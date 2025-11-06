새벽배송 규제 논란에 '삼겹살 회식' 운운한 <조선>

큰사진보기 ▲4일 "일하려는 사람 발목 잡는 나라에 어떤 미래가 있나"라는 제목의 <조선일보> 사설은 택배노조의 제안을 두고 "정작 당사자인 현장 택배 기사들은 '민노총이 무슨 권한으로 내 일자리를 빼앗으려 하냐'는 반응을 보이고 있다"고 비판했다. ⓒ <조선일보> 관련사진보기

민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합이 지난달 22일 국토교통부가 주관한 '택배 사회적대화기구'에서 "자정부터 오전 5시까지 초심야 시간대의 배송을 제한해 택배기사의 과로를 줄이고 최소한의 수면시간을 보장하자"고 제안한 것이 알려지자 <조선일보>가 강하게 비판하고 나섰다.4일 "일하려는 사람 발목 잡는 나라에 어떤 미래가 있나"라는 제목의 <조선일보> 사설은 택배노조의 제안을 두고 "정작 당사자인 현장 택배 기사들은 "민노총이 무슨 권한으로 내 일자리를 빼앗으려 하냐"는 반응을 보이고 있다"고 비판했다.이어 "택배 기사들은 새벽 배송이 주간 근무에 더해 강제로 하는 추가 노동이 아니라, 밤에 출근해 새벽에 퇴근하는 별개의 근무 형식이라며 민노총이 현장 실정을 모른다고 반박하고 있다"면서 "노동자를 대변한다는 민노총이 실제로는 일하려는 사람의 기회를 빼앗는 역설이 벌어지고 있는 것"이라며 택배노조를 실제 현장의 기사들과 동떨어진 조직으로 취급했다.하지만 이는 사실과 전혀 다르다. 민주노총에는 쿠팡 물류센터에서 일하는 조합원들이 공공운수노조 전국물류센터지부에 소속되어 있다. 택배노조의 경우에도, 쿠팡 퀵플렉스라는 이름의 간접고용·특수고용된 기사들이 현장에서 근무하고 있다.기자와 통화한 강민욱 택배노조 쿠팡본부 준비위원장 또한 "택배노조에 7천 명 넘는 기사들이 매달 조합비를 내고 참여하고 있는데 우리를 제3자 취급하는 건 사실관계가 아예 틀린 얘기"라고 반박했다.한편 사설은 더 나아가 "더 일하려는 사람의 발목을 잡는 규제는 택배 분야만이 아니다. 주요국 중 가장 경직적이라는 주 52시간제처럼 우리 사회 전반에 뿌리 깊게 박힌 규제가 많다"며 "중국은 반도체와 전기차, 자율 주행 등 첨단 산업에서 오전 9시부터 오후 9시까지 6일 일하는 '996 근무제'로 경쟁력을 끌어올리고 있다"고 중국의 사례를 언급했다.하지만 현재 중국에서 '996 근무제'는 명백한 불법 행위다. 지난 2021년 중국 최고인민법원은 996 근무제를 불법으로 규정하면서 노동자들에게 "법률에 따라 자신의 권리를 지킬 용기를 지녀야 한다"라고 강조했다.심지어 <조선일보> 또한 지난 9월 25일 "재택근무는 끝...美(미) 스타트업에 퍼지는 중국식 '996 근무'"라는 제목의 기사에서 "과로로 인한 부작용이 커지면서 2021년 중국 최고인민법원은 996 근무를 불법으로 규정했다"고 보도한 바 있다.<조선일보>는 5일에도 "새벽 배송은 No, 삼겹살은 OK?"라는 제목의 칼럼에서 WHO(세계보건기구) 산하 국제암연구소가 2A 등급 발암 물질로 규정한 건 야간노동뿐만 아니라 돼지고기와 소고기도 포함되어 있다며 "같은 잣대라면 새벽 배송을 제한하자고 주장하는 민노총 관계자들은 당장 삼겹살, 소고기 회식 근절 선언부터 해야 하는 것 아닌가"라고 힐난했다.하지만 야간노동의 위험성은 비단 발암 요인이라는 점에만 있지 않다. 이승윤 중앙대 사회복지학과 교수가 새벽배송 기사 1021명을 대상으로 연구를 진행한 결과 수면 장애를 겪는다는 답변이 전체 노동자에 비해 3.3배 이상, 자살을 계획한 적과 시도한 적이 있다는 답변은 전체 노동자에 비해 무려 6.7배와 4.6배 높았다. 이러한 연구 결과는 무시한 채 야간노동이 건강에 위험하다는 근거 중 일부만 취사 선택해 비판하는 것은 다분히 의도적이라고 본다.해당 칼럼은 "민노총 주장대로 오전 0~5시 배송을 중단하고, 5시부터 배송을 한다 해도 물품을 미리 분류하고 옮기는 사전 작업은 심야 시간에 이뤄져야 한다"면서 "'이 노동자들의 권리에 대해선 왜 침묵하는가'라는 지적이 나올 수밖에 없다"며 민주노총이 물류 노동자들의 권리를 침묵하고 있다고도 지적했다.하지만 민주노총 산하의 전국물류센터지부는 지난 3일 성명을 내고 택배노조의 새벽배송 규제 제안에 찬성한다며 "논의의 방향은 노동자의 건강에 명백하게 위협이 되는 야간 노동을 어떻게 규제할 것인지가 되어야 한다"고 강조했다. 강 위원장도 "물류 노동자들을 포함해 안전하고 건강하고 지속 가능한 새벽 배송을 만들고자 하는 것이 택배노조의 방향"임을 명확히 했다.새벽배송 규제를 둘러싼 <조선일보>의 보도 행태에서 가장 큰 문제점은 쿠팡 등 기업의 책임을 묻지 않는다는 점이다. 택배노조의 제안이 부족한 측면이 있을 수 있다. 그렇다면 그 부분을 지적하고 보완하면 된다. 이를 위해선 당연하게도 끊이질 않는 택배기사들의 죽음을 방치해 온 기업이 나설 의무가 있다.하지만 <조선일보>의 비판은 노조를 향할 뿐 기업의 과로사 방지 대책 마련에는 눈을 감는다. 물류 노동자들의 권리는 어떻게 할 것이냐고 노조를 비난하지만 정작 물류 노동자들의 안전에 가장 큰 책임이 있는 기업에는 제대로 된 지적을 하지 않는다. <조선일보>에게 있어 물류 노동자들의 안전이란 택배노조를 비판하기 위한 것인 걸까.<조선일보>는 노조의 투쟁에 대체로 비판적이었다. 파업을 하면 기업의 생산성을 떨어트리고 대외 이미지에 타격을 준다며 주장했고, 점거농성을 하면 폭력집단으로 매도하기도 했다. 그래서 택배노조는 정부가 마련한 대화의 장에서 사회적 합의에 참여했다.그 과정에서 새벽배송을 전면 금지하자는 것도 아닌 초심야 시간에는 규제하자는 제안이 나왔고, 이는 확정된 사안도 아니다. 그런데 <조선일보>는 이를 왜곡해 전하고 있는 것이다. <조선일보>의 보도를 두고 강 위원장은 "사회적 합의 자체를 못하게 하려는 시도로밖에 보이지 않는다"고 했다.'일하려는 사람 발목 잡는 나라에 어떤 미래가 있나'는 <조선일보>에 '일하는 사람 죽어가는 나라에 어떤 미래가 있나'고 묻고 싶다.