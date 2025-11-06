런베뮤, 매출 뛰며 산재도 급증... 20대 청년노동자가 76%

큰사진보기 ▲런던베이글뮤지엄 사업장 산재 현황(2022년~2025.9월) ⓒ 김지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲'청년 노동자 과로사 의혹'에 휩싸인 런던베이글뮤지엄, 지난달 30일 오전 서울 종로구 안국점 앞 전경. ⓒ 유지영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정의당., 런던베이글뮤지엄 사태 재발 방지 대책 마련 촉구정의당이 6일 오전 서울 중구 서울고용노동청 앞에서 '런던베이글뮤지엄 사태 재발 방지 대책 마련 촉구 기자회견'을 하고 있다. 정의당 당원들과 노무사들은 "20대 청년 노동자의 과로사 사실이 알려진 후, 런던베이글뮤지엄의 장시간 노동, 쪼개기 계약, 높은 산재 승인율 등이 사회적 문제로 대두되고 있다"며 "이 문제는 단순히 한 기업의 문제를 넘어, 청년 노동자의 생명과 안전을 위협하는 노동 현실의 공론화로 이어져야 한다"고 강조했다. ⓒ 이정민 관련사진보기

[관련 기사]

한 20대 노동자가 '런던베이글뮤지엄(아래 런베뮤)'에서 과로사한 의혹으로 고용노동부가 근로감독에 들어간 가운데, 런던베이글뮤지엄 법인(주식회사 엘비엠)이 설립된 2022년부터 2025년 현재까지 산업재해 발생 현황을 확인해본 결과, 회사가 성장하면서 산업재해도 덩달아 늘어나는 경향성이 확인됐다.<오마이뉴스>가 이용우 더불어민주당 의원실(인천 서구, 기후에너지환경노동위원회)을 통해 입수한 근로복지공단의 '런던베이글뮤지엄 사업장 산재 현황'(2022년~2025년 9월)을 확인한 결과, 이 업체에서는 지난 4년 9개월간 총 63건의 산재가 발생했다. 2022년 1건이던 산재 신청·승인 건수는 2023년 12건, 2024년 29건으로 증가했다. 2025년 9월까지 산재는 21건이었는데 올해가 아직 끝나지 않았기 때문에 추가 산재가 발생할 가능성이 있다.런베뉴의 산재는 법인의 규모와 매출 및 영업이익이 커지면서 점점 늘어나는 경향을 보이고 있다. 금융감독원 전자공시시스템 감사보고서에 따르면 (주)엘비엠(LBM)의 매출은 2023년 약 360억 원, 2024년 약 796억 원으로 120% 급증했다. 영업이익도 2023년 약 126억 5000만 원, 2024년 약 242억 5000만 원으로 약 2배 증가했다. 2021년 9월 개점, 2022년 2월 법인을 설립해 당해엔 감사보고서를 내지 않았다.2024년 기준 런베뮤 산재 건수는 29건으로, 산재보험 가입자 기준 재해율이 3%에 이르는 것으로 추정된다. 이는 외식업계(도소매·음식·숙박업 전체)의 같은 해 산재율인 0.67%의 약 5배로 업계 내에서도 높은 재해율을 보인다. 런베뮤는 현재 서울 안국 본점 등 7개 매장을 비롯해 3개 공장 등 10개 사업장을 운영 중이다.<오마이뉴스>가 확보한 자료에 따르면 런베뮤에서 발생한 63건의 산재 중 여성이 53명, 남성이 10명인 것으로 파악됐다. 또한 20대 연령 산재 발생자는 48명으로 전체의 76.2%, 절대다수를 차지했다(재해 당시 나이 기준). 런베뮤 매장에서 일하는 직원들이 주로 20~30대 젊은 층인 점이 반영된 결과로 보인다. 런베뮤 측에 따르면 직원들의 평균 나이는 29세로, 20대가 504명으로 전체 직원의 62%, 30대가 265명으로 32%, 40대 이상이 47명으로 6%를 차지하고 있다.런베뮤에서 산재 피해를 입은 노동자들은 어떻게 다쳤을까. 