등하교에만 90분... 홍성, 불편 해소 위해 통학버스 운영

홍성군이 장거리 통학으로 불편을 겪고 있는 학생들을 위해 통학버스를 운영한다.6일 홍성군에 따르면 오는 10일부터 내포신도시에서 갈산고등학교까지 통학버스를 운영해 장시간 통학으로 인한 학생들의 불편을 해소할 계획이다.내포신도시가 있는 홍북읍은 올해 10월 기준 10만 명이 조금 넘는 홍성군 전체 인구의 30%가량인 3만 6천 명이 거주하고 있으며 적잖은 학생이 갈산으로 통학하고 있다.그러나, 홍성읍을 중심의 버스 운영체계로 광천과 갈산 등으로 통학하는 학생들이 불편을 겪어왔다.실제, 그동안 내도신도시에서 갈산고까지 운영되는 직행 노선버스가 없어, 학생들은 내포신도시에서 홍성까지 이동 후 다시 갈산까지 가는 버스를 환승해야 했다.뿐만 아니라 학부모 역시 자차를 이용해 강산으로 학생들을 통학시키고 다시 홍성으로 출근해야 하는 등 아침부터 바쁘게 움직여야 했다.학생들은 등하교에만 90분이 소요돼 학생은 물론이고 학부모들의 불만이 이어졌지만, 학생 수가 적다는 이유로 직행 노선 버스 신설이나 별도의 한정 면허 통학버스 운행 등 대안 마련이 쉽지 않았다.이런 가운데 대안으로, 오는 10일부터 운영되는 갈산고 통학버스는 마중버스의 통학 시간대 연장 운행을 통해 문제 해결에 나섰다.마중버스는 관내 버스업체가 교통 취약지 주민의 교통편의 제공을 위해 운영하는 버스로, 15인승 승합차 5대가 오전 9시부터 오후 6시까지 7개면 71개 마을에서 운행 중이다.홍성군에 따르면 마중버스는 내포신도시에서 갈산고까지, 학생들의 등·하교 시간에 맞춰 각각 1회씩 연장 운행된다.통학버스가 운행되면 학생들의 통학 시간은 90분에서 45분 이내로 시간이 줄어들 것으로 홍성군은 예상하고 있다.이에 대해 홍성군 관계자는 "(지난 4월 운행된) 광천 지역 통학버스 운영으로 원거리 통학생들의 등하교 여건이 크게 개선되었다"면서 "(운행을 앞둔) 갈산고 통학버스도 마찬가지로 학생들이 더욱 편리하게 통학할 수 있을 것"이라고 밝혔다.그러면서 "통학버스는 주말을 제외한 평일 등하교 시간에 1회씩 운영된다"며 "(또 다른 교통 불편 지역인) 결성은 교육지원청에서 운영되고 있다"면서 "올해 (교통 취약지 주민의 교통편의 제공을 위해 운영하는 마중버스) 예산은 약 5억 원"이라고 덧붙였다.한편, 홍성군은 지난 4월에도 광천 지역 3개 고등학교 학생을 위해 마중버스 연장 운행을 통해 통학버스를 운행하면서 학생들의 안전한 등하교에 나서면서 학생들과 학부모들에게 좋은 반응을 얻고 있다.