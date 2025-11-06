'막말' 경쟁하는 국힘 지도부, 사전투표 공격에 '몽둥이 찜질'도 운운

큰사진보기 ▲김재원 국민의힘 최고위원이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"이재명 정권 역시 그 수명을 다하지 못할 것이다." - 김민수 국민의힘 최고위원

"몽둥이 찜질 하는 거 당연하지 않겠는가?" - 김재원 국민의힘 최고위원

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘 지도부 내 '막말 경쟁'이 가속화하고 있다. 제1야당 지도부의 공개 발언이 '선'을 넘고 있다. 선거가 가까워지면서 이들의 공격적인 발언이 연일 언론에 오르내리는 중이다.최근 '혐중' 논란을 포함해 '극우' 논란을 몇 차례 일으킨 김민수 최고위원은 6일 오전 당 최고위원회의에서 공개적으로 '사전투표제도'를 공격하고 나섰다. 보수 정당은 직접 '부정선거' 주장에 동조하기는 어렵지만, 이에 호응하는 여론에 편승하는 용도로 '사전투표제도'에 대한 비판을 단골 레퍼토리로 써먹어 왔다.김재원 최고위원은 정청래 민주당 대표를 이솝우화의 '당나귀'에 비유하며, 그의 발언은 "당나귀 수준"이라고 격하했다. 최근 재판중지법(형사소송법 개정안) 추진 철회 논란을 두고서는 정 대표가 이 대통령에게 "몽둥이 찜질"을 당한 것이라고까지 표현했다.김민수 국민의힘 최고위원은 이날 갑작스레 '사전투표' 제도를 끌고 들어 왔다. 김민수 최고위원은 "지방선거가 약 7개월 앞으로 다가왔다"라며 "지난 10월 사전투표제에 대한 헌법재판소의 합헌 결정이 있었다. 헌재의 판단은 존중되어야 하나, 합헌이 곧 제도의 완결성을 의미하지는 않는다"라고 지적했다. 김 최고위원은 전직 대통령 윤석열씨 파면 결정을 두고서도 헌법재판소에 동의하지 않는다고 공개적으로 비난을 일삼아 왔다.그는 "사전투표에 대한 논란은 선거 때마다 반복된다"라며 "투표에 대한 작은 의혹도 사회적 갈등을 야기하며, 선출된 권력의 신뢰를 약화시킨다. 제도에 대한 불신을 가져온다"라고 강조했다. 이어 "국민 갈등, 결국 사회적 비용으로 돌아온다"라며 "입법부는 사전투표제를 편의성 관점에서만 바라볼 것이 아니라, 이젠 제도적 신뢰의 관점에서 재검토할 필요가 있다"라고 주장했다.김 최고위원은 "투표율을 높이고 유권자 편의성을 후보자에게 법이 정한 선거운동 기회를 보장할 수 있는 방법은 충분히 존재한다"라며 " 사전투표제는 국민 편의와 투표율 제고를 위해 필요한 제도이지만, 편의보다, 투표율보다 우선되어야 할 가치는 대한민국 선거 시스템에 대한 국민 신뢰이다"라고 목소리를 높였다.특히 "제도 개선을 위한 시간은 충분하다"라며 "국민의 신뢰를 잃은 제도를 계속 일방 주장하기만 한다면, 이재명 정권 역시 그 수명을 다하지 못할 것이다"라고 비난했다. 사전투표제를 계속 주장하는 것이 이재명 정권의 수명을 단축할 것이라는 논지를 펼친 것이다.당은 즉각 거리를 뒀다. 최보윤 수석대변인은 이날 회의를 마치고 기자들과 만난 자리에서 "저희가 최고위원회 회의 전에 사전에 어떤 부분을 이야기할지 상의하는 것은 아니다"라며 "김민수 최고위원의 (개인적인) 의견이 나온 부분이고, 추후 이 내용에 대한 논의가 결정된 바 없다"라고 잘라 말했다.