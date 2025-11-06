경찰, 800여곳 압수영장 집행해 사이버 사기 일당 21명 검거

큰사진보기 ▲경상남도경찰청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

상품권 허위 거래와 가상화폐(코인) 매매 가장으로 370억원 상당을 세탁(은닉)해온 일당이 경찰에 붙잡혔다.경남경찰청 사이버수사과는 2024년 11월 경부터 약 1년간 '상품권 허위 거래'와 '코인 매매 가장' 등으로 370억원 상당의 사이버사기범죄 피해금을 세탁한 피의자 21명을 검거했다고 6일 밝혔다.이들은 형법의 사기와 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률 혐의로 지난 10월 30일 검찰에 송치되었고, 이들 가운데 8명은 구속되었다.경찰에 따르면, 피의자들은 '투자빙자사기', '주식 리딩방 사기' 등 각종 사이버사기 피해금을 다양한 방법으로 세탁해왔다. 이들은 수표 발행과 코인 거래로 윗선에게 피해금을 전달하는 방법 이외에도 정식으로 상품권 업체를 개설하여 실제 거래를 가장하는 수법을 쓰기도 하였다.사이버수사대는 올해 1월 국가수사본부의 집중수사 지시에 따라 일선 경찰서에 최초 접수된 해당 사건을 넘겨받아 수사에 착수했다.경찰은 여러 단계로 세탁(은닉)된 피해금을 추적하기 위해 800여 곳의 금융기관을 상대로 압수영장을 집행하고, 1300여 개의 코인 지갑을 추적하는 등 수사에 매진하였다고 설명했다.각종 추적수사 기법을 동원했던 경찰은 지난 4월경, 40대인 자금세탁‧인출 총책을 체포해 구속한 것을 시작으로 10월까지 피의자 총 21명을 검거해 송치했다.경남경찰청은 "수사팀은 이들 자금세탁조직의 세탁금액이 더 있는 것으로 파악하고 추가 수사를 진행하고 있으며, 이들에게 자금세탁을 의뢰한 사기조직을 추적하기 위한 수사도 계속 진행 중이다"라고 전했다.경찰은 " '무위험 고수익 투자', '세상에 없던 혁신적인 투자법' 등의 홍보문구라든지, '신재생 에너지' 등 유망사업 투자를 표방하고, 연예인·유명인·전문투자자를 사칭한 광고를 보면 사기 범행일 가능성이 대단히 높으므로 주의해야 한다"라고 당부했다.