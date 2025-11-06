광주 기업 7곳, 'CES 2026' 최고혁신상·혁신상 수상

큰사진보기 ▲국제전자제품박람회(CES) 자료 사진. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시 지역 혁신기업 7개 사가 '국제전자제품박람회(CES) 2026'에서 기술력과 창의성을 인정받아 최고혁신상과 혁신상을 받았다.광주광역시는 세계 최대 전자·정보통신기술 박람회인 '국제전자제품박람회 2026'에서 지역기업 1개 사가 최고혁신상, 6개 사가 혁신상을 받았다고 6일 밝혔다.지난해 6곳보다 1개 기업이 늘었다.국제전자제품박람회 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 매년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 전시회에 앞서 기술력과 혁신성이 우수한 제품에 수여한다.제품의 우수성을 입증하는 지표로서 기업의 브랜드 인지도와 신뢰도를 높이는 데 큰 역할을 한다.이 때문에 해외 진출을 준비하는 기업에 실질적인 도움이 되며, 해외바이어 관심 제고와 국내·외 홍보 효과도 크다.올해는 ㈜엘비에스테크가 '여행·관광(Travel & Tourism)' 분야에서 최고혁신상을 받으며 2년 연속 CES 혁신상을 받았다.인공지능(AI) 기반 차량-보행로 간 연결 설계 시스템을 개발해 모든 보행자, 특히 이동 약자를 위한 안전한 도시 이동환경을 구현했다.고스트패스㈜는 2024년부터 올해까지 3년 연속 CES 혁신상에 이름을 올렸다. 개인 데이터를 서버에 저장하지 않고 신원 확인과 결제를 하나의 통합된 흐름으로 연결한 혁신적인 인증 결제 솔루션으로 혁신상을 받았다.또 ▲이노디테크㈜ ▲㈜인디제이 ▲주식회사 올더타임 ▲마인스페이스㈜ ▲㈜딥센트 등 5개 사는 기술력을 인정받아 올해 처음 수상했다.이노디테크㈜는 치과 투명교정 치료를 위한 인공지능(AI) 기반 분석, 진단 및 치료계획 지원 솔루션을 선보여 '디지털헬스' 분야에서 선정됐다.㈜인디제이는 자율주행차 내 탑승자 안전을 관리하는 기술로 '인공지능' 분야, 주식회사 올더타임은 여성 안전을 위한 인공지능 기반 안전 플랫폼으로 '인간안보' 분야 혁신상을 받았다.㈜마인스페이스는 인공지능 기반 3D 인테리어 디자인 서비스를 제공하고, ㈜딥센트는 인공지능 기반 디지털 후각 솔루션으로 혁신상을 수상하는 영예를 안았다.광주시는 이번 수상이 지역기업의 국제 경쟁력과 기술력 향상을 보여주는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.주재희 광주시 경제창업국장은 "지역기업이 세계 무대에서 제품의 우수성과 시장경쟁력을 강화할 수 있도록 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.