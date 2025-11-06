'최근 5경기 무패' 창원FC, 8일 올해 마지막 홈경기

AD

지난 10월 부산에서 열린 전국체전에서 일반부 우승을 차지했던 스포츠구단 창원FC(이사장 장금용)가 오는 8일 오후 2시 창원축구센터에서 부산교통공사 축구단을 상대로 올해 마지막 홈경기를 치른다.최근 안정된 경기력을 바탕으로 상승세를 이어가고 있는 창원FC는 올해 리그에서 탄탄한 수비와 조직적인 역습 전술을 기반으로 최근 5경기 3승 2무를 기록하며 무패 행진을 달리고 있다.창원FC는 이번 경기에서도 홈 팬들 앞에서 승리를 거두어 올해 시즌을 기분 좋게 마무리하겠다는 각오다.이날 경기장 밖에서는 창원FC와 성산주민회가 자유시장인 '성산길마켓'을 운영해 공예품, 수제 디저트, 중고 물품을 판매한다.당일 입장권을 구매한 관중과 시즌권 보유 팬에게는 창단 20주년을 기념한 한정판 유니폼(키링) 등을 증정한다.창원시는 "모든 관중이 참여할 수 있는 '스탬프 미션 이벤트'도 진행되며, 준비된 3가지 미션을 완료한 참가자 중 추첨을 통해 수단 친필 사인 유니폼이 제공된다"라고 소개했다.심선엽 창원FC 사무국장은 "후반기 좋은 흐름을 이어온 만큼 마지막 경기에서 팬들에게 승리로 보답하겠다"며 "준비한 다양한 이벤트, 경품들로 창원FC의 2025시즌 마무리를 창원 시민들과 함께 따뜻하고 의미 있게 완성하고 싶다"고 전했다.