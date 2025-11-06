"저런 걸 대통령이라고"... 윤석열 '폭탄주 회동' 유튜브 댓글 봤더니

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령이 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에 출석하고 있다. 형사 법정에서 윤 전 대통령의 모습이 공개된 것은 지난 4월 내란 사건 재판 이후 약 5개월 만이다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

"한남동 김치에 소주 생각만 해도 즐거운지 싱글벙글하면서 웃는 모습에 진짜 소름", "음주국정을 했다고 스스로 고백을 하고 있다", "군통수권자가 매일 술에 쩔어 있었구나", "군통수권자와 군수뇌부가 폭탄주를 마시고 취해 있을 때 북한이 내려오면 어떻게 했을까? 아찔하네", "음주가무, 음주내란, 음주 계엄선포"

"APEC 전에 탄핵돼서 정말 천운이다", "윤석열이 관세협상에 APEC정상회담 했을 거라 생각하면 아찔함", "APEC잼버리2탄 될 뻔했네"

내란수괴 혐의 피고인이자 전직 대통령인 윤석열씨가 법정에서 폭탄주 회동을 언급하면서 본인 책임을 회피하려는 모습에, 유튜브에선 윤씨를 비판하는 여론이 더욱 커지고 있다. "저런 걸 대통령이라고", "폭탄주 마신 게 자랑이냐", "군 통수권자가 매일 술에 쩔어" 등 윤씨의 대통령 시절 습관적 음주에 대한 비판이 주를 이루고 있다.<오마이뉴스>는 '윤석열씨의 법정 발언'을 다룬 유튜브 동영상 중 조회수가 1만 건이 넘는 14개 동영상에 달린 댓글 2만6860건을 수집해, 댓글 내용을 분석해 봤다. 영상 제목은 '[오늘 이 뉴스] "한동훈 잡아오면 쏴죽인다고" 尹 억지에 곽종근 '핵폭탄'', '법정에서 김치랑 소맥 얘기에 급 흥분한 윤석열', '尹 전 대통령 VS 곽종근, 내란 재판 대충돌 모음' 등이다.댓글을 수집해, 문장의 주어가 없거나, 단순히 욕설만 나열한 댓글을 제외한 1만1912건의 댓글에 대해 LLM 프롬프트와 휴먼코딩을 병행해 살펴본 결과, 96.29%가 윤석열씨를 비판하는 내용인 것으로 파악됐다. 윤씨를 지지하는 내용의 댓글은 3.71%(442건)에 불과했다. 윤씨를 비판하는 댓글은 윤씨의 음주 습관에 대한 내용이 주를 이뤘다.실제로 분석 대상 댓글을 통틀어, 가장 많이 나타난 단어는 술(1511개)이었고, 소맥(207개), 알콜(109개), 소주(51개) 등 술과 관련한 단어들의 빈도가 높게 나타났다. 눈에 띄는 지점은 '저런 게'라는 단어도 310회나 나타났다는 사실이다. 법정에선 윤씨가 곽종근 특전사령관에게 계란말이와 소맥을 마신 사실이 회자되면서, "저런 게 대통령이냐", "저런 게 대통령이었다는 게 참담"라는 반응이 많았던 것이 원인으로 꼽힌다.윤씨가 당시 계란말이를 직접 했다는 것도 회자되면서 "식당이나 하면 될 사람이 뭘 하겠다고 나서서 이 개판을 만들고", "저 정도면 식당 차릴 감도 안 됩니다. 식당 하시는 분들도 성실성과 고객에 대한 애정이 있어야", "식당이나 하지 대한민국을 왜 망쳐"라는 반응도 나왔다. 최근 APEC의 성공적인 개최를 언급하며 '다행'이라고 표현한 댓글들도 있었다.윤석열씨를 지지하는 댓글은 소수였지만, 몇몇 댓글은 윤석열씨의 '자상함'(?)을 칭송해 눈길을 끌었다. "계란말이 베이컨 굽는 대통령 자상하고 베푸는 대통이었네", "계란말이를 손수 만들고 햄을 직접 구워서 손님들에게 대접한 자상하고 인간미 넘치는 대통령이 바로 그 자리에서 '한동훈이를 잡아 오라, 총으로 쏴 죽이게...' 이런 살벌한 말을 했을리가 없지" 등이 그렇다. 곽종근 특전사령관을 향해 윤씨가 계란말이까지 해줬는데 배신을 했느냐는 비난도 존재했다.