 박주민 > 아유 진짜 미쳐버리겠습니다, 요즘 보면 진짜.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 그래서.◎ 박주민 > 관심을 좀 받고 싶으신 것 같아요.◎ 박정호 > 관심을 받고 싶은 것 같다. 아니, 뜬금없이 계엄 얘기를 해가지고. 이재명 대통령.◎ 박주민 > 그래서 재판이 재개될 이유도 없기 때문에.◎ 박정호 > 예. 재판이 재개될 이유 자체가 없다, 지금.◎ 박주민 > 자체가 없어요.◎ 박정호 > 한동훈 전 대표가 예전에 했던 그 말을 다시 한번 되새겨 봐라. 그때 생각해봐라.◎ 박주민 > 아 본인이 했던 말은 유지해줘야죠. 만약에 말을 바꿀 거면 이러저러해서 그때 내가 잘못했습니다. 그때는 그랬습니다. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 그렇게 해야 된다. 그리고 아까 이제 기사도 좀 보셨지만 계엄의 밤, 내란의 밤 때 민주당이 날 구했다? 말 같지도 않은 소리다. 말 같지 않은 거짓말이다. 민주당이 계엄 때 날 구했다? 이거 아니다. 이런 얘기를 했는데.◎ 박주민 > 뭐 구했는지 안 구했는지까지는 저는 얘기한 적 없는데. 불안하게 서 있어서 저는 안에 들어가라고 했고 그래서 안에 들어왔어요. 그때 제가 안에 들어오라고 했을 때 한동훈 대표 주변에 서 있던 의원들 중에는 현역 의원이 아니어서 못 들어가세요, 그래서 제가 딱 이렇게 얘기했어요. 거지 같은 소리 하지 말고 들어가라 그랬어요. 딱 워딩이 저는 기억나거든요. 들어가서 전화하라고. 의원들. 왜냐면 그 당시에는 우리 당 의원만으로 해제 표결이 부족했어요. 너희 당 의원들 부를 거지? 들어가서 안정적으로 전화해.◎ 박정호 > 안정적으로. 불안하게 본회의장에서 서성이고.◎ 박주민 > 예. 그렇게 했고 한동훈이 들어가는 걸 보고 제가 박찬대 원내대표한테 우리 대표님도 오시라 그래서 한동훈하고 악수하게. 이렇게 얘기했어요. 그래서 아마 우리 대표님이 한동훈하고 악수했을 거예요.◎ 박정호 > 네. 아. 그러니까 뭐 이제 구하고 말고 그걸 떠나서 팩트는 그때 본회의장에 못 들어오는, 현역 의원이 아니었던 한동훈 당시 대표를 들어오게.◎ 박주민 > 자기네들이 주저주저하고 못 들어갔다니까요. 그런데 안전한 공간이 없었어요.◎ 박정호 > 안전한 공간에. 안정된 공간.◎ 박주민 > 왜냐면 유리창 깨고 있고 뭐 막 본청으로 군대가 밀고 들어오고 있다는 게 시시각각 문자로, 카톡으로 들어오고 있는 상황이었는데.◎ 박정호 > 만약에 한동훈 대표가 잡혔으면 진짜 큰일 나는 거 아니었습니까?◎ 박주민 > 그래서 가끔 저한테 문자로 이렇게 우리 당 지지자 중에는 보내세요. 그때 한동훈을 본회의장에 넣어주지 마시지 그러셨어요, 이렇게 하는데. 아까도 말씀드렸지만 그 당시에는 해제 표결에 의석이 부족한 상황이었고, 제가 들었던 내용은 우리 당 의원들조차도 들어오는 데 어려움을 겪고 있었던 상황이었던 거예요.◎ 박정호 > 아, 그래요. 박주민 의원이 이 상황을 워낙 잘 알고 있고 겪었기 때문에 한동훈 전 대표의 지금 이 주장, 다 반박이 가능하고 설명이 가능합니다.◎ 박주민 > 뭐, 살려줬다, 안 살려줬다 이거는 뭐 평가의 문제니까 그건 하지만, 명백한 팩트는 본회의장 안에 들어가라고 했고 들어갔다는 거죠.◎ 박정호 > 그렇죠. 그걸 민주당에서 들어오게 하지 않았으면 못 들어오는 상황이었을 것 같기도 하고, 당시에는. 그렇죠?◎ 박주민 > 본인들이 들어갈 생각을 못 하고 있더라고요.◎ 박정호 > 아하. 현역 의원이 아니니까. 그런 상황에서 들어올 수 있게, 안정적으로 연락하고 소통할 수 있게 해줬다.◎ 박주민 > 아까도 말씀드렸지만 계속 원내대표 쪽으로 전화를 하는데. 누군지 모르겠지만, 전화 상대방이 정확히는, 안 오겠다고 자꾸 하는 상황이었어요.◎ 박정호 > 그러게요. 추경호 당시 원내대표 상황도 연결되고 있는 그런 모습입니다. 알겠습니다. 자, 이제 보내드려야 되는데. 가시기 전에, 그래도 이제 여론조사가 뭐 시끌시끌하더라고요. 5일, 어제 있었던 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 1일, 2일 이틀간 서울시 거주 만 18세 이상 남녀 801명을 대상으로 한 설문조사, 차기 서울시장 진보 여권 후보 적합도에서 정원오 성동구청장 13%, 박주민 민주당 의원이 10%, 김민석 총리 8%, 조국 비대위원장 7.3%. 이렇게 쭉 나오고 있는데 어떻게 보셨어요, 결과.◎ 박주민 > 뭐 그런 결과가 나올 수도 있죠. 그런데 좀 재밌었던 거는 장경태 의원이 한 2.8%로 나왔다 그러죠.◎ 박정호 > 아 여기 들어가 있네요. 2.3%◎ 박주민 > 그런데 장경태 의원은 시당위원장 사퇴 시한을 넘겼기 때문에 아예 후보가 안 되는 사람이에요.◎ 박정호 > 아.◎ 박주민 > 근데 처음 들어갔어요, 이 여론조사에. 왜 들어갔는지 모르겠고 본인도 당황하던데. 저는 출마도 못 하는데 왜 들어간 거예요라고 하는데.◎ 박정호 > 아 장경태 의원이.◎ 박주민 > 예. 그리고 원래대로라면 꽤 많은 포인트를 얻는 홍익표 의원이 빠졌고 박홍근 의원도 빠졌어요.◎ 박정호 > 아 그렇네요. 그게 좀 다른 여론조사와 다른 부분이 있다.◎ 박주민 > 다른 조사하고 상당히 다르죠. 뭐 그렇게 보고 있어요. 재미있게 봤습니다, 그래서.◎ 박정호 > 재미있게 봤다. 하하하. 알겠습니다.◎ 박주민 > 누군가 원했겠죠, 이런 결과를.◎ 박정호 > 누군가 원했을 것 같다. 알겠습니다. 네. 자세한 상황은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 의원님, 말씀 잘 들었고요. 다음 주에도 뵙겠습니다. 고맙습니다.◎ 박주민 > 네.◎ 박정호 > 네. 지금까지 박주민 민주당 의원과 말씀을 나눠봤습니다.