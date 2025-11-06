다문화가정 청소년 애환 담은 자작곡 '짱깨', 관심 높아져

큰사진보기 ▲2025년 대한민국이주민가요제에서 대상을 받은 장정원 군. ⓒ 경남이주민센터 관련사진보기

작사, 작곡, 노래 - 장정원

<1절> 평범한 삶을 살고 있던 어릴 때였나 / 주말만 되면 날 엄마가 어딜 데려가 / 도착한 그곳에는 여러 현수막과 플랜카드 / 항상 써져있던 글자는 '다문화 행사' / 거기서 사람들과 어울릴 때 / 유창한 엄마 중국어 실력을 처음 듣네 / 평소보다 행복해 보여 근데 / 엄마는 아들 마음 따위는 모른 듯해 / 난 학교에서 보지 못해 / 생기부 앞면 다문화라는 단어가 떡하니 Yeah / 가방 구석에 쑤셔 넣어 / 애들이 알면 짱깨라고 놀릴 것이 뻔하기에 / 종 치고 수업시간에 혼자서 창밖을 / 보며 나에 대한 생각에 잠겼어 잠깐 / 난 한국에 태어나 여길 살아왔는데 / 다문화라는 꼬리표가 날 따라 다니네 // (후렴구1) 마음만은 넘(너무) 미안 / 엄마의 정체성은 뭘까 / 이 생각에 빠져 slow down / 마음만은 넘(너무) 미안 / 엄마의 정체성은 뭐야 / 이 생각에 빠져 slow down

<2절> 엄마의 몸의 피는 한국인지만 / 스무 살까지 중국에 살던 이민자 / 그 단어는 조선족 날 배에 품고서 / 돌아왔어 한국 국적을 따고 나를 위해서 / 명절에 간 외가댁 현관을 열 때 / 딱 내 코를 찌르는 건 중국 향신료의 향내 / 어른들은 매일 같애 / 제각기의 잡채와 완자, 중국 만두 함께 고량주를 짠해 / 그 장면을 보며 웃는 엄마를 함(한번) 보고 생각했지 / 들고 있던 젓가락을 놔두고 / 낯선 땅, 낯선 말, 낯선 사람 다 / 얼마나 힘들었을까 / 이제 깨달아 / 난 한국인도 아닌 또 중국인도 아닌 / 조선족으로 사는 건 참 외롭겠지 / 많이 미안해 엄마 난 이제 깨달아 한 가지 / 어디 나라 사람이든 울 엄마잖아 맞지? // (후렴구2) 마음만은 넘(너무) 미안 / 엄마의 정체성은 뭘까 / 이 생각에 빠져 slow down / 마음만은 넘(너무) 미안 / 엄마의 정체성은 뭐야 / 이 생각에 빠져 slow down

<3절> 1979년 엄마가 태어난 날 / 1999년 연변대를 붙은 날 / 2008년 배에 아들 품고 한국 왔던 / 그 모든 날들이 만들었잖아 지금의 날 / 이제 상관 안해 그 짱깨라는 말 / 또 이제 상관 안해 다문화라는 말 / 이제 떳떳하게 계속 살아볼게 나 / 마지막 할 말은 我爱你 妈妈 (사랑해 엄마).

문화다양성축제 맘프(MAMF)의 하나로 지난 10월 말에 열렸던 대한민국이주민가요제에서 대상을 받았던 다문화가정 청소년의 노래와 그의 이야기가 입소문을 타고 알려지면서 관심이 높아지고 있다.맘프를 열었던 경남이주민센터는 올해 대한민국이주민가요제 대상 수상자가 계속 화제가 되고 있다라고 6일 밝혔다.대한민국이주민가요제는 지난 10월 25일 저녁 창원 용지공원 특설무대에서 많은 관람객이 지켜보는 속에 치러졌다. 전국 80개 팀의 경쟁을 뚫고 치러진 이날 본선 대회에서 장정원(다문화가정)군, 덱스터(필리핀)씨, 온유(적도기니)씨가 각각 대상, 최우수상, 우수상을 받았다.특히 장군은 랩 형식의 자작곡 '짱깨'를 불러 단연 주목받았다. 부천 원미고등학교 3학년에 재학 중인 장군은 자신에게 '꼬리표'로 작용해 온 '다문화'나 '짱깨' 멸칭이 주는 정체성의 혼란을, "한국인도 아닌 또 중국인도 아닌 조선족으로" 살아온 어머니에 대한 이해를 통해 해소하는 과정을 노래에 담았다.그동안 가요 경연에 여러 차례 도전한 끝에 대상 수상의 꿈을 이뤘다는 장군은, "내 이야기를 편하게 불렀다. 엄마를 사랑한다"라고 소감을 밝혔다. 노래 "찡깨"는 장군이 작사, 작곡하고 직접 노래를 불렀던 것이다. 장군은 어머니가 조선족이고 아버지는 한국인이다.심사위원을 맡은 구경모 음악평론가와 김영진 두두음악단 예술감독은 "이주민만이 느낄 수 있는 자신의 현실과 애환을 표현함으로써 맘프의 정체성에 부합했고 축제의 격을 높였다"라고 극찬했다.대한민국이주민가요제 15년 역사에서 이주 배경 청소년의 대상 수상은 이번이 처음이다. 맘프추진위원회는 장 군의 가창력과 진솔한 태도에 주목하여 가수 활동을 적극 지원할 계획이라고 밝혔다.이철승 경남이주민센터 대표는 "장군의 수상이, 우리 사회가 이주 배경 청소년의 증가 등 다인종·다문화사회로 변화하는 흐름에 주목하여 이들 청소년들이 각자의 꿈을 실현할 수 있도록 사회적 관심과 지원으로 이어지는 계기가 되기를 기대하고 있다"라고 밝혔다.2024년 교육기본통계에 따르면, 초중등학교에 재학 중인 다문화 학생수는 19만 3814명으로 전년 18만 1178명보다 7.0% 증가하였고, 전체 학생 대비 3.8%로 전년(3.5%)보다 0.3%p 상승한 것으로 나타났다.이철승 대표는 "이주민들에게 가수로서의 등용문이 되길 바라는 취지를 담고 있는 꿈의 무대가 대한민국이주민가요제다"라며 "올해는 장정원이라는 다문화가정과 이주배경 청소년이 '짱깨'라는 자신의 얘기를 노래한 자작곡으로 대상을 수상해서 의미가 있었다. 장군의 출연을 요청하는 방송사 섭외가 이어지고 있다"라고 말했다.다음은 "짱깨" 가사 전문이다.