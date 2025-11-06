똘똘 뭉친 충남 시민사회 "충남 관통 송전선로 계획 백지화하라"

큰사진보기 ▲충남 송전탑 백지화 대책위원회가 6일 충남도청 프레스센터에서 출범 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

정부와 한전이 '에너지 고속도로'를 명분으로 충남 전역을 관통해 수도권으로 가는 송전탑 설치를 추진하는 것을 두고 지역에선 반발이 커지고 있다. 지역에서는 송전탑을 설치해 수도권으로 전기를 보낼 것이 아니라 전기가 필요한 기업이 지역으로 이전해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다.한전의 송변전 설비계획에 따르면 새만금-청양-고덕 노선과 새만금-신서산 노선, 군산-북천안-신기흥 노선, 신정읍-신계룡-북천안 노선, 신임실-신계룡 노선의 345kV 송전선로가 추진되고 있다.지역 주민과 시민사회단체들은 충남 송전탑 백지화 대책위원회(아래 송전탑 충남 대책위)를 꾸리고 본격적인 반대 투쟁에 나섰다.송전탑 충남 대책위는 6일 오전 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "전북에서 시작되는 5개 노선의 송전선로를 충남으로 모아 수도권으로 보내는 노선을 설계하다 보니 충남의 15개 시군 중 태안과 당진을 제외한 13개 시군이 사업대상지가 될 처지"라고 성토했다.그러면서 "(충남 관통 송전선로는) 호남에서 생산된 전기를 충남을 거쳐 경기도 용인 국가 반도체 산단에 보내려는 계획"이라며 "송전선로 건설을 당장 중단하고 국가 반도체 산단을 전력 생산지로 이전해야 한다"고 주장했다.이들은 "충남은 수도권에 전기를 공급하느라 전국 석탄화력발전소 61기 중 29기를 떠안으며 온실가스 배출 전국 1위, 대기오염물질 배출 전국 2위 등 온갖 피해를 감내해야 했다"며 "이 과정에서 충남은 수천개의 송전철탑이 지역 곳곳에 박혀야 했다"고 성토했다.황성렬 기후위기 충남행동 공동대표는 "호남에서 재생되는 재생에너지를 용인 산업단지에 몽땅 바치겠다는 계획이다. 충남의 거의 모든 지역에 송전탑이 설치된다. (산업단지에서) 전기가 필요하면 전기가 생산되는 지역으로 이전해야 한다"고 주장했다.황 대표는 이어 "충남에 막대한 피해를 입히는 송전선로 계획을 두고만 볼 수 없다"며 "반드시 백지화 시킬 것"이라고 덧붙였다. 또 "김태흠 충남지사도 송전선로에 대한 바대 입장을 밝혔다. 말로만 하지 말고 우리와 함께 해 달라"고 주문했다.또다른 기자회견 참가자도 "기업이 전기 생산지역으로 내려와야 한다"며 "그리고 기존의 송전선로를 적극 활용해 송전선로 건설을 최소화해야 한다"고 주장했다.충남 송전탑 백지화 대책위원회(준)에는 충남환경운동연합, 충남시민사회단체연대회의, 송전(탑)선로 금산군 경유 대책위원회, 서천 미세먼지 고압 송전선로 피해 대책위원회, 천안시민사회단체협의회, 기후위기 보령행동, 논산민주단체연합, 예산홍성환경운동연합, 홍성YMCA, 공익법률센터 농본, 예산군농민회, 부여환경연대, 서산태안환경운동연합, 청양시민연대, 공주참여자치시민연대, 공주농민회, 햇빛학교, 마곡천생태보전위원회, 진보당 충남도당, 정의당 충남도당, 노동당 충남도당, 충남녹색당이 참여한다.