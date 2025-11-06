[단독영상] 대통령실 첫 국감, 송언석 뒤따라오던 이기헌에 '배치기'

▲휙돌더니 '배치기'? 국힘 송언석 선넘은 순간 복건우 관련영상보기

큰사진보기 ▲국민의힘 송언석 원내대표와 더불어민주당 이기헌 의원이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 여야 설전으로 정회된 직후 이른바 '배치기'를 하며 충돌하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 정부 출범 후 첫 대통령비서실 국정감사에서 송언석 국민의힘 원내대표가 이기헌 더불어민주당 의원을 '배치기' 하는 등 물리적 충돌이 벌어졌다. 정회 후 국정감사장을 나가던 송 원내대표가 뒤따라오던 이 의원에게 다가가 배를 강하게 부딪치며 몸싸움이 발생한 것.두 사람의 물리적 충돌은 6일 오전 국회 운영위원회(운영위)에서 열린 국정감사 정회 이후 국정감사장을 퇴장하는 과정에서 나왔다. <오마이뉴스>가 촬영한 영상을 보면, 뒷짐을 지고 국정감사장을 나가던 송 원내대표는 "왜 소리를 지르냐"면서 뒤따라오던 이 의원을 향해 뒤를 돌아 다가가 배를 한 차례 부딪쳤다. 이후 두 사람은 한 번 더 배를 부딪치며 충돌했고 몰려드는 카메라 기자들과 함께 국정감사장을 빠져나갔다.앞서 채현일 민주당 의원은 국정감사에서 "윤석열 대통령의 법률비서관을 역임한 주진우 의원이 이 자리에 있는 건 이해충돌 소지가 매우 크다"라며 주진우 국민의힘 의원을 언급했다. 이후 주 의원이 "제가 김현지 부속실장 관련 의혹을 집중적으로 제기하니까 민주당이 조직적으로 입틀막하는 것에 강력히 항의한다"라고 말하자, 민주당 의원들은 '입틀막'이라는 표현에 거세게 반발했다. 여야 의원들은 "손가락질 하지마!", "반말 하지마!" 등 고성을 주고받았고 국정감사는 잠시 정회됐었다.두 의원은 물리적 충돌의 원인이 서로 상대에게 있다며 공방을 벌였다. 송 원내대표는 국정감사장 앞에서 기자들과 만나 "갑자기 이기헌 의원이 육중한 몸집으로 다가왔다"라며 "회의장 문을 나가려고 하다가 돌아서 있는 상태인데 그대로 몸을 부딪히게 됐다"라고 말했다. 이어 "이 의원은 작금의 폭력 사태에 대해 즉각 사과하고 김병기 원내대표(운영위원장)는 사과와 더불어 향후 재발 방지 대책에 대해 속히 입장을 밝히길 바란다"라고 말했다.하지만 이 의원은 기자들과 만난 자리에서 "송언석 대표가 앞에 가고 있었고 제가 뒤를 따라갔다"라며 "송 대표가 굉장히 격한 표현으로 '민주당이 국감을 안 하려고 하는 생각'이라고 발언해서 제가 '국감을 방해하는 건 국민의힘'이라고 얘기했더니 바로 뒤돌아서서 제게 몸을 던지다시피 했다"라고 말했다. 이 의원은 이어 "송 대표는 피해자 코스프레를 해선 안 된다. 폭력을 먼저 행사하고 몸을 던진 건 송 대표"라고 지적했다.이날 운영위는 이재명 정부 출범 후 대통령비서실을 대상으로 첫 국정감사를 진행했다. 김병기 운영위원장은 이후 재개된 국정감사에서 "불미스러운 그 일이 진실 공방으로 흐르지 않길 바란다. 적어도 위원회 시간만큼은 그러지 않길 바란다"라고 여야에 자제를 당부했다.