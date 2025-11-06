전교조 경남지부 "급식 환기시설 공사, 교육청이 맡아야"

AD

큰사진보기 ▲전교조 경남지부, 6일 성명. ⓒ 전교조 경남지부 관련사진보기

전교조 경남지부는 6일 낸 자료를 통해 "영양교사는 시설 설비, 공사 전문가가 아니다"라며 "학교에 업무 떠넘기기 중단하고 경남교육청은 급식 환기시설 공사 책임져라"라고 촉구했다.경남교육청은 학교 급식 환기시설 개선 공사를 학교에 맡기고, 2026년까지 경남지역 모든 학교의 급식 환기시설 개선을 완료하기로 했다가 2029년까지 연장했다.이에 대해 전교조 경남지부는 "부품 생산업체의 생산력 부족, 교육공동체와 지역사회의 역량 부족 등의 명백한 현실을 외면한 것"이라고 했다.시설 설계, 공사 감리, 시공 관리 등에 대해, 이들은 "고도의 전문성이 요구되는 기술 업무다"라며 "그러나 교육행정기관인 학교에는 이러한 업무를 수행할 전문 인력이 없다. 특히 영양교사는 시설 관련 전문 교육을 받은 적도 없다. 그럼에도 경남교육청은 환기시설 공사 소요 단가 산출 업무를 영양교사와 영양사가 담당하고 있는 현실을 외면하고, 교원과 행정직 공무원이 대다수인 학교에 시설 공사 업무를 떠넘기고 있다"라고 설명했다.전교조 경남지부는 "학교 시설은 학생과 교직원의 안전에 직결된 중요한 시설이기 때문에 그 시설 공사는 가장 안전하고 투명하게 집행되어야 하며 특히 급식 시설은 학교급식법, 식품위생법, 교육시설법, 공중위생관리법, 소방법 등 다른 시설보다 더 다양한 법령과 규정에 따른다"라며 "이러한 학교 시설 공사가 건축·설비·안전 관리 전문가가 단 한 명도 없는 학교에 떠넘겨지고 있는 것은 경남교육청의 명백한 직무유기다"라고 주장했다.그러면서 이들은 "전문 지식 없이 진행되는 시설 공사는 부실 시공, 안전사고, 예산 낭비로 이어질 수 있다. 교사는 교육 전문가이지 기계 설비·시설 시공 전문가가 아니다"라며 "영양교사에게 본연의 업무가 아닌, 준공 검사나 시공 견적 산출과 같은 업무를 담당하도록 강요하는 것은 교육활동을 저해하고 업무 부담을 가중시킬 뿐만 아니라, 안전사고의 위험마저 높이는 위험천만한 처사다"라고 밝혔다.전교조 경남지부는 "환기시설 개선 업무 전체를 경남교육청이 직접 주관하라", "영양교사에게 전가된 환기시설 관련 업무를 즉각 환수하고 영양교사가 본연의 교육 업무에 집중할 수 있는 여건을 조성하라", "전문 인력을 통해 안전하고 체계적인 시설 개선을 추진하라"라고 촉구했다.