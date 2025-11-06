"홈플러스 사태 해결, 정부가 나서 인수합병 추진해야"

큰사진보기 ▲민주노총 마트산업노동조합, 대통령 집무실 앞 농성. ⓒ 마트노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 홈플러스사태해결TF-을지키는민생실천위원회, 5일 서울회생법원 앞 기자회견. ⓒ 마트노조 관련사진보기

기업회생절차가 진행되고 있는 대형매장 홈플러스를 인수하겠다고 2개 업체가 신청했지만 '유통 전문성과 재정 안정성이 부족하다'는 지적이 나오는 가운데, 노동·진보진영이 빠른 정상화와 함께 정부가 적극 나설 것을 촉구하고 나섰다.6일 진보당 경남도당(위원장 박봉열)은 "홈플러스 사태 해결, 정부가 나서 인수합병(M&A) 추진하고 정상화시켜야 한다"라고, 전국공무원노동조합 경남본부(본부장 강수동)는 "홈플러스 청산위기, 정부는 더 이상 방관하지 말라"라고 촉구했다. 홈플러스 대주주는 사모펀드 MBK이다.진보당 경남도당은 "홈플러스 사태 8개월, 아직도 문제는 해결되지 않고 있다"라며 "그동안 홈플러스 이해당사자들은 피해는 누적되고 있다. 노동자들은 실업의 위기에 처해있고 중소상인들은 매출 하락과 언제 폐점될지 모르는 불안 속에 하루하루 버티고 있다"라고 지적했다.이들은 "홈플러스 사태가 방치된 결과, 홈플러스는 청산 위기로 가고 있다. 홈플러스 문제는 단순히 하나의 기업이 사라지는 문제가 아니다. 홈플러스가 사라진다면 홈플러스에서 일하는 노동자와 자영업자들의 일자리는 물론이고 주변 상권에도 큰 영향을 미칠 수 밖에 없다"라고 밝혔다.이어 "홈플러스 일대에 형성된 지역 상권은 홈플러스가 사라지면 매출 하락으로 주변 상인들이 피해를 입을 것이며 이에 따라 일자리도 감소할 것이다. 심각한 경우 주변 상권이 붕괴되어 일대가 텅 비게 되는 지역공동화 현상도 발생할 수 있다"라고 덧붙였다.이들은 "홈플러스가 사라지게 되면 지역의 피해가 더 클 수 밖에 없다. 지역경제를 지키기 위해서도 큰 피해를 가져올 수 밖에 없는 홈플러스 사태를 방치해서는 안 된다"라며 "이제 정부가 나서야 한다. MBK는 홈플러스를 정상화시킬 의지도, 능력도 없다. 정부가 나서서 M&A를 추진하고 홈플러스를 정상화시켜야 한다. 그것이 지역경제를 지키는 일이다. 필요하다면 농협 등 공적 방식으로 홈플러스 인수하는 것도 적극 고려해야 한다"라고 강조했다.진보당 경남도당은 "정부는 더 이상 홈플러스를 방치하지 말고 홈플러스 인수 성사를 위해 적극적인 해결 방안을 마련하라"라고 촉구했다.홈플러스 사태에 대해, 공무원노조 경남본부는 "점포 폐점과 매출 하락이 계속되고, 노동자·입점상인·납품업체·협력업체 모두 생존의 벼랑에 서 있다. 이제는 누가 봐도 단순한 기업의 경영위기를 넘어, 사회적 재난의 단계에 이르렀다"라고 설명했다.이들은 "투기자본 MBK는 10년 전 홈플러스를 인수해 수익만 챙기고, 기업의 뼈대를 갉아먹었다. 점포를 팔고 부동산만 남긴 결과, 기업의 회생 능력은 사라지고 수많은 피해자만 남았다"라며 "그런데도 MBK는 책임을 회피하며, 일부 자금을 내놓는 제스처로 면피를 시도하고 있다. 진정성 없는 사과와 모호한 지원 약속으로는 무너진 신뢰를 회복할 수 없다"라고 지적했다.정부가 나서야 한다고 한 이들은 "홈플러스는 단순한 유통기업이 아니다. 전국 120여 개 매장과 물류센터를 거점으로 지역 상권을 지탱하고, 농민·납품업체·소상공인의 삶을 연결하는 사회적 기반시설이다. 이곳이 무너진다면 일자리는 물론, 지역경제 전반이 큰 피해를 입을 것이다"라고 설명했다.이들은 "정부가 이 사태를 시장의 일로만 치부한다면, 결국 국민경제 전체가 타격을 입을 것이다. 정부는 책임을 회피하지 말고 지금 즉시 공적 개입에 나서야 한다"라며 "공적 매각, 정책금융기관의 참여, 공기업의 지원 등 가능한 모든 방안을 검토해야 한다. 홈플러스의 회생은 단지 한 기업의 문제가 아니라, 10만 노동자의 생존과 국민경제의 안정을 위한 선택이다"라고 밝혔다.공무원노조 경남본부는 "더 늦기 전에 결단하라. 사모펀드의 탐욕이 만든 폐허를 방관한다면, 그 피해는 고스란히 국민의 몫이 될 것이다. 정부가 공공의 책임을 다할 때, 노동자의 삶과 지역경제, 그리고 사회적 신뢰가 비로소 회복될 것이다"라고 강조했다.한편 더불어민주당 홈플러스사태해결TF-을지키는민생실천위원회는 하루 전날인 5일 서울회생법원 앞에서 기자회견을 열어 "제2홈플러스 사태 막아야 한다"라며 "정부와 공공기관이 개입해야 한다"라고 촉구했다.유동수 의원은 "2개 업체가 인수 의향서를 제출했지만, 유통 전문성과 재정 안정성이 부족하다"며 회생계획안 제출 시한 연장을 요구했다.10월 31일 인수마감 시한까지 인수의향서를 낸 업체는 2개로, 한 업체는 연매출 5억 원과 영업이익률 -1000%의 회사이고, 다른 업체는 부동산 개발업자이다.홈플러스 노동자들이 가입해 있는 민주노총 마트산업노동조합은 대통령 집무실 앞에서 4일부터 "이재명 정부는 홈플러스 사태 해결을 위해 지금 당장 나서라"라고 요구하며 노숙농성하고 있다.