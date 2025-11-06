미국 대법원 '트럼프 관세' 심리... 보수 대법관도 회의적

큰사진보기 ▲전용기 에어포스원에서 내리는 도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

미국 연방 대법원이 도널드 트럼프 대통령이 세계 각국에 부과한 관세의 합법성을 판단하기 위한 심리에 나섰다.대법원은 5일(현지시각) 워싱턴DC의 대법원 청사에서 관세 소송과 관련한 구두 변론을 진행했다. 정부 측 대리인과 소송을 제기한 중소기업과 민주당 성향 12개 주를 대변하는 원고 측 변호사들이 법정 공방을 펼쳤다.트럼프 대통령은 직접 법정에 나와 구두변론을 하겠다는 의사를 밝혔으나 "이 결정의 중대성을 흐리고 싶지 않다"라며 입장을 바꿨다.다만 변론 직전 소셜미디어를 통해 "말 그대로 이 나라의 생사가 걸린 문제"라며 "(대통령이 과세를 부과할 권한이 없다면) 수년간 우리를 이용해 온 다른 나라들에 사실상 무방비 상태에 놓이게 된다"라고 주장했다.정부 측에서는 D. 존 사우어 법무차관이 변론에 나섰고 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표 등 관세 정책을 이끄는 최고위급 인사들이 모두 나와 방청석 맨 앞줄에 앉아 변론을 지켜봤다.최대 쟁점은 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 관세 부과의 법적 근거로 삼은 것이 정당한가였다. 1977년 제정된 IEEPA는 대통령이 '국가 비상사태'에 대응하기 위해 무역을 규제할 권한을 부여한 것이다.앞서 1심을 맡은 국제무역법원(USCIT)과 2심을 진행한 워싱턴 DC 연방순회항소법원 등 하급심 법원은 트럼프 대통령이 IEEPA을 통해 다른 나라들에 관세를 부과한 것은 불법이라고 판단했고, 트럼프 대통령은 곧바로 대법원에 상고했다.사우어 차관은 "미국이 엄청난 무역적자로 인해 경제 및 안보적 재앙의 직전에 있다"라며 "관세가 없어지면 미국은 훨씬 더 공격적인 국가들의 무역 보복에 노출되고, 안보 측면에서 파괴적 결과를 맞으며 실패한 나라로 추락할 것"이라고 주장했다.그러나 원고 측을 대변하는 닐 카티알 변호사는 "관세는 곧 세금"이라며 "우리 건국자들은 과세 권한을 오로지 의회에만 부여했다"라고 반박했다.대법원은 현재 압도적인 보수 우위 구도(보수 6·진보 3)로 트럼프 대통령에게 매우 유리한 상황이지만, 이날 변론에서는 보수 성향의 대법관들도 트럼프 행정부의 주장에 의구심을 표했다.보수 성향의 존 로버츠 연방대법원장은 "관세는 미국 국민에게 세금을 부과하는 것이고, 이는 대통령이 아니라 의회의 핵심 권한"이라며 "IEEPA이 모든 제품, 모든 국가, 모든 기간에 관세를 부과하는 것은 부적합하게 보인다"라고 지적했다.트럼프 대통령이 집권 1기 때 임명한 보수 성향의 닐 고서치, 에이미 코니 배럿 대법관도 비슷한 입장을 보였다.고서치 대법관은 "행정부의 권력이 지속적으로 증가하고, 국민이 선출한 대표자들의 권력이 약화되는 일방적인 정책"이라며 "미국 국민의 주머니에 손을 넣을 수 있는 권한은 우리가 직접 선출한 대표자들을 통해 이루어져야 한다"라고 말했다.사우어 차관은 의회가 언제든지 투표를 통해 대통령이 선포한 비상사태를 취소할 수 있다고 말했지만, 고서치 대법관은 "상·하원 모두 3분의 2 이상 찬성해야 하므로 정치적으로 가능성이 낮다"라고 반박했다.배럿 대법관은 정부 측에 "국방·산업 기반에 대한 위협 때문에 모든 나라에 관세를 부과해야 한다는 것이 주장인가"라고 반문하며 "일부 국가에는 그럴 수 있지만, 왜 그렇게 많은 나라가 상호관세 대상이 돼야 하는지 설명해 보라"고 요구했다.진보 성향의 대법관 3명은 분명한 반대 입장을 나타냈다. 소니아 소토마요르 대법관은 "정부는 관세가 세금이 아니라고 말하고 싶지만, 관세는 분명히 세금"이라며 "관세는 미국 국민들로부터 돈을 벌어들이는 것"이라고 못 박았다.AP통신은 "경계를 확장하고 있는 대통령 권한에 대한 가장 큰 법적 시험대에 오르면서 트럼프 대통령의 의제가 위험에 빠졌다"라고 전했다.<뉴욕타임스>는 "보수 성향 대법관 6명 중 2명만 반대해도 정부 측이 패하지만, 3명이나 회의적인 시각(skeptical eye)을 드러냈다"라며 "이 판결은 세계 경제에 수조 달러 규모의 영향을 미칠 것"이라고 진단했다.하지만 베선트 장관은 변론 후 폭스뉴스와의 인터뷰에서 대법원 심리가 "매우 낙관적"이라며 "원고 측은 경제 원리과 무역 정책을 이해하지 못 했다"라고 주장했다.정부가 이번 소송에서 패하더라도 무역확장법 232조, 무역법 301조 등 관세를 부과할 '플랜 B'가 여전히 남아있다. 다만 트럼프 대통령이 지금처럼 대규모의 관세를 언제든 부과하기는 어려울 것이라는 전망이다.<월스트리트저널>은 "트럼프 대통령은 자동차, 철강, 알루미늄, 구리 등 여러 산업에 관세를 부과했다"라며 "최근에는 이러한 관세의 범위를 확대하면서 안전장치(backstop)를 마련했다"라고 설명했다.보수 성향의 새뮤얼 얼리토 대법관은 "판결이 늦어질 경우 관세의 규모와 복잡성만 늘어날 뿐"이라며 대법원이 신속한 결정을 내려야 한다고 강조했다.