이미 여러번 논란이 된 말로 구설에 오른 바 있고, 설화로 인해 과거 최고위원에서 사퇴한 경험도 있는 김재원 최고위원의 발언 수위도 다시 높아지고 있다.김 최고위원은 "이솝우화에 당나귀 이야기가 나온다"라며 "주인의 품에 안겨 재롱을 부리는 강아지가 너무 부러운 나머지, 옆에서 지켜보던 당나귀가 자기도 귀여움을 받으려고 주인 품에 안기려고 달려들었다가 몽둥이찜질을 당한 당나귀 이야기"라고 입을 열었다. 이어 "이 당나귀가 국회에도 있다"라며 정청래 민주당 대표를 거론했다.그는 정청래 대표를 향해 "'대통령의 재판중지법을 공개적으로 발의하겠다 그리고 회기 내에 처리하겠다'라고 주장을 했는데, 대통령의 노여움을 사서 곧바로 중단하고 말았다"라고 꼬집었다. "피고인 대통령께서는 재임 중에 재판중단을 원하는 것이 아니고, 배임죄도 없애고, 선거법도 고치고, 검사들이 공소 취소도 하고 해서 영구적으로 재판을 받지 않기를 원하는데, 재임 중에만 재판을 연기해 주겠다고 하니까 분노하는 거 당연하지 않겠는가?"라고도 따져 물었다.이 대통령이 정 대표를 "몽둥이 찜질 하는 거 당연하지 않겠는가?"라고도 표현했다. 또한 "정청래 대표가 (이 대통령) 퇴임 후에는 반드시 재판을 받아 교도소로 가라는 '빅엿'을 먹이려고 했었다는 추측을 하는 분도 있다"라며 "제가 아는 정청래 대표의 수준은 그 정도는 아니다"라고도 꼬집었다. 정 대표가 의도적으로 이 대통령과 각을 세웠다는 취지인데, 여당 대표에게 '빅엿'이라는 표현을 쓴 것.또한 정청래 대표가 추경호 전 국민의힘 원내대표의 구속영장 청구를 두고 국민의힘 위헌정당 해산심판 가능성을 언급한 것을 향해서는 "즉 정청래 대표의 입으로 당나귀 수준으로 말한 것"이라고 힐난했다. "결국 추경호 원내대표의 영장 청구는 국민의힘을 해산시키겠다는 그런 의도 하에 시작된 밑그림이라는 것을 확인해 주고 있다"라고도 덧붙였다.두 사람의 '입'이 계속 거칠어지는 것은 국민의힘 최근 분위기 및 정세와 무관하지 않다. 김민수 최고위원은 지난 전당대회 시절부터 보여준 언행으로 강성 지지층 사이 '스타'로 자리잡고 있고, 보수 진영 일각 특히 유튜버들 사이에서는 차기 '대통령감'으로까지 추켜 올려지며 주가를 올리고 있다.구설에 오른 후 당분간 자제하는 듯했던 김재원 최고위원은, 최근 모두발언의 화제성이나 언론 주목도가 밀리자 다시 연일 높은 수위의 발언을 쏟아내고 있다. 내년도 전국동시지방선거를 앞두고 각자가 존재감을 표출하며 '몸값'을 올리기 위해, 강성 지지층의 입맛에 맞는 말을 하기 위해 애쓰는 모양새이다.그는 최근 공개 발언을 통해 여권 여성 인사들을 향해 "현지궁(김현지 대통령비서실 제1부속실장)", "고릴라춤(최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장)", "서팔계(서영교 더불어민주당 국회의원)" 등의 표현을 사용해 물의를 빚었다. 정작 송언석 원내대표는 "잘했다"라고 그를 추켜 세웠다.이는 장동혁 대표가 지방선거를 앞두고 연일 "체제 전쟁" "제2의 건국전쟁" 등의 표현을 쓰는 것과도 맞물린다. '강성 기조'를 내세우는 동안 공당 정치인들의 '말의 품격'은 반비례하며 추락하는 셈이다.