산재 상세현황을 분석한 결과, 가장 자주 발생한 피해 유형은 '베임, 찔림'이었다. 63명 중 22명 노동자가 조리용 칼 또는 작동 중인 육절기 등에 손가락이 베이는 등의 재해를 입고 요양급여를 신청했다.빵칼로 빵을 자르다 손가락이 베이거나 재료 손질 중 칼에 손톱이 절단된 사고 등이 8건, 육절기 칼날에 베인 사고가 3건, 대파 절단기 등 기계에 손이 끼이거나 빨려들어간 사고가 2건 등이다. 깨진 유리컵이나 접시 파편에 의한 부상 3건, 선반 등 날카로운 모서리에 베인 사고도 2건이 있었다. 119에 실려가 봉합수술을 받은 사례, 5바늘 넘게 꿰맨 사례도 있다.그다음 자주 발생한 사고 발생 유형은 '넘어짐·미끄러짐'으로 63건 중 15건을 기록했다. 산재 노동자가 작성한 재해 원인을 보니 물건을 옮기다가, 혹은 주방 바닥이 미끄러워서 넘어지거나 미끄러진 경우가 많았다.180도 넘는 고열의 오븐 혹은 조리시 사용한 기름으로 인한 화상 사고는 8건으로 파악됐다. 런베뮤의 주력 상품이 베이글이라는 점을 감안해도 오븐에서의 사고가 상대적으로 많았다.런베뮤 사업장에서 발생한 산재 원인 중에는 "인원 충원 없이 작업했다" "작업 환경의 충분한 안전 점검이 없었다"는 등 사업장 환경 정비, 고열 작업시 보호구 지급, 적절한 인원 배치 등 사업주의 조치나 교육이 미흡했던 것으로 해석되는 정황도 다수 포착됐다.2024년 4월 입사해 두 달여 만인 6월 산재 피해를 입은 33세 여성 A씨는 "반죽 작업시 3명 인원이 함께 일하는 것이 원칙이나 조퇴한 인원이 발생했고 인원 충원 없이 2인이 모든 작업량을 수행했다"라며 "그 뒤 늑골에 무리가 오고 통증이 생겨 근무하기 힘들어졌다"라고 산재 원인을 적었다. 이 노동자의 질병 내용은 '늑골, 갈비뼈의 염좌 및 긴장'이었다.2024년 2월 입사해 그 해 말 12월 손가락 열상 사고를 당한 23세 여성 B씨는 "오전 근무 뒤 작업대를 청소 중 안쪽의 날카로운 부분에 오른쪽 중지 손가락이 베였다"며 "이 사고는 작업 환경의 안전점검이 충분히 이뤄지지 않았던 점, 청소 중 날카로운 부분을 사전 인지하지 못한 점에서 발생했다"라고 원인을 작성했다.산업안전보건법 5조(사업주 의무)와 38조(안전조치), 39조(보건조치) 등에 따르면 사업주는 노동자 산재를 예방할 법적 의무가 있다. 이에 따라 사업주는 기계 및 위험물질로 인한 산재 예방을 위한 조치를 미리 해야 할 뿐 아니라 ▲안전한 작업환경 조성 ▲사업장 위험요인 파악 및 관리·개선 ▲작업장 안전·보건 정보를 노동자에 알려야 하고, 그러지 않을 시 법 위반으로 처벌 받는다.이용우 민주당 의원은 "대부분의 산재가 20~30대 청년 노동자, 특히 20대 여성 노동자에게서 집중적으로 발생한다는 사실이 드러났다"며 "노동 당국이 동일 업계보다 산재가 더 자주 발생하는 런던베이글뮤지엄의 구조적, 환경적 요인과 더불어 관련 법 위반 사항을 철저히 감독해야 할 것"이라고 강조했다.㈜엘비엠 측은 "회사는 신입·전입 직원을 대상으로 안전 수칙을 교육하고 있고, 손베임 방지 장갑을 상시 비치하고 있다"며 "다만 (과거 산재는) 안전장비를 미착용한 상태에서 발생한 것으로 확인"된다고 반박했다.높은 산재율에 대해선 "직원이 원할 경우 막지 않고 산재를 신청할 수 있도록 안내하다 보니 타 기업대비 (산재가) 많은 것 같"다며 "현재 회사 내 산업안전 전담 팀을 구성, 자체 운영하며 안전 교육을 실시하고 있다", "회사 내 산업안전 전담 팀과 외부 전문기관과 함께 현장관리 체계 전반을 지속 점검·강화할 예정"이라고 답했다.한편 과로사 의혹 관련 유족은 지난 3일 "회사의 진정성 있는 사과로 오해를 해소했다"며 산재 신청을 취하했으나, 노동부 근로감독은 진행 중이다. 노동부는 지난 4일 감독 과정에서 일부 법 위반 정황을 확인, 런베뮤 전 지점과 함께 (주)엘비엠 계열사(18개 사업장) 전체로 감독 대상을 확대한다고 밝혔